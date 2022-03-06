У важкі часи наш організм потребує більшої уваги.

Як допомогти своєму організму під час війни, розповіла лікарка Катерина Толстікова.

Зараз дуже важкий час для всіх нас, але я все-таки вирішила написати кілька порад, які допоможуть привести організм до стабільнішого стану.

Що стосується їжі:

якщо доступні магазини, купуйте те, що нешвидко псується (тунець у власному соку/оливковій олії та інша риба, яка буде наявна. Важливо — обов'язково читайте етикетки, тут навіть не для того, щоб щось не з'їсти, а для того, щоб переключити фокус увагу з новин, сповільнитися та заспокоїти розум);

мариновані овочі (огірки/помідори, квашена капуста), сирі швидко псуються (а клітковина дуже потрібна під час стресу — оскільки є ризик запорів);

якщо є де зберігати (морозилка), можна і заморожені овочі, ягоди, фрукти (розморозити — просто дістати з холодильника, а далі вживати);

горіхи і насіння (обов'язково їх знайдіть, бажано без солі/цукру, звичайні) — підтримають роботу гормонів, дадуть надовго ситість, включать нормальну роботу нервової системи;



жувальна гумка — дуже допомагає заспокоюватися. Жуйте, коли відчуваєте сильну напругу;



якщо нічого не лізе – хоча б мед, вода, печиво, солодощі (те, що дає глюкозу організму для енергії).



Стрес сильно виснажує роботу всіх органів, а ви пам'ятаєте, що глюкоза — це найпростіше та швидке паливо для організму. Можна ще в рідкому вигляді (соки, смузі, кола (але багато фосфору, нечасто, особливо якщо є проблема з кальцієм), це якщо дуже важко щось є, але я б все одно радила б жувати.

Щоб прочитати решту порад, перегортайте вправо.

Читайте також: