Як допомогти своєму партнеру "безболісно" схуднути

Якщо ваша друга половина ніяк не може наважитися стати на стежку здорового харчування, пропонуємо вам ознайомитися з маленькими хитрощами, які допоможуть це зробити.

Коли ми вступаємо у стосунки та починаємо жити з коханою людиною разом, то інколи набираємо зайву вагу. Якщо це не про вас, то можливо про вашого партнера. Дехто жартує, що це вплив щасливого сімейного життя, проте для багатьох, зайва вага стає проблемою, немов камінням невпевненості у собі, яке давить на груди.

У такій ситуації хтось може взяти себе в руки, а хтось аж ніяк не може відмовитися від смаколиків які готує чоловік або дружина, застрягаючи на етапі "просто поговорити про схуднення". На сторінці DailyMail розповіли, як допомогти таким "балакунам" зробити наступний крок на шляху до схуднення.

Почніть робити корисні бутерброди

Якщо ваш партнер не хоче брати з собою на роботу здорові ланчі та надає перевагу солодощам або вуличній їжі й максимум – це домашній бутерброд, спробуйте зробити його більш "корисним". В ньому має бути мінімум жиру: масло, майонез. Поступово зменшуйте їх кількість, щоб кохана людина не помітила цього. Як начинку використовуйте тунець, відварене м’ясо та різні овочі. Обирайте цілозерновий хліб. Замість чипсів і сухариків, покладіть на обід попкорн. Він містить менше калорій і більше клітковини, а це означає, що людина довше відчуватиме ситість.

Алкоголь

Якщо ви та сама пара, яка зазвичай щовечора відкриває пляшечку червоного, то пам’ятайте, що кожен з вас споживає приблизно 310 калорій мінімум щовечора. Додайте сюди калорії за весь день, згадавши всі свої нездорові перекуси. Може вийти чимало!

Цікавим фактом тут є те, що коли один з партнерів припиняє пити, це робить й інший, бо в дію вступає правило втрати "друга по чарці".

Можна ще планувати певні спільні справи на ранок, тоді ваш партнер не матиме змоги "напитися" звечора, адже треба буде рано прокидатися. Або, якщо ви вирішили повечеряти у закладі й без келиха ніяк, оберіть заклад, який знаходиться трохи далі від дому, але не так далеко, щоб вам довелось викликати таксі, а ви могли повернутися додому пішки. Вечірня прогулянка після вечері може легко спалити до 600 калорій.

Барбекю влітку – обов’язкова процедура

Літо – ідеальна пора розпалити багаття та приготувати щось на свіжому повітрі. Особливо, якщо ваша друга половина – фанат барбекю чи шашликів. Уникайте жирного м’яса, наприклад, бургерів і сосисок, і віддайте перевагу курці, нежирним стейкам, рибі та креветкам. Овочевий шашлик також чудово смакує на грилі.

Заохочення до легких вправ

Літо – чудова пора, щоб привчити "ледаща" до активності, тим паче якщо ваш партнер має сидячий спосіб життя. Нехай довга прогулянка на свіжому повітрі стане невіддільною частиною ваших вихідних. Не їдьте містом на машині чи автобусі, а пройдіться пішки. У літні місяці довга вечірня прогулянка – це також чудовий спосіб розслабитися та спалити калорії.

Сніданки

Якщо ваша кохана людина пропускає сніданки, а потім на ходу п’є каву з хот-догом, спробуйте прокидатися трохи раніше і готувати сніданок, щоб ситуація була "без варіантів треба поїсти". Якщо це спрацює, то з’явиться звичка снідати й людина сама почне собі готувати. Проте, уникайте всього солодкого, що може призвести до значного стрибка цукру в крові: тостів з джемом, пластівців та фруктових соків. Щойно цей сплеск знизиться, з’явиться відчуття голоду і почнеться ранковий перекус. Краще приготувати більш ситну їжу, яка буде міститиме яйця. Якщо вам не вистачає часу готувати, високопротеїновий коктейль може стати вирішенням цієї ситуації, особливо, якщо хтось любить пити щось на ходу.

Підступний смачний перекус

Відсутність полиці, а у когось можливо і шафи, з ласощами – легкий засіб від таємних перекусів. Адже не можна з'їсти те, чого немає. Коли солодощі завжди присутні в домі, їх хочеться їсти, але якщо нічого не має, йти до магазину за плиткою шоколаду може біти ліньки.

Якщо кохана людина споживає багато хліба, наприклад, не купуйте його з запасом, але нехай у вас завжди напоготові будуть хлібці. Єдине, що можна тримати на видноті – це фрукти. Все інше, або гарненько сховайте, або не купуйте. Якщо цього неможливо зробити, намагайтеся купувати менші порції. Якщо вашому партнеру потрібно щось погризти перед телевізором, покладіть невелику кількість чипсів у миску та не давайте цілу пачку.

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