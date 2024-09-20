Як довго можна приймати знеболювальні препарати: розповідає нейрохірург

Коли вас турбує біль, перша думка, яка з'являється в голові стосується саме приймання знеболювального. Проте, важливо розуміти як довго можна це робити, щоб не зашкодити власному здоровʼю.

Лікар Ярослав Мідик поділився важливими рекомендаціями щодо приймання знеболювальних препаратів та їхнього впливу на наш організм. Знеболювальні можна приймати коротким курсом або ситуативно — коли виникає біль, наприклад, головний біль.

Основні рекомендації:

Короткострокове приймання: знеболювальні препарати слід приймати короткими курсами за необхідності. У разі постійного чи довшого приймання варто захищати слизову оболонку шлунка гастропротекторами.

знеболювальні препарати слід приймати короткими курсами за необхідності. У разі постійного чи довшого приймання варто захищати слизову оболонку шлунка гастропротекторами. Ситуативне приймання: коли ви відчуваєте головний біль, наприклад, можна випити пігулку та почекати поки він не зникне. Коли він мине, нічого більше не треба приймати.

коли ви відчуваєте головний біль, наприклад, можна випити пігулку та почекати поки він не зникне. Коли він мине, нічого більше не треба приймати. Тривалість приймання: якщо біль, наприклад, у спині, триває певний проміжок часу, краще приймати знеболювальні препарати не більше 4-5 днів. Якщо біль не зникає, необхідно звернутися до лікаря.

якщо біль, наприклад, у спині, триває певний проміжок часу, краще приймати знеболювальні препарати не більше 4-5 днів. Якщо біль не зникає, необхідно звернутися до лікаря. Консультація лікаря: якщо біль триває, необхідно пройти обстеження для визначення його причини. Лікар може призначити подальше лікування, яке буде безпечним для вашого здоров'я.

якщо біль триває, необхідно пройти обстеження для визначення його причини. Лікар може призначити подальше лікування, яке буде безпечним для вашого здоров'я. Жодного самолікування: бездумне приймання знеболювальних може призвести до нових проблем, наприклад, до болю у шлунку або інших ускладнень.

Важливо своєчасного звернутися до лікаря, щоб уникнути небажаних наслідків і забезпечити ефективне лікування.

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