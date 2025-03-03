Як генетика та харчування впливають на старіння організму: розповіла лікарка

Сучасна наука підтверджує, що процес старіння залежить від багатьох факторів, серед яких вагоме місце займають генетика та спосіб життя.

Спеціально для сторінки liga_life лікарка Оксана Скиталінська поділилася своїм експертною думкою на те, як наші гени та раціон впливають на здоров'я, довголіття та загальну якість життя.

Генетика та схильність до захворювань

Лікарка каже, що близько 20% процесу старіння обумовлене генетичною спадковістю. Це означає, що ми отримуємо певний набір генів, який визначає нашу схильність до певних хвороб:

Ожиріння – деякі люди мають генетичну схильність до накопичення жирових відкладень;

Інсулінорезистентність – порушення засвоєння глюкози, яке може призвести до цукрового діабету;

Атеросклероз – схильність до утворення холестеринових бляшок у судинах;

Ферментопатія – нестача чи повна відсутність ферментів, необхідних для перетравлення певних продуктів.

Наприклад, у деяких людей є генетична особливість, через яку вони не можуть засвоювати кофеїн. У них навіть одна чашка кави може викликати прискорене серцебиття, безсоння чи інші негативні реакції. Це демонструє, наскільки важливо знати власні генетичні особливості, щоб коригувати власний спосіб життя.

Харчування як ключовий фактор довголіття

Втім, 80% нашого здоров’я та тривалості життя залежать саме від способу життя, зокрема – харчування. Є вислів: "Генетика – це револьвер, але спусковий гачок натискає спосіб життя". Це означає, що навіть якщо людина має генетичну схильність до певних хвороб, здорове харчування та фізична активність здатні значно зменшити ризики їхнього розвитку.

Незбалансоване харчування, особливо в умовах стресу, є одним із основних чинників, які прискорюють старіння. Наприклад, хронічний стрес сприяє надмірному виробленню кортизолу, який може порушувати обмін речовин, знижувати імунітет і спричиняти запальні процеси в організмі.

Шкідливі продукти, які пришвидшують старіння

Одним із головних ворогів молодості є ультраоброблені продукти, які містять:

Великий вміст цукру – сприяє різким коливанням рівня глюкози у крові, це провокує запальні процеси та пришвидшує старіння клітин.

Трансжири – містяться у швидкоїжі, випічці, снеках, порушують роботу серцево-судинної системи.

Надлишок солі – затримує рідину в організмі, призводить до набряків і перевантаження нирок.

Такі продукти, як картопляні чипси, солодка випічка, газовані напої, призводять до поступового руйнування клітин, порушення обміну речовин та розвитку серйозних захворювань.

Продукти, які допомагають зберегти молодість

Щоб уповільнити процеси старіння, варто наповнити раціон корисними продуктами, багатими на вітаміни, антиоксиданти, клітковину:

Овочі та зелень – містять клітковину, яка підтримує здоров’я кишківника.

Цільнозернові продукти – забезпечують організм необхідними мінералами та сприяють тривалому відчуттю ситості.

Жирна риба (лосось, скумбрія, тунець) – багата на Омега-3 кислоти, які підтримують здоров'я серця та мозку.

Горіхи та насіння – містять корисні жири та вітамін Е, який допомагає зберігати еластичність шкіри.

Ферментовані продукти (кефір, йогурт, квашена капуста) – покращують роботу кишківника та зміцнюють імунітет.

Генетика, безперечно, відіграє важливу роль у процесі старіння, але не є вироком. Значно більше значення мають наші звички, серед яких найбільший вплив має харчування. Вибирайте корисні продукти, уникайте ультраобробленої їжі та підтримуйте здоровий спосіб життя, ми можемо значно уповільнити старіння, покращити самопочуття та подовжити молодість. Тож нехай ваш раціон буде не лише смачним, а й корисним.

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