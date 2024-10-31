Як кава впливає на здоровʼя вашого серця

Кава – один з найулюбленіших напоїв у всьому світі, мільйони людей щоденно насолоджуються її смаком та ароматом. Чимало людей обирають каву як ранковий напій для підвищення бадьорості, пильності та зменшення втоми, інші ж насолоджуються нею протягом дня, зокрема, через потенційні корисні властивості для здоров’я.

Видання MedicalNewsToday розповіло, що споживання кави в помірних кількостях може мати позитивний вплив на серцево-судинну систему та навіть знижувати ризик деяких хронічних захворювань.

Чи може вживання кави знизити ризик діабету та серцевих захворювань

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі клінічної ендокринології та метаболізму, регулярне вживання кави та кофеїну в помірних дозах може допомогти запобігти таким захворюванням, як діабет II типу, ішемічна хвороба серця та інсульт. Найбільший захисний ефект, як зазначають дослідники, досягається при вживанні приблизно 200–300 мг кофеїну на день, що еквівалентно двом-трьом чашкам кави.

Кава, чай та какао – природні джерела кофеїну, який має здатність стимулювати здоров’я кровоносних судин. Механізм, за яким кофеїн може знижувати ризик розвитку діабету II типу, включає підвищення чутливості організму до інсуліну та прискорення метаболізму жирів. Окрім кофеїну, у каві та чаї містяться сотні біологічно активних речовин, таких як флавоноїди, алкалоїди та поліфеноли, які наділені антиоксидантними та протизапальними властивостями. Ці речовини можуть впливати на метаболізм глюкози та ліпідів, що відіграє важливу роль у підтримці кардіометаболічного здоров'я.

Чи може надмірна кількість кофеїну збільшити ризик серцевих захворювань

Попри користь для здоров’я, надмірне вживання кофеїну може призвести до зворотного ефекту. Люди, які вживають великі дози кофеїну (принаймні п’ять днів на тиждень), можуть мати підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Кофеїн впливає на вегетативну нервову систему, що може підвищувати артеріальний тиск. Враховуючи це, людям з ризиком розвитку гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань варто обмежувати споживання кави.

Як споживання кави та чаю впливає на ризик інсульту

Згідно з даними дослідження, опублікованого в журналі Journal of Stroke, різні види напоїв по-різному впливають на ризик розвитку інсульту. Наприклад, надмірне вживання газованих напоїв, фруктових соків або кави може збільшувати ризик інсульту, а також внутрішньомозкового крововиливу. Особливо ризик інсульту зростає при вживанні понад чотирьох чашок кави на день — у такому випадку ймовірність інсульту підвищується на 37%. Проте, якщо обмежуватися менш ніж чотирма чашками кави, ризик розвитку інсульту не підвищується.

Серед інших напоїв, що містять кофеїн, чорний чай, як виявили дослідники, має навіть позитивний вплив на здоров’я серця. Вживання трьох-чотирьох чашок чорного чаю на день знижує ризик інсульту на 29%. Чай містить значну кількість антиоксидантів, які допомагають підтримувати судинне здоров’я.

У всьому важлива поміркованість. Тож, якщо ви — поціновувач кави, насолоджуйтеся нею розумно і тоді цей напій стане надійним помічником у підтримці вашого здоров’я.

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