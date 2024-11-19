Як лікувати хронічне запалення під час псоріазу

Псоріаз — більше, ніж просто шкірне захворювання. Хоча його точна причина залишається загадкою, лікарі сходяться на думці, що це імуноопосередковане запальне захворювання.

Видання Medical News Today розповіло, що запалення є ключовим фактором, який викликає не лише характерні бляшки та зміну кольору шкіри, але й може вражати суглоби, очі тощо.

Що провокує запалення під час псоріазу

У людей із псоріазом спостерігається дисфункція імунної системи, яка провокує накопичення запальних клітин у дермі — середньому шарі шкіри. Цей процес впливає і на епідерміс, зовнішній шар шкіри, прискорюючи ріст клітин. У нормі клітини шкіри оновлюються за місяць, але у хворих на псоріаз цей цикл скорочується до кількох днів.

Клітини не встигають відшаровуватися та накопичуються на поверхні, що призводить до таких симптомів, як:

підняті червоні бляшки,

лусочки,

набряки та почервоніння.

Запалення під час псоріазу поширюється на весь організм, підвищую ризик серйозних ускладнень: серцевих захворювань, раку, запальних хвороб кишківника та псоріатичного артриту.

Чи можливо контролювати псоріаз

Хоча вилікувати псоріаз наразі неможливо, існують способи зменшити запалення, пов’язане із захворюванням. Комбінація медикаментів, зміни способу життя та дієти допомагає не лише зменшити симптоми, а й досягти ремісії — періоду без проявів хвороби.

Як зменшити запалення при псоріазі

Збалансоване харчування

Дієта має значний вплив на системне запалення, вживання прозапальних продуктів може полегшити симптоми псоріазу.

Уникайте продуктів, що викликають запалення: солодощі, оброблені м’ясні вироби, газовані напої та ультраоброблені продукти можуть посилювати запалення.

Середземноморська дієта: раціон, багатий фруктами, овочами, рибою, оливковою олією, допомагає зменшити прояви псоріазу. У тих, хто дотримувався цієї дієти, псоріаз мав менш виражену форму.

Контроль ваги

Ожиріння є фактором ризику розвитку псоріазу, а також може посилювати його симптоми. Втрата ваги знижує маркери запалення, полегшує перебіг хвороби у людей із надмірною масою тіла.

Інші здорові звички

Відмова від куріння: нікотин посилює запалення та ускладнює перебіг псоріазу.

Обмеження алкоголю: надмірне споживання спиртних напоїв може провокувати загострення хвороби.

Фізична активність: навіть помірні вправи зменшують симптоми псоріазу. Уникайте тривалого сидіння та знаходьте час для прогулянок чи легкої зарядки.

Достатній сон: поганий сон може підвищувати рівень запалення. Лікарі рекомендують спати 7–9 годин на добу для покращення загального стану здоров’я.

Контроль стресу: тривалий стрес активує запальні процеси. Практики релаксації, такі як йога, медитація та дихальні вправи, допомагають заспокоїти імунну систему.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви помітили загострення псоріазу або хочете покращити якість свого життя, зверніться до дерматолога. Медичні фахівці допоможуть вам підібрати правильну медикаментозну терапію, дадуть рекомендації щодо дієти та призначать вітаміни та додатки для зменшення запалення.

Запалення — ключ до розуміння псоріазу

Псоріаз — це не лише хвороба шкіри, а системне запалення, що впливає на весь організм. Хоча це захворювання залишається викликом для сучасної медицини, регулярний догляд за собою, здоровий спосіб життя та правильне харчування здатні покращити симптоми та значно полегшити життя пацієнтів.

Пам’ятайте, кожна зміна у вашому житті може наблизити вас до ремісії та повернути комфорт у ваше повсякденне життя.

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