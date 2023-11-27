Як лікують аромати Різдва: 6 найкорисніших для здоров'я святкових спецій

Ніщо не допоможе вам поринути в атмосферу свята швидше, ніж запах кориці, мускатного горіха та інших сезонних спецій, що поширюється оселею.

Крім заспокійливого аромату та чудового смаку, традиційні новорічні спеції також можуть покращити ваше здоров'я. Упродовж тисячоліть кулінарні спеції були основним продуктом медицини. Тепер їхня неймовірна користь для здоров'я також підтверджена сучасною наукою.

Womans World розповів про корисні властивості 6 святкових спецій, які покращать ваше здоров'я.

Бодян захищає від мікробів

6 найкорисніших для здоров'я святкових спецій / Фото: Credits

Зірчастий аніс може допомогти пережити сезон застуд і грипу без нежиті. Ця спеція зі смаком солодки є популярним інгредієнтом у традиційній китайській медицині завдяки своїм противірусним, протимікробним та антиоксидантним властивостям. Бодян має багато переваг для здоров'я, але найбільше він відомий підтримкою імунної системи.

Він є рослинним джерелом шикімової кислоти, яка використовується для виготовлення противірусного препарату, корисного для лікування та профілактики грипу. Ба більше, дослідження показують, що зірчастий аніс може бути ефективним навіть у знищенні інфекцій, стійких до антибіотиків.

Додайте бодян до ситного рагу або супу.

Зірчастий аніс також полегшує ПМС. Якщо ви схильні до здуття живота, дратівливості, хворобливості грудей та інших симптомів у дні, що передують менструації, зірчастий аніс може допомогти. Дослідження, опубліковане в Журналі додаткової та інтегративної медицини, показало, що жінки, які приймали капсули, що містять 110 мг зірчастого анісу, тричі на день протягом тижня, що передує менструації, мали значно менш виражені симптоми ПМС.

Кардамон заспокоює розлад шлунково-кишкового тракту

6 найкорисніших для здоров'я святкових спецій / Фото: Credits

Якщо ситна святкова їжа не завжди підходить вашому шлунку, спробуйте цю гостру приправу після того, як з'їсте другу порцію гарячого або вип'єте келих вина. Кардамон – старовинний засіб від розладу шлунка, особливо якщо його випити з чашкою чаю. Дослідження показують, що він також може принести додаткову користь для травлення, наприклад, запобігти хворобам харчового походження та знизити ризик виразки шлунка. Кардамон може покращити здоров'я кишечника, стимулюючи вивільнення травних ферментів і сприяючи покращенню травлення, – каже дієтологиня Кріссі Арсено.

Кардамон також допомагає вам дихати легше. Дослідження, опубліковане в Журналі охорони здоров'я та суміжних наук, показало, що вдихання ефірної олії кардамону протягом 15 хвилин перед тренуванням допомагає людям ефективніше використовувати кисень. Коли ваше тіло краще використовує кисень, фізичні навантаження здаються менш втомливими. Ця святкова спеція також допомагає полегшити стан у разі закладеності носа за рахунок покращення циркуляції повітря.

Гвоздика блокує утворення жиру та лікує кишківник

6 найкорисніших для здоров'я святкових спецій / Фото: Credits

Гвоздика, яку ви додаєте в глінтвейн або приправляєте нею шинку, може допомогти стримати збільшення ваги під час святкового сезону. Дослідження в галузі експериментальної й терапевтичної медицини показують, що ця багата антиоксидантами спеція пригнічує утворення жирових клітин та допомагає запобігти збільшенню ваги. А евгенол – ключова сполука у гвоздиковій олії – може допомогти збалансувати мікробіом кишечника, зменшити жирові відкладення та знизити рівень глюкози в крові, і все це дозволяє стримувати небажані кілограми.

Гвоздика заспокоює зубний біль. Вона має природні антибактеріальні властивості, тому її можна використовувати для полегшення зубного болю та покращення здоров'я порожнини рота. Фактично дослідження, опубліковане в журналі "Стоматологія", показує, що гвоздична олія полегшує зубний біль навіть краще, ніж деякі безрецептурні анестетики.

Кориця покращує настрій

6 найкорисніших для здоров'я святкових спецій / Фото: Credits

Пряний і теплий аромат кориці сприяє розслабленню та зниженню стресу. Огляд Університету Толедо показує, що затишна святкова спеція спонукає ваше тіло виробляти більше бета-хвиль мозку, які викликають радість.

Кориця також покращує здоров'я серця. Це не лише чудова спеція, що покращує смак ваших страв, вона також має серйозні переваги для здоров'я серця, стверджує дієтологиня Алісса Пачеко. Було доведено, що кориця знижує рівень цукру в крові та рівень інсуліну, що може знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Дослідження також свідчать, що кориця знижує рівень холестерину. Заслуга належить коричневому альдегіду, що міститься у спеції, який блокує стрибки рівня цукру в крові, що викликають підвищення рівня "поганого" холестерину ЛПНЩ.

Імбир полегшує біль у суглобах

6 найкорисніших для здоров'я святкових спецій / Фото: Credits

Спеція, яка надає пряникам особливого смаку, також є потужним протизапальним засобом. Імбир також отримав визнання за протизапальну дію біологічно активних сполук, що містяться в ньому, – каже Крісті Рут, дипломована лікарка-дієтологиня.

Зокрема, три біологічно активні сполуки, що містяться в імбирі, можуть зменшити симптоми запальних захворювань, як-от артрит. Насправді було доведено, що екстракт імбиру допомагає покращити остеоартрит коліна, найчастішу причину болю в суглобах. А дослідження, присвячене остеоартриту та хрящам, показало, що гінгерол у спеції зменшує набряк і скутість суглобів на 36%.

Навіть якщо вам не подобається смак імбиру, ви однаково можете насолодитися його перевагами. Зробіть теплий імбирний компрес, змочивши тканину в імбирному завареному чаї, а потім накладіть його на хворі ділянки. Дослідження показало, що це може зменшити біль на 57%.

Імбир також заспокоює шлунок.. У всі часи він використовувався у фітотерапії для лікування проблем із травленням, як-от закреп, діарея, розлад шлунка та здуття живота. За даними дослідження, опублікованого в журналі "Додаткова терапія в медицині", просте вдихання пряного аромату заспокоює нудоту у 65% людей.

Мускатний горіх полегшує безсоння

6 найкорисніших для здоров'я святкових спецій / Фото: Credits

Якщо у вас виникли проблеми з відсутністю енергії після нічних святкових урочистостей, ця зігрівальна спеціяЮ яка в аюрведичній медицині використовується як природне снодійне, може допомогти вам подолати безсоння. Дослідження, опубліковані в Журналі етнофармакології, показують, що мускатний горіх може покращити якість і тривалість сну завдяки з'єднанню під назвою триміристин, що діє як м'який заспокійливе засіб.

Щоб ще більше покращити свій сон, змішайте мускатний горіх із теплим молоком перед сном, щоб приготувати аюрведичний напій для сну. І коров'яче, і соєве молоко містять триптофан – амінокислоту, яка відіграє роль у виробленні серотоніну та мелатоніну, які допомагають вам почуватися розслабленим та сонливим.

Важливо знати, що дуже багато мускатного горіха (навіть 2 чайні ложки) може викликати нудоту або блювоту. Одна чи дві щіпки – це все, що вам потрібно, щоб насолодитися перевагами без потенційних побічних ефектів.

Мускатний горіх також захищає від стресу й затуманювання свідомості. Він містить важливі поживні речовини, як-от магній, які сприяють функціонуванню мозку. Магній у мускатному горіху також може допомогти зменшити втому та покращити реакцію вашого організму на стрес, завдяки чому вам буде легше позбутися дрібних турбот.

Рецепт глінтвейну зі святковими спеціями

Всі ці святкові спеції є основними компонентами пирогів, печива й тортів. Але якщо ви не їсте борошняного та солодкого, можете приготувати глінтвейн зі спеціями.

Інгредієнти:

1 (750 мл) пляшка червоного вина

2 склянки гранатового соку

1 апельсин, розрізаний навпіл, нарізаний скибочками

чверть склянки цукру

половина ч. л. кориці (молотої)

чверть ч. л. запашного перцю (молотого)

щіпка ч. л. гвоздики (молотої)

палички кориці (за бажанням)

Приготування

В каструлі змішайте 1 склянку вина, гранатовий сік, половину скибочок апельсина, цукор і мелені спеції.

На середньому вогні варіть, поки цукор не розчиниться і смаки не змішаються, близько 10 хвилин. Додайте вино, яке залишилося.

Варіть до теплого стану. Видаліть часточки апельсина. Розлийте вино по кухлях (6 порцій). Прикрасьте рештою часточок апельсина і за бажання – паличками кориці.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування, змінювати систему харчування або додавати до меню нові продукти.

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