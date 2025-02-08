Як мікробіом кишківника впливає на ваше здоров’я

Бактерії та інші мікроби, які населяють наш кишківник, мають вирішальне значення для перетравлювання їжі та підтримання роботи імунної системи, серця, мозку та багатьох інших аспектів здоров’я.

Ваше тіло насичене трильйонами бактерій, вірусів і грибків, разом вони відомі як мікробіом, про це у своїй статті розповіло видання HealthLine, наголосивши, чому він такий важливий для загального здоровʼя всього організму.

Що таке кишковий мікробіом

Бактерії, віруси, гриби та інші мікроскопічні живі істоти називаються мікроорганізмами чи скорочено – мікробами. Трильйони цих мікробів живуть переважно у вашому кишківнику та на шкірі.

Більшість мікробів знаходяться у товстій кишці, зокрема у сліпій кишці та саме їх називають мікробіомом кишківника. Хоча у вас живе безліч різних типів мікробів, бактерії є найбільш вивченими. Насправді кількість бактеріальних клітин у вашому тілі перевищує кількість клітин людини: приблизно 40 трильйонів бактеріальних клітин порівняно з 30 трильйонами клітин людини. Це означає, що ви більше бактерія, ніж людина.

Вплив на тіло

Люди еволюціонували разом із мікробами мільйони років і протягом цього часу набули здатності виконувати життєво важливі функції в організмі людини. Без кишкового мікробіому було б практично неможливо вижити.

Після народження мікробіом кишківника починає диверсифікуватися, тобто набувати різних типів мікробів. Вища різноманітність мікробіому вважається корисною для здоров’я. Цікаво, що їжа, яку ви їсте, прямо впливає на різноманітність бактерій у кишківнику.

Перетравлення їжі

Перетравлення грудного молока: у немовлят бактерії, зокрема біфідобактерії, допомагають перетравлювати цукри грудного молока, в це важливо для зростання.

Перетравлення клітковини: певні бактерії перетравлюють клітковину, виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які необхідні для здоров’я кишківника. Вони можуть допомогти запобігти збільшенню ваги, діабету, серцевим захворюванням та знизити ризик появи раку.

Контроль імунної системи

Мікробіом кишківника допомагає регулювати імунну систему та контролювати реакцію організму на інфекції. Цей взаємозв’язок допомагає підтримувати баланс між захистом від патогенів та запобіганням надмірним запальним процесам.

Вплив на мозок

Мікробіом кишківника може впливати на центральну нервову систему. Наприклад, деякі бактерії сприяють виробленню нейромедіаторів, які є антидепресивними засобами та виробляються переважно у кишківнику. Також існує фізичний зв’язок між кишківником і мозком через численні нервові волокна, це дозволяє мікробіому впливати на функціонування мозку. Існують відмінності у складі бактерій у кишківнику людей з різними психологічними станами, це свідчить про потенційний вплив мікробіому на здоров’я мозку.

Регулювання ваги

У вашому кишківнику міститься тисячі різних видів бактерій, більшість із яких є корисними. Проте надмірна кількість нездорових мікробів може сприяти дисбалансу чи дисбактеріозу, що, своєю чергою, може призвести до збільшення ваги.

Мікробіом кишківника може різнитися навіть в однояйцевих близнюків, де один має ожиріння, а інший – ні, це свідчить про його вплив, незалежно від генетичних факторів.

Пробіотики можуть допомогти відновити здоровий мікробіом, але їхній вплив на втрату ваги є досить незначним – зазвичай люди втрачають менше ніж 1 кг.

Вплив на здоров’я кишківника

Мікробіом має ключове значення для здоров’я кишківника та може впливати на такі стани, як синдром подразненого кишківника та його запальне захворювання. Здуття живота, спазми та біль, характерні для синдрому подразненого кишківника, можуть бути наслідком дисбактеріозу, оскільки мікроби виробляють гази та інші хімічні речовини.

Деякі види корисних бактерій допомагають утворювати щільні бар'єри між клітинами кишківника, запобігти синдрому негерметичної кишки, а також стримують прилипання шкідливих мікроорганізмів.

Здоров’я серця

Певні види бактерій сприяють підвищенню "хорошого" холестерину та контролюють рівень тригліцеридів.

Однак нездорові мікроби можуть виробляти речовину N-оксид триметиламіну, яка сприяє закупорці артерій та підвищує ризик серцевих нападів та інсульту. Деякі бактерії здатні перетворювати холін та L-карнітин, які містяться у продуктах тваринного походження. Проте лактобактерії та інші корисні мікроорганізми можуть допомагати знижувати рівень холестерину, особливо під час приймання пробіотиків.

Здоров’я мозку

Певні види бактерій сприяють виробленню нейромедіаторів, наприклад, серотоніну, який є важливим антидепресивним агентом і виробляється переважно у кишківнику. Численні нервові волокна зв’язують кишківник і мозок, а це дозволяє мікробіому впливати на передачу сигналів.

Люди з різними психологічними розладами мають відмінний від здорових людей склад мікробіому, які свідчить про його можливий вплив на психічне здоров’я. Також деякі пробіотики можуть покращити симптоми депресії та інших розладів.

Як покращити кишковий мікробіом

Їжте різноманітні продукти: різноманітне харчування сприяє збільшенню різноманітності мікробіому, це є показником здоров’я. Бобові, квасоля та фрукти багаті клітковиною, це сприяє росту корисних бактерій, зокрема біфідобактерій

різноманітне харчування сприяє збільшенню різноманітності мікробіому, це є показником здоров’я. Бобові, квасоля та фрукти багаті клітковиною, це сприяє росту корисних бактерій, зокрема біфідобактерій Їжте ферментовані продукти: продукти, як-от йогурт, квашена капуста та кефір, містять лактобактерії, які зменшують кількість шкідливих мікробів.

продукти, як-от йогурт, квашена капуста та кефір, містять лактобактерії, які зменшують кількість шкідливих мікробів. Обмежте споживання штучних підсолоджувачів: такі підсолоджувачі, як аспартам, можуть підвищувати рівень цукру у крові та стимулювати ріст нездорових бактерій.

такі підсолоджувачі, як аспартам, можуть підвищувати рівень цукру у крові та стимулювати ріст нездорових бактерій. Їжте пребіотичні продукти: пребіотики, які є типом клітковини, сприяють росту корисних бактерій. Продукти, багаті пребіотиками, включають артишоки, банани, спаржу, овес і яблука.

пребіотики, які є типом клітковини, сприяють росту корисних бактерій. Продукти, багаті пребіотиками, включають артишоки, банани, спаржу, овес і яблука. Годуйте грудьми: грудне вигодовування протягом принаймні шести місяців сприяє розвитку здорового мікробіому у дітей та забезпечує більше корисних біфідобактерій.

грудне вигодовування протягом принаймні шести місяців сприяє розвитку здорового мікробіому у дітей та забезпечує більше корисних біфідобактерій. Їжте цільнозернові продукти: цільні зерна містять багато клітковини та корисних вуглеводів, таких як бета-глюкан, які стимулюють ріст здорових бактерій та можуть сприяти зниженню ризику різних хвороб.

цільні зерна містять багато клітковини та корисних вуглеводів, таких як бета-глюкан, які стимулюють ріст здорових бактерій та можуть сприяти зниженню ризику різних хвороб. Їжте продукти, багаті поліфенолами: вони містяться у червоному вині, зеленому чаї, чорному шоколаді, оливковій олії та цільнозернових продуктах, стимулюють ріст корисних бактерій.

вони містяться у червоному вині, зеленому чаї, чорному шоколаді, оливковій олії та цільнозернових продуктах, стимулюють ріст корисних бактерій. Приймайте пробіотичні добавки: пробіотики допомагають відновити здоровий мікробіом після дисбактеріозу, наповнюють його здоровими мікроорганізмами.

пробіотики допомагають відновити здоровий мікробіом після дисбактеріозу, наповнюють його здоровими мікроорганізмами. Використовуйте антибіотики з обережністю: вони вбивають як шкідливі, так і корисні бактерії, це може призвести до дисбалансу мікробіому. Тому їх слід приймати лише за медичної необхідності.

Мікробіом вашого кишківника складається з трильйонів бактерій, грибків і інших мікроорганізмів, які виконують важливі функції для організму. Він допомагає перетравлювати їжу, підтримує імунну систему, впливає на здоров’я мозку, серця, контролює рівень цукру в крові та вагу. Дисбаланс між корисними та шкідливими мікробами може призвести до різних проблем, таких як ожиріння, високий рівень цукру та холестерину, а також кишкові захворювання.

Читайте також: