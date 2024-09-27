Як природні аромати впливають на наше тіло та розум

На сторінці scienceofessentials розкрили тему впливу ароматів на фізичне і психічне життя людини. Нове дослідження, проведене Університетом Кента у Великобританії, зробило важливий крок у вивченні ролі ароматерапії під час перебування на свіжому повітрі та на природі

У рамках дослідження 194 учасники проводили час на природі протягом чотирьох сезонів. Результати показали, що аромати навколишнього середовища суттєво впливають на різні сфери, включаючи фізичне, емоційне, когнітивне та духовне. Запахи, такі як аромат дощу, дерев, океану, цитрусових і квітів сприяють відчуттю розслаблення та комфорту.

У чому сила ароматів

Інше дослідження показало, що на 75% емоцій, які ми переживаємо щодня, впливають саме запахи. Ця унікальність нюху полягає в тому, як запахи інтерпретуються мозком. Аромати активують мигдалину — ділянку мозку, відповідальну за обробку емоцій. Це означає, що вони можуть викликати у нас спогади, емоції та навіть фізичні реакції.

Протягом дня важливо звертати увагу на аромати, які нас оточують і їхній вплив на наше самопочуття. Нюх можна порівняти з м'язом: чим більше ми його використовуємо, тим сильнішим він стає. Звертайте увагу на аромати, які викликають у вас відчуття спокою, щастя та піднесення.

Аромати для покращення самопочуття

Аромат океану: освіжає, заспокоює та викликає асоціації з відпочинком.

освіжає, заспокоює та викликає асоціації з відпочинком. Аромат дощу: може викликати відчуття чистоти та новизни.

може викликати відчуття чистоти та новизни. Аромат дерев: асоціюється з природою та стабільністю.

асоціюється з природою та стабільністю. Цитрусовий аромат: стимулює, підвищує енергію та покращує настрій.

стимулює, підвищує енергію та покращує настрій. Аромат квітів: здатен підвищити настрій та викликати позитивні емоції.

Створюйте навколо себе ароматичне середовище, яке підвищує ваш настрій та самопочуття.

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