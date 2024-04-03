Як не пропустити онкологію: лікар розповів, які ознаки потребують особливої уваги

Про те, що онкологічне захворювання набагато легше лікувати на початкових стадіях, говорять усі лікарі. Тому нам необхідно уважно ставитися до свого здоровʼя і не нехтувати деякими тривожними сигналами.

Лікар Haborets clinic розповідає, на що звернути увагу.

Звернутися до лікаря варто, якщо ви:

відчуваєте слабкість;

худнете, не зменшуючи звичний раціон;

у вас збільшився лімфовузол;

маєте субфебрильну температуру;

маєте пітливість вночі;

у вас болі в голові, кістках;

маєте кровомазання – кровянисті виділення зі статевих органів;

у вас свіжа кров у калі або він чорного кольору;

якщо на тілі не заживає дефект шкіри;

маєте неболюче затвердіння в молочній залозі;

кашель у курців;

маєте чорну нерівну родимку.

Якщо ви спостерігаєте в себе якийсь із цих симптомів, вам треба здати аналіз крові. Якщо в аналізі лікар побачить низький гемоглобін і високий ШОЕ, він запропонує вам продовжити діагностику – зробити УЗД, фіброгастроскопію, колоноскопію, КТ онкопошук – і за результатами розпочне системне лікування.

Також лікар радить раз на пів року здавати сечу і кров на аналіз, робити аналіз на біохімію крові, рентген та УЗД.

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