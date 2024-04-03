Як не пропустити онкологію: лікар розповів, які ознаки потребують особливої уваги

Рання діагностика онкологічних захворювань, на думку лікарів, є головною запорукою успішного лікування.
Про те, що онкологічне захворювання набагато легше лікувати на початкових стадіях, говорять усі лікарі. Тому нам необхідно уважно ставитися до свого здоровʼя і не нехтувати деякими тривожними сигналами.
Лікар Haborets clinic розповідає, на що звернути увагу.
Звернутися до лікаря варто, якщо ви:
- відчуваєте слабкість;
- худнете, не зменшуючи звичний раціон;
- у вас збільшився лімфовузол;
- маєте субфебрильну температуру;
- маєте пітливість вночі;
- у вас болі в голові, кістках;
- маєте кровомазання – кровянисті виділення зі статевих органів;
- у вас свіжа кров у калі або він чорного кольору;
- якщо на тілі не заживає дефект шкіри;
- маєте неболюче затвердіння в молочній залозі;
- кашель у курців;
- маєте чорну нерівну родимку.
Якщо ви спостерігаєте в себе якийсь із цих симптомів, вам треба здати аналіз крові. Якщо в аналізі лікар побачить низький гемоглобін і високий ШОЕ, він запропонує вам продовжити діагностику – зробити УЗД, фіброгастроскопію, колоноскопію, КТ онкопошук – і за результатами розпочне системне лікування.
Також лікар радить раз на пів року здавати сечу і кров на аналіз, робити аналіз на біохімію крові, рентген та УЗД.
@haborets_clinic Як не пропустити онкологію? #онкология #рак #діагностика #медицина #здоровя #київ #медицина #лікар ♬ оригинальный звук - клініка Юрія Габорця
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