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Як не пропустити онкологію: лікар розповів, які ознаки потребують особливої уваги

Як не пропустити онкологію: лікар розповів, які ознаки потребують особливої уваги

Як не пропустити онкологію / Фото: Credits

Рання діагностика онкологічних захворювань, на думку лікарів, є головною запорукою успішного лікування.

Про те, що онкологічне захворювання набагато легше лікувати на початкових стадіях, говорять усі лікарі. Тому нам необхідно уважно ставитися до свого здоровʼя і не нехтувати деякими тривожними сигналами.

Лікар Haborets clinic розповідає, на що звернути увагу.

Звернутися до лікаря варто, якщо ви:

  • відчуваєте слабкість;
  • худнете, не зменшуючи звичний раціон;
  • у вас збільшився лімфовузол;
  • маєте субфебрильну температуру;
  • маєте пітливість вночі;
  • у вас болі в голові, кістках;
  • маєте кровомазання – кровянисті виділення зі статевих органів;
  • у вас свіжа кров у калі або він чорного кольору;
  • якщо на тілі не заживає дефект шкіри;
  • маєте неболюче затвердіння в молочній залозі;
  • кашель у курців;
  • маєте чорну нерівну родимку.

Якщо ви спостерігаєте в себе якийсь із цих симптомів, вам треба здати аналіз крові. Якщо в аналізі лікар побачить низький гемоглобін і високий ШОЕ, він запропонує вам продовжити діагностику – зробити УЗД, фіброгастроскопію, колоноскопію, КТ онкопошук – і за результатами розпочне системне лікування.

Також лікар радить раз на пів року здавати сечу і кров на аналіз, робити аналіз на біохімію крові, рентген та УЗД.

@haborets_clinic Як не пропустити онкологію? #онкология #рак #діагностика #медицина #здоровя #київ #медицина #лікар ♬ оригинальный звук - клініка Юрія Габорця

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