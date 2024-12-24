Як не захворіти на грип у свята: популярний британський лікар дав 3 дієві поради

Оскільки багато людей збираються разом у приміщенні для святкових урочистостей, кількість випадків грипу напередодні Нового року зазвичай зростає. Крім того, багато хто після закінчення епідемії Covid-19 уже почав забувати про заходи безпеки та профілактику поширення вірусних захворювань.

Найефективнішим способом уникнути зараження грипом була і залишається вакцинація. Але якщо з якихось причин ви пропустили цього року щеплення, намагайтеся дотримуватися кількох нескладних рекомендацій, щоб не захворіти на грип. Популярний британський доктор Амір Хан назвав для Woman&Home три основні способи уникнути зараження вірусом цієї зими.

За словами лікаря, багато людей можуть впоратися з грипом удома, маючи такі симптоми, як біль у всьому тілі, м'язові болі, висока температура, нежить, біль у горлі та кашель. Однак попереджає, що важливо звертати увагу на ознаки зневоднення – один із симптомів, що може призвести до госпіталізації.

Як не захворіти цієї зими

Мийте руки: мило та вода можуть запобігти поширенню мікробів і вірусів. Пам'ятайте, що основний шлях поширення вірусів – через краплі, які можуть потрапити на ваші руки, тому мийте їх. З тієї ж причини не підносьте руки до обличчя та дезінфікуйте поверхні (наприклад, ручки дверей), до яких часто торкаються люди.

мило та вода можуть запобігти поширенню мікробів і вірусів. Пам'ятайте, що основний шлях поширення вірусів – через краплі, які можуть потрапити на ваші руки, тому мийте їх. З тієї ж причини не підносьте руки до обличчя та дезінфікуйте поверхні (наприклад, ручки дверей), до яких часто торкаються люди. Відчиніть вікно: це може здатися контрпродуктивним за холодної погоди, але це допоможе звільнити приміщення від вірусів, що передаються повітряно-краплинним шляхом. Якщо можете, відчиніть вікна та провітріть приміщення, оскільки дослідження показують, що віруси застуди поширюються як повітрям, так і через краплі, тому вентиляція має вирішальне значення.

це може здатися контрпродуктивним за холодної погоди, але це допоможе звільнити приміщення від вірусів, що передаються повітряно-краплинним шляхом. Якщо можете, відчиніть вікна та провітріть приміщення, оскільки дослідження показують, що віруси застуди поширюються як повітрям, так і через краплі, тому вентиляція має вирішальне значення. Залишайтеся вдома: якщо ви погано почуваєтеся, просто тримайтеся подалі від людей, не поширюйте вірус, радить лікар Хан.

Доктор Амір Хан також зазначає, що вакцина від грипу доступна для осіб віком 65 років і старших, тих, хто має супутні захворювання, вагітних жінок і тих, хто живе в будинках для людей похилого віку.

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