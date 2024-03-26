Без прищів: 4 золоті правила ідеальної шкіри

Догляд за шкірою – це не лише про косметику, але і про здоровий спосіб життя.

Експерт зі здоров'я та догляду за шкірою Дастін Портела пропонує прості, але ефективні поради, які допоможуть вам мати здорову шкіру.

Відмовтеся від алкоголю

Уникайте вживання алкоголю, оскільки він виснажує організм і сприяє появі проблем зі шкірою: сухості та акне.

Сон у пріоритеті

7-8 годин сну є важливим для відновлення шкіри та підтримки її здоров'я. Під час сну організм активно виробляє колаген, який сприяє збереженню її еластичності та вигляду.

Пийте воду

Розпочніть свій день з води, наповненої електролітами, щоб забезпечити зволоження шкіри та зберегти її сяйво.

Рибʼячий жир

Додавання риб'ячого жиру до раціону сприяє покращенню стану шкіри зсередини. Він містить корисні жирні кислоти, як-от Омега-3, які зволожують шкіру та надають їй природного сяйва та здорового вигляду.

Дотримуючись цих чотирьох простих порад, ви зможете покращити стан своєї шкіри та насолоджуватися її сяйвом і здоров'ям. Запам'ятайте, що правильний догляд за шкірою – це не лише про використання косметики, але і про здоровий спосіб життя.

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