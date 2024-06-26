Як оздоровити печінку: три простих науково обґрунтованих способи профілактики жирового гепатозу

Жировий гепатоз – жирова хвороба печінки є дуже поширеною проблемою, особливо для жінок у постменопаузі.

Жирова дистрофія печінки (жировий гепатоз) проявляється у повсякденному житті втомою, туманом у голові та збільшенням ваги. Жінки в постменопаузі можуть особливо наражатися на високий ризик розвитку цього стану.

Дотримання здорової дієти та регулярні фізичні вправи можуть допомогти профілактиці жирового агепатозу. Крім того, як стверджує Womans World, є три перевірені способи полегшити симптоми і звернути хворобу назад.

Що таке жирова хвороба печінки

Більшість поглиначів нашої життєвої енергії, від домашньої роботи до стресу, очевидні, але є і невидима причина виснаження жінок старших 50 років: неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖБП), стан, спричинений накопиченням жиру в цьому органі. Печінка – це ворота безпеки нашого тіла, що фільтрують токсини. Але коли печінка перевантажена жиром, вона може ефективно вловлювати токсини, тому вони накопичуються, викликаючи втому. А втрата естрогену в менопаузі призводить до вісцерального жиру, збільшуючи ризик ожиріння печінки.

Жировий гепатоз розвивається зокрема через високе споживання цукру і вуглеводів. Печінка перетворює їх на тригліцериди, які потрапляють у кровотік. Якщо у нас дуже багато тригліцеридів, деякі з них застряють у печінці, забиваючи її жиром.

Але є й гарні новини – жирну печінку можна вилікувати. Для цього вам потрібно дотримуватись кількох правил.

Лягайте спати раніше

Дослідники виявили, що надто пізній відхід до сну, тривалий денний сон та такі порушення сну, як хропіння, пов'язані з підвищеним ризиком НАЖБП. Нестача сну сприяє втраті здорових гормонів кишківника, включаючи мелатонін. Мелатонін відіграє важливу роль у проникності кишечника, без нього погані мікроби можуть потрапити до печінки та сприяти розвитку жирового гепатозу. Хороша новина полягає в тому, що звичка лягати спати раніше може знизити ризик. Більш тривалий сон також знижує ризик діабету та серцевих захворювань та може навіть сприяти густоті волосся, оскільки мелатонін може стимулювати його ріст.

Пийте каву

Ваша ранкова чашка кави не просто підбадьорить вас, вона також зміцнює вашу печінку. Дослідження, опубліковане у журналі Nutrients, пов'язує регулярне вживання кави з нижчим ризиком розвитку НАЖБП. Антиоксиданти в каві зменшують жир та запалення у печінці. Кава не тільки уповільнює прогресування жирової дистрофії печінки, але й може знизити ризик цирозу печінки, найнебезпечнішої стадії захворювання. Навіть невелика кількість кави корисна. Гарвардське дослідження показало, що люди, які щодня пили каву (без вершків та цукру), втрачали жир завдяки здатності напою прискорювати обмін речовин.

Додати холін

Новаторське дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що жінки в постменопаузі, які не мали достатньої кількості холіну, зазнавали більш високого ризику розвитку НАЖБП. Це тому, що ця поживна речовина допомагає розщеплювати жир, щоб запобігти його накопиченню в печінці. Але вам не обов'язково приймати добавку, якщо ви волієте отримувати поживні речовини з їжі, подумайте про продукти, багаті на холін, такі як яйця, риба і гриби шиїтаке. Дослідження на тваринах показують, що холін також допоможе захистити пам'ять під час старіння.

Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем перед тим, як змінювати щось у своєму раціоні або способі життя.

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