Як передається вірус герпесу: розповідає лікарка Богомолець

Герпес – одна з найпоширеніших вірусних інфекцій у світі, яка супроводжує людство з давніх часів. Попри відносну безпечність для загального здоров’я, вірус герпесу може спричиняти дискомфорт, а також передаватися від людини до людини різними шляхами.

Про особливості його поширення розповідає лікарка Ольга Богомолець. Герпес – це вірус, який супроводжує людство століттями, але завдяки правильному підходу до профілактики та лікування можна значно знизити частоту його проявів та убезпечити себе від зараження.

Як передається вірус герпесу

Поширена думка, що герпес передається лише під час безпосереднього контакту із зараженою шкірою чи слизовими оболонками, проте насправді вірус має кілька шляхів передачі. Основні з них:

Повітряно-крапельний шлях . Вірус може поширюватися через мікроскопічні частинки слини під час розмови, кашлю чи чхання. Особливо високий ризик зараження у закритих приміщеннях, де повітря циркулює повільно.

. Вірус може поширюватися через мікроскопічні частинки слини під час розмови, кашлю чи чхання. Особливо високий ризик зараження у закритих приміщеннях, де повітря циркулює повільно. Контактний шлях. Інфікування можливе через предмети побуту – чашки, ложки, тарілки, рушники чи інші особисті речі, якими користувався хворий у період загострення.

Інфікування можливе через предмети побуту – чашки, ложки, тарілки, рушники чи інші особисті речі, якими користувався хворий у період загострення. Поцілунки . Вірус герпесу часто називають "хворобою поцілунків", адже він легко передається за близького контакту губ та слизових оболонок.

. Вірус герпесу часто називають "хворобою поцілунків", адже він легко передається за близького контакту губ та слизових оболонок. Статевий шлях. Інфікування можливе під час інтимної близькості, особливо якщо один із партнерів має активні висипання чи навіть приховану форму вірусу.

Чи можна заразитися герпесом через посуд

Так, це можливо! Якщо у родині чи серед співмешканців є людина з активною фазою герпесу, спільний посуд може стати джерелом інфекції. Саме тому у період загострення варто дотримуватися певних правил гігієни:

Хворому слід користуватися окремими чашкою, ложкою, тарілкою та рушником.

Важливо ретельно мити посуд після використання, бажано окремо від речей інших членів родини.

Вірус має здатність залишатися на поверхнях, тому необхідно регулярно дезінфікувати предмети спільного користування.

Чому потрібно лікувати обох партнерів

Лікування герпесу – це не лише усунення симптомів в одного з партнерів, а комплексний підхід до зменшення активності вірусу. Навіть якщо у другої половини немає видимих проявів хвороби, це не означає, що вона не є носієм вірусу.

Лікарка рекомендує проходити терапію обом партнерам, щоб мінімізувати ризик повторного зараження та активного поширення інфекції. В іншому разі вірус може циркулювати між партнерами та викликати регулярні рецидиви.

Як уникнути зараження

Попри те, що вірус герпесу дуже поширений, існують ефективні способи зменшити ризик зараження:

Дотримання особистої гігієни, особливо у період загострення інфекції.

Використання індивідуального посуду та засобів особистої гігієни.

Уникнення поцілунків і близького контакту з людиною, яка має активний висип.

Використання бар’єрних методів контрацепції для зниження ризику статевого зараження.

Зміцнення імунітету, оскільки вірус активується під час ослаблення захисних сил організму.

Дотримання простих правил гігієни, уважне ставлення до власного здоров’я та лікування обох партнерів допоможуть уникнути ускладнень та контролювати вірус у повсякденному житті.

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