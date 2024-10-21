Як припинити повертатися уві сні і спати всю ніч спокійно

Режим сну та розслаблювальні вечірні ритуали можуть допомогти покращити якість вашого сну. Якщо нічого не допомагає, вам може знадобитися професійна допомога.

Періоди, коли ви починаєте повертатися вночі, прокидаєтеся і намагаєтеся знову заснути, викликають дискомфорт, руйнівні та відверто засмучують.

Тривога, стрес та надмірна стимуляція — ось лише деякі з факторів, які можуть спричинити посилення обертань уночі.

Healthline розповідає, чому ви повертаєтеся уві сні і як це припинити.

Що змушує вас повертатися всю ніч

Існує безліч причин, із яких ви можете повертатися всю ніч, наприклад, почуття тривоги, надмірне збудження, наявність прихованого захворювання та багато іншого. Ось деякі з цих причин.

Тривога

Якщо у вас стресовий розлад, підвищена тривожність це може ускладнити засинання та підтримання сну.

У дослідженні виявили, що соматична тривожність значно впливає на якість сну. Тривожний, метушливий розум також може викликати занепокоєння у вашому тілі, через що ви можете повертатися більше, ніж звичайно.

Стрес

Стрес може викликати як психічні, так і фізичні симптоми, які можуть ускладнити засипання. Наприклад, якщо через нього у вас напружені м'язи, вашому тілу може бути складніше розслабитися в ліжку вночі.

В іншому дослідженні виявили, що більш високий рівень стресу був значною мірою пов'язаний із погіршенням якості сну у студентів-медиків.

Надмірне збудження

Синє світло, що випромінюється телефонами, телевізорами та іншими електронними пристроями, може затримувати вироблення гормону сну мелатоніну.

Крім того, гучні звуки та яскраве світло всередині та зовні спальні також можуть стимулювати ваші почуття, змушуючи більше повертатися.

Непостійний режим сну

Відхід до сну, коли ви не втомилися, а також надто пізній або навіть надто ранній можуть вплинути на якість вашого сну.

Якщо ви недостатньо або, навпаки, занадто втомилися до того часу, як лягаєте спати, вам може бути важко розслабитися і заснути. Те саме може статися, якщо у вас ненормальний графік сну.

Надлишковий сон у середині дня

Короткий денний сон є корисним для нашого здоров'я. Проте надто довгий денний сон може утруднити засинання вночі.

Якщо ви проспите кілька годин вдень, ваше тіло може бути не повністю готове до сну на той час, коли ви ляжете спати ввечері. Це може викликати у вас почуття занепокоєння, коли ви лежите у ліжку.

Незбалансоване харчування

Збалансоване харчування може вплинути на якість вашого сну. Поживні речовини з їжі відіграють величезну роль у виробленні гормону сну мелатоніну, а також інших важливих нейротрансмітерів, які допомагають регулювати сон.

Дисбаланс цих поживних речовин може призвести до поганої якості сну та проблем із засинанням.

Основні захворювання

Існує безліч основних захворювань, які можуть призвести до поганої якості сну, найбільш поширеними з яких є синдром неспокійних ніг, апное уві сні та безсоння.

Синдром неспокійних ніг

Синдром неспокійних ніг (СБН) — це стан, який викликає непереборне бажання рухати ногами. За СБН найчастіше виникає відчуття, коли ваше тіло перебуває у стані спокою, наприклад, коли ви лежите у ліжку. Постійна потреба у русі може призвести до частого повертання вночі.

Апное уві сні

Апное уві сні — це ще один стан, який може викликати повертання вночі. За апное ваше дихання переривається під час сну. Це може призвести до того, що ви часто повертатиметеся і прокидатиметеся протягом ночі.

Безсоння

Безсоння — це стан, що характеризується нездатністю заснути або залишатися в стані сну. Існує безліч причин безсоння, включаючи інші приховані фізичні чи психічні захворювання. Якщо у вас безсоння, ви можете виявити, що багато рухаєтеся в ліжку, не в силах заснути.

Деякі хронічні болючі стани, такі як артрит і фіброміалгія, також можуть заважати вам комфортно влаштуватися в ліжку вночі.

Як припинити повертатися вночі

Якщо ви часто повертаєтеся, коли лягаєте спати вночі, вам потрібна хороша гігієна сну.

Створіть комфортне для сну середовище. Перший крок у дотриманні гарної гігієни сну – організувати спальню, в якій вам буде комфортно спати. Купівля високоякісного ліжка та постільних речей може допомогти вашому тілу забезпечити комфортне місце для сну щоночі.

Практикуйте методи релаксації. Вони зменшують як фізичні, і психічні симптоми тривоги і стресу. Ви можете практикувати глибоке дихання, медитацію, візуалізацію або навіть методи заземлення, щоб допомогти своєму тілу розслабитися та підготуватися до сну.

Вони зменшують як фізичні, і психічні симптоми тривоги і стресу. Ви можете практикувати глибоке дихання, медитацію, візуалізацію або навіть методи заземлення, щоб допомогти своєму тілу розслабитися та підготуватися до сну. Вимкніть електроніку. Намагайтеся припинити використовувати електроніку хоча б за годину до сну, щоб дати вашому тілу та розуму час підготуватися до нього. Це означає, що потрібно відкласти телефон і вибрати щось легше для очей, наприклад хорошу книжку.

Намагайтеся припинити використовувати електроніку хоча б за годину до сну, щоб дати вашому тілу та розуму час підготуватися до нього. Це означає, що потрібно відкласти телефон і вибрати щось легше для очей, наприклад хорошу книжку. Залишайтесь активними протягом дня. Регулярні вправи покращують якість сну і допомагають вашому тілу розслабитися, коли нарешті настає час лягати в ліжко. Якщо ви виявите, що у вас є постійно багато енергії ввечері, може допомогти рух тіла протягом дня.

Регулярні вправи покращують якість сну і допомагають вашому тілу розслабитися, коли нарешті настає час лягати в ліжко. Якщо ви виявите, що у вас є постійно багато енергії ввечері, може допомогти рух тіла протягом дня. Дотримуйтесь постійного режиму сну. Існує безліч факторів, які можуть вплинути на природний цикл сну і неспання нашого організму, від подорожей до занадто пізнього сну. Дотримання режиму сну може допомогти вашому тілу залишатися розслабленим і готовим до сну в той же час щоночі.

Існує безліч факторів, які можуть вплинути на природний цикл сну і неспання нашого організму, від подорожей до занадто пізнього сну. Дотримання режиму сну може допомогти вашому тілу залишатися розслабленим і готовим до сну в той же час щоночі. Дотримуйтесь збалансованої дієти. Збалансована дієта, що включає всі вуглеводи, білки, жири та інші поживні речовини, необхідні для вашого організму, важлива для сну. Не забувайте включати до раціону продукти з високим вмістом триптофану, магнію, вітамінів групи В та інших поживних речовин, що сприяють виробленню гормонів сну.

Інші причини поганого сну та частого ворушення, такі як апное уві сні та безсоння, можна усунути, якщо звернутися до лікаря.

Коли слід звернутися до лікаря

Якщо ви зробили всі необхідні кроки для покращення гігієни сну, але однаково повертаєтеся вночі, можливо, настав час звернутися до лікаря.

Він оцінить вашу історію хвороби і поставить вам запитання про ваші спосіб життя і звички сну. Він також може провести низку тестів, таких як дослідження сну, щоб визначити, чи є у вас приховані захворювання.

Якщо ваш лікар діагностував у вас захворювання, яке може спричинити поганий сон, наступним кроком буде пошук плану лікування.

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