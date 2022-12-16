Як почистити зуби, покращити стан ясен і позбутися запаху з рота: 5 простих порад

Догляд за зубами надзвичайно важливий. Всі ми хочемо мати гарні білі зуби, свіже дихання і здорові ясна. Бажано ще й економити на візитах до стоматолога. А це цілком можливо, якщо займатися профілактикою проблем із зубами та ротовою порожниною.

Гарна усмішка – це більше, ніж просто естетичне задоволення. Догляд за зубами може призвести до поліпшення загального стану здоров'я, тому що стан мікробіому ротової порожнини впливає на травлення, обмін речовин та імунітет. Womans World поділився порадами, які допоможуть природним чином покращити здоров'я зубів, зупинивши кровоточивість ясен і неприємне дихання та знизивши ризик карієсу.

Які фрукти потрібно їсти для профілактики кровоточивості ясен

Вчені Вашингтонського університету кажуть, що дефіцит вітаміну С може спричинити поганий стан ясен. Щоб цього уникнути, щодня їжте ківі або полуницю, багаті на С, які стимулюють зростання нових тканин ясен і зберігають їхню еластичність. Вважається, що люди зі здоровими яснами мають нижчий рівень запалення, яке виснажує енергію, що робить їх спокійнішими і щасливішими.

Що потрібно робити, щоб позбутися неприємного запаху з рота

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Бактерії процвітають у сухому середовищі, схожому на те, яке утворюється, коли ви дихаєте через рот. Дійсно, дослідження показують, що дихання з відкритим ротом збільшує ризик появи неприємного запаху з нього на 90 відсотків, завдаючи шкоди здоров'ю ваших зубів. Отже, спробуйте дихати через ніс – це позбавить бактерії порожнини рота необхідного їм кисню.

Як чистити зуби, щоб позбутися нальоту, який викликає карієс

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Витратьте 30 секунд на попереднє чищення зубів сухою зубною щіткою. Щетинки без змащення краще видаляють біоплівку вздовж ясен, зменшуючи накопичення нальоту, який викликає карієс, на 57 відсотків.

Як запобігти появі тріщин на зубах

Якщо ви прокидаєтеся з болем у щелепі або у вас тріснув зуб, ви, ймовірно, скрегочете вночі зубами або стискаєте їх. Щоб пом'якшити тертя та захистити здоров'я зубів, одягайте на сон захисну капу. Вона покриває зуби м'яким щитом, дозволяючи м'язам щелепи відпочивати. Носіння капи, що запобігає втискуванню зубів, також знижує ризик ранкового головного болю.

Що потрібно пити, щоб позбутися плям на зубах

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Додавання молока в каву або чай – це спосіб захистити зуби від потемніння, фарбування та кислотності. Справді, дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі стоматологічної гігієни, показало, що молоко значно знижує здатність чаю фарбувати зуби. Дослідники дійшли висновку, що основним захисним засобом є казеїн, який міститься в молоці, і припустили, що він настільки ж ефективний, як відбілювальні смужки з пероксидом, але оскільки тримати молоко в роті весь день, щоб спробувати відбілити зуби, нереально, вживання чаю або кави з молоком відбілює зуби не так сильно, як смужки з перекисом.

Все це, звісно, не скасовує регулярні відвідування стоматолога, але може значно покращити стан зубів і скоротити витрати на їхню реставрацію та лікування.

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