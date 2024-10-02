Як покращити пам'ять: 14 природних, підтверджених наукою способів

У кожної людини іноді бувають моменти забудькуватості, особливо коли життя стає напруженим. Хороша новина — ви можете зміцнити свою пам'ять за допомогою дієти, вправ та певних практик, включаючи медитацію.

Погана пам'ять може бути проблемою. Постійна забудькуватість завдає багато клопоту, псує відносини з близькими і тим самим сильно погіршує якість життя. Крім того, з віком пам'ять стає ще гіршою.

Втрата пам'яті відіграє роль генетика, особливо при серйозних неврологічних захворюваннях, таких як хвороба Альцгеймера. Проте дієта і спосіб життя також дуже впливають на згадку.

Нealthline наводить 14 заснованих на доказах способів покращити пам'ять природним шляхом.

Їжте менше доданого цукру

Цукор та цукрозамінник / Фото: Credits

Вживання надто великої кількості доданого цукру пов'язане з багатьма проблемами зі здоров'ям та хронічними захворюваннями, включаючи зниження когнітивних здібностей.

Дослідження показали, що дієта з високим вмістом цукру може призвести до погіршення пам'яті та зменшення об'єму мозку, особливо в ділянці мозку, що відповідає за короткочасну пам'ять.

Наприклад, одне дослідження показало, що у тих, хто споживає більше солодких напоїв, таких як газування, у середньому менший загальний об'єм мозку та найгірша пам'ять у порівнянні з людьми, які споживають менше цукру.

Скорочення споживання цукру як поліпшує пам'ять, а й загальний стан здоров'я.

Спробуйте добавки з риб'ячим жиром

Продукти багаті на омега-3

Риб'ячий жир багатий омега-3 жирними кислотами: ейкозапентаєновою кислотою та докозагексаєновою кислотою.

Ці жири важливі для загального здоров'я, знижують ризик серцевих захворювань, зменшують запалення, знімають стрес та занепокоєння та уповільнюють погіршення розумових здібностей.

Вживання риби та добавок з риб'ячим жиром може покращити пам'ять, особливо у людей похилого віку.

Огляд досліджень показав, що коли люди з легкими симптомами втрати пам'яті приймали такі добавки, як риб'ячий жир, у них покращувалася епізодична пам'ять.

Знайдіть час для медитації

Медитація / Фото: Credits

Практика медитації може позитивно вплинути на ваше здоров'я у багатьох відношеннях.

Вона розслаблює та заспокоює, і, як було встановлено, знижує стрес та біль, знижує кров'яний тиск і навіть покращує пам'ять.

Фактично було показано, що медитація збільшує кількість сірої речовини в мозку. Сіра речовина містить тіла нейронних клітин, але з віком кількість сірої речовини зменшується, що негативно впливає на пам'ять та пізнання.

Було показано, що медитація та техніка релаксації покращують короткочасну пам'ять у людей різного віку, від 20-річних до людей похилого віку.

Підтримуйте помірну вагу

Схуднення / Фото: Credits

Підтримка помірної ваги тіла необхідна для благополуччя і є одним із найкращих способів підтримувати своє тіло та розум у відмінному стані.

Декілька досліджень встановили, що ожиріння є фактором ризику зниження когнітивних здібностей. Ожиріння насправді може викликати зміни в генах, пов'язаних із пам'яттю, у мозку, що негативно впливає на пам'ять.

Ожиріння також може призводити до резистентності до інсуліну та запалення, обидва з яких можуть негативно впливати на мозок.

Ожиріння також пов'язане з більш високим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, прогресуючого захворювання, яке руйнує пам'ять та когнітивні функції.

Висипайтеся

Здоровий сон / Фото: Credits

Нестачу сну вже досить давно пов'язують із поганою пам'яттю. Сон відіграє важливу роль у консолідації пам'яті, процесі, в якому короткострокові спогади зміцнюються та трансформуються у довгострокові спогади.

Дослідження показало, що медсестри, які працюють у нічну зміну, припускалися більше математичних помилок і що 68% з них набрали менше балів у тестах на згадку порівняно з медсестрами, які працюють у денну зміну.

Лікарі рекомендують дорослим спати від 7 до 9 години кожної ночі для оптимального здоров'я.

Практикуйте свідомість

Усвідомленість — це стан розуму, в якому ви зосереджуєтеся на поточній ситуації, зберігаючи усвідомленість свого оточення та почуттів.

Усвідомленість використовується в медитації, але це не те саме. Медитація — це формальніша практика, тоді як усвідомленість — це ментальна звичка, яку ви можете використовувати в будь-якій ситуації.

Усвідомленість ефективна зниження стресу і поліпшення концентрації і пам'яті.

Дослідження показало, що у тих, хто пройшов навчання усвідомленості, покращилися показники розпізнавання та пам'яті при згадці об'єктів порівняно зі студентами, які не пройшли навчання усвідомленості.

Усвідомленість також пов'язана з нижчим ризиком вікового зниження когнітивних здібностей та загальним покращенням психологічного благополуччя.

Увімкніть техніки усвідомленості у своє повсякденне життя, приділяючи більше уваги поточній ситуації, концентруючись на диханні і м'яко переключаючи увагу, коли ваш розум відволікається.

Вживайте алкоголь у помірних кількостях

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Вживання занадто великої кількості алкогольних напоїв може бути шкідливим для вашого здоров'я в багатьох відношеннях і може негативно вплинути на вашу пам'ять.

Спійне вживання алкоголю — це модель вживання алкоголю, яка підвищує рівень алкоголю в крові до 0,08 г на мл або вище. Дослідження показали, що це змінює мозок та призводить до дефіциту пам'яті.

Дослідження показало, що студенти, які вживали шість або більше напоїв протягом короткого періоду часу, або щотижня, або щомісяця, зазнавали труднощів у тестах на негайну та відстрочену пам'ять порівняно зі студентами, які ніколи не вживали алкоголю у великих кількостях.

Алкоголь має нейротоксичну дію на мозок. Повторні епізоди запою можуть пошкодити гіпокамп, частина мозку, яка відіграє у пам'яті.

Хоча іноді можна випити одну-дві порції, уникнення надмірного вживання алкоголю — розумний спосіб захистити пам'ять.

Тренуйте свій мозок

Тренування когнітивних навичок за допомогою ігор для мозку – це веселий та ефективний спосіб покращити пам'ять.

Кросворди, ігри на запам'ятовування слів, тетріс і навіть мобільні програми, призначені для тренування пам'яті, — чудові способи її зміцнити.

Дослідження показало, що гра у додатку для тренування мозку протягом 8 годин протягом 4 тижнів покращила результати в тестах на згадку. Крім того, ігри для тренування мозку допомагають знизити ризик розвитку деменції у літніх людей.

Обмежте споживання рафінованих вуглеводів

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Вживання великої кількості рафінованих вуглеводів, таких як тістечка, пластівці, печиво, білий рис і білий хліб може завдати шкоди вашій пам'яті.

Ці продукти мають високий глікемічний індекс, тобто організм швидко перетравлює ці вуглеводи, що призводить до різкого підвищення рівня цукру на крові.

Дослідження показали, що дієта, багата на рафіновані вуглеводи, пов'язана з деменцією, зниженням когнітивних функцій.

Перевірте рівень вітаміну D

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Вітамін D є важливою поживною речовиною, що грає безліч життєво важливих ролей в організмі.

Низький рівень вітаміну D пов'язаний із безліччю проблем зі здоров'ям, включаючи зниження когнітивних функцій.

Дослідження показало, що ті, у кого рівень вітаміну D у крові був менше 20 нанограмів (нг) на мілілітр (мл), втрачали пам'ять та інші когнітивні здібності швидше, ніж ті, хто мав нормальний рівень вітаміну D.

Низький рівень вітаміну D також був із підвищеним ризиком розвитку деменції.

Дефіцит вітаміну D дуже поширений, особливо у холодному кліматі. Поговоріть зі своїм лікарем про аналіз крові, щоб дізнатися, чи потрібна вам добавка вітаміну D.

Вправи

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Вправи важливі для загального фізичного та психічного здоров'я. Це корисно для мозку і може допомогти покращити пам'ять у людей різного віку, від дітей до людей похилого віку.

Дослідження показало, що один сеанс помірного навантаження на велотренажері протягом 15 хвилин призвів до покращення когнітивних функцій, включаючи пам'ять, у всіх вікових групах.

Вправи можуть збільшити секрецію нейропротекторних білків та покращити ріст та розвиток нейронів, що призводить до покращення здоров'я мозку.

Регулярні вправи у середньому віці також пов'язані зі зменшенням ризику розвитку деменції у пізнішому віці.

Вибирайте протизапальні продукти

Вживання продуктів з протизапальними властивостями, може допомогти поліпшити вашу пам'ять.

Антиоксиданти допомагають знизити запалення в організмі, зменшуючи окисний стрес, спричинений вільними радикалами. Ви можете вживати антиоксиданти у таких продуктах, як фрукти, овочі та чаї.

Огляд досліджень показав, що у тих, хто їв більше фруктів та овочів, був нижчий ризик зниження когнітивних здібностей та недоумства в порівнянні з тими, хто споживав менше цих поживних продуктів.

Ягоди особливо багаті на антиоксиданти, такі як флавоноїди та антоціани. Їх вживання може бути чудовим способом запобігти втраті пам'яті.

Вживайте куркумін

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Куркумін — це з'єднання, яке у високих концентраціях міститься в корені куркуми. Це одна із сполук, званих поліфенолами.

Він є потужним антиоксидантом і має потужну протизапальну дію на організм.

Дослідження показали, що куркумін зменшує окисне пошкодження та запалення у мозку, а також знижує кількість амілоїдних бляшок. Вони накопичуються на нейронах і викликають загибель клітин та тканин, що призводить до втрати пам'яті.

Фактично, накопичення амілоїдних бляшок може відігравати роль у прогресуванні хвороби Альцгеймера.

Хоча необхідні додаткові дослідження на людях щодо впливу куркуміну на згадку, деякі дослідження припускають, що він може бути ефективним для поліпшення пам'яті та запобігання зниженню когнітивних здібностей.

Додайте до свого раціону трохи какао

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Какао не тільки смачне, але й поживне, що містить потужну дозу антиоксидантів, які називають флавоноїдами, особливо корисними для мозку.

Вони можуть допомогти стимулювати зростання кровоносних судин та нейронів та збільшити приплив крові в частинах мозку, пов'язаних з пам'яттю.

Дослідження показало, що ті, хто вживав темний шоколад, що містить 720 мг флавоноїдів какао, продемонстрували найкращу пам'ять порівняно з тими, хто вживав білий шоколад.

Щоб отримати максимальну користь від шоколаду, вибирайте темний шоколад із вмістом какао 70% або вище. Це допоможе гарантувати, що він містить більшу кількість антиоксидантів, таких як флавоноїди.

Таким чином, все вказує на те, що є багато кумедних, простих і навіть смачних способів покращити пам'ять.

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