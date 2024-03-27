Як покращити якість сну: 6 порад

Збалансований сон не лише заряджає енергією, але й сприяє відновленню організму, покращує імунітет та знижує ризик розвитку хронічних захворювань.

Якість нашого сну впливає на загальний стан здоров’я: від імунітету до попередження хронічних захворювань. Дієтологиня Елі Бречер Анутр поділилася порадами, як забезпечити здоровий та якісний нічний відпочинок.

Обмежте вживання кофеїну

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Кофеїн може залишатися в організмі до 12 годин, тому важливо обмежувати його споживання після обіду. Якщо ви відчуваєте, що кофеїн впливає на ваш сон, подумайте про заміну кави на безкофеїнові напої або зелений чай.

Контроль за алкоголем

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Алкоголь може погіршувати якість сну, зокрема перешкоджати вхід у глибокий сон. Якщо ви вживаєте алкоголь, спробуйте не пити його за 3 години перед сном.

Магній у раціоні

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Магній допомагає заспокоїти нервову систему. Добавте у свій раціону багату магнієм їжу, таку як горіхи, насіння або зелені овочі. Також можете приймати магнієві добавки, але після консультації з лікарем.

Баланс глюкози в крові

Глюкоза у крові / Фото: Credits

Збалансований перекус перед сном може запобігти прокиданню вночі через дисбаланс цукру в крові. Оберіть перекус, який поєднує білки, складні вуглеводи і здорові жири.

Не їжте перед сном

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Прийом їжі близько до сну може призвести до травних проблем та засинання. Спробуйте закінчити останній прийом їжі за 2-3 години до сну, щоб організм мав достатньо часу для перетравлення.

Трав'яні чаї

Чай / Фото: Credits

Деякі трав'яні чаї, такі як ромашка та лаванда, мають властивості заспокоєння, які можуть сприяти засинанню. Вони можуть бути чудовим вибором для напою перед сном, щоб підготувати тіло до відпочинку.

Використовуйте ці поради і ви покращите якість свого сну.

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