Як покращити здоров’я серцево-судинної системи: поради лікаря

Ваше серце – це помпа, яка забезпечує киснем і поживними речовинами всі тканини вашого тіла. Підтримка його у відмінній формі є запорукою здорового життя.

Люди будь-якого віку можуть покращити свою серцево-судинну витривалість, додавши до свого щоденного життя аеробну активність і збільшивши кількість і складність вправ.

Стрибок артеріального тиску або холестерину вказують на те, що треба внести зміни до звичного способу життя. Людям, які перенесли серцевий напад та інсульт, часто радять змінити свої звички.

Деяким людям вдається з легкістю змінити свій режим фізичних вправ, дієту та відмовитись від шкідливих звичок. Решта з нас намагається щось зміни, але це не завжди вдається. Замість того, щоб робити великі кроки до змін, можливо, ви зможете покращити здоров’я свого серця серією невеликих змін. Коли ви почнете працювати, то виявите, що змінитися не так вже й важко.

На сторінці DoctorSood, M.D. вийшло інформативне відео про те, як допомогти своїй серцево-судинної системи працювати без збоїв.

Дієта

Дієта для здорового серця, що містити фрукти, овочі, цільнозернові та нежирні білки. Це забезпечить вам достатню кількість поживних речовин і клітковини. Також вибирайте здорові жири, такі як авокадо та оливкова олія, обмежуючи трансжири та насичені жири. Зменшіть споживання натрію, обмеживши оброблену їжу та використовуючи спеції для смаку.

Розпоряд дня і фізична активність

Дотримуйтеся розпорядку дня, поєднуючи силові тренування та аеробні вправи. Рекомендується займатися щонайменше 150 хвилин вправами середньої інтенсивності або 75 хвилин високоінтенсивними вправами на тиждень.

Керування стресом

Ефективно керуйте своїм стресом. Вчіться практики усвідомленості, яка включає йогу, медитацію, прогулянки на природі, а також достатній сон від 7 до 9 годин.

Фізична активність є головним кроком до здоров’я серця. Це один із ваших найефективніших інструментів для зміцнення серцевого м’яза, підтримки вашої ваги під контролем і запобігання пошкодженню артерій через високий рівень холестерину, високий рівень цукру в крові та високий кров’яний тиск, що може призвести до інфаркту чи інсульту.

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