Як полегшити біль у разі подагри: 7 найкращих домашніх засобів, рекомендованих лікарями

Якщо вас часто відволікає раптовий пульсувальний біль у суглобах, особливо у великому пальці ноги, можливо, у вас напад подагри. Загострення цього поширеного типу артриту може призвести до того, що уражений суглоб стане опухлим, чутливим і теплим на дотик.

Подагра – хвороба неприємна. Тому Womans World розповів, що треба знати про подагру і про те, як знизити ризик її розвитку та як полегшити біль.

Що таке подагра

Подагра є найпоширенішою формою запального артриту і виникає, коли запалення у суглобі викликає такі симптоми, як почервоніння, болісність і набряк. Причиною подагри є надлишок сечової кислоти в організмі, яка відкладається в суглобах і спричиняє періодичні епізоди запального артриту. Сечова кислота – продукт відходів, який організм створює під час розщеплення хімічних речовин, які називаються пуринами. Ці сполуки містяться в алкоголі, продуктах із високим вмістом цукру, червоному м'ясі, індичці, деяких морепродуктах, а також в інших продуктах. В організмі кожної людини є сечова кислота, але коли її рівень стає надто високим, може виникнути подагра.

Як пояснює Теодор Р. Філдс, доктор медичних наук, фахівець із подагри та лікар-ревматолог у Лікарні спеціальної хірургії в Нью-Йорку, якщо у вас підвищений рівень сечової кислоти, згодом кров, яка її несе, викидає частину сечової кислоти в суглоби. Поступово в них накопичується дедалі більше сечової кислоти. Зрештою, людина досягає критичного рівня сечової кислоти в суглобі, після чого відбувається "переливання" кристалів сечової кислоти в суглобову рідину. Ці кристали спричиняють запальну реакцію, яку називають спалахом подагри.

Хоча суглоби є найчастішим місцем накопичення сечової кислоти, це не зовсім так. Вона також може відкладатися в інших частинах тіла саме через подагру, наприклад, внаслідок скупчення сечової кислоти можуть утворюватися камені в нирках. Ви також можете відчути скупчення сечової кислоти під шкірою, де вона сприяє утворенню тофусів. Це великі шишки, які ви можете побачити й відчути, хоча зазвичай вони безболісні. Серед частих місць розвитку тофусов – лікті, руки, ступні та зовнішній край вуха.

Чинники ризику розвитку подагри

Як полегшити біль у разі подагри / Фото: Credits

На перший погляд, все може здатися доволі простим: високий рівень сечової кислоти призводить до розвитку подагри. Та, на жаль, все не так просто. Не у всіх людей із високим вмістом сечової кислоти розвивається подагра, і люди хворіють на подагру в різний час свого життя, стверджує доктор Філдс. Багато факторів визначають, чи захворіє людина з високим вмістом сечової кислоти на подагру та як рано вона захворіє. До деяких факторів, які відіграють найважливішу роль у тому, чи захворіє людина на подагру, належать:

Стать і вік . Чоловіки зазвичай хворіють на подагру раніше, ніж жінки. Одне з пояснень полягає в тому, що естроген допомагає ниркам позбутися більшої кількості сечової кислоти. Таким чином, коли жінки досягають менопаузи, вони втрачають ефект естрогену, і рівень сечової кислоти може підвищитися, що призводить до подагри. Дійсно, згідно з дослідженнями в галузі клінічної ревматології, до 95% жінок, які захворіли на подагру, отримують діагноз після менопаузи. Також стверджується, що вік збільшує ризик як у чоловіків, так і у жінок.

. Чоловіки зазвичай хворіють на подагру раніше, ніж жінки. Одне з пояснень полягає в тому, що естроген допомагає ниркам позбутися більшої кількості сечової кислоти. Таким чином, коли жінки досягають менопаузи, вони втрачають ефект естрогену, і рівень сечової кислоти може підвищитися, що призводить до подагри. Дійсно, згідно з дослідженнями в галузі клінічної ревматології, до 95% жінок, які захворіли на подагру, отримують діагноз після менопаузи. Також стверджується, що вік збільшує ризик як у чоловіків, так і у жінок. Дієта . Те, що ви їсте, відіграє велику роль за подагри, каже доктор Філдс. Жінки, які часто їдять рибу та молюсків, багатих на пурини, мають підвищений ризик подагри порівнюючи з тими, хто обирає інші джерела білка. З іншого боку, ті, хто їсть найбільше квасолі й бобових, справді відчувають профілактичний ефект. Існує також зв'язок між високим споживанням підсолоджених безалкогольних напоїв та соків і підвищеним ризиком розвитку подагри.

. Те, що ви їсте, відіграє велику роль за подагри, каже доктор Філдс. Жінки, які часто їдять рибу та молюсків, багатих на пурини, мають підвищений ризик подагри порівнюючи з тими, хто обирає інші джерела білка. З іншого боку, ті, хто їсть найбільше квасолі й бобових, справді відчувають профілактичний ефект. Існує також зв'язок між високим споживанням підсолоджених безалкогольних напоїв та соків і підвищеним ризиком розвитку подагри. Вживання алкоголю. В алкоголі багато пуринів, а це означає, що він безпосередньо пов'язаний із ризиком подагри. Численні дослідження виявили зв'язок між вищим ризиком розвитку подагри в тих, хто п'є алкоголь, проти тих, хто утримувався від нього.

Чому болі за подагри загострюються вночі

За словами доктора Філдса, загострення подагри, яке характеризується раптовим відчуттям жару, набрякання та хворобливості суглобів, може статися у будь-який час доби. Але найчастіше напад трапляється серед ночі. Одна з теорій, які пояснюють це, полягає в тому, що ваші ноги під час сну підняті, що призводить до переміщення рідини з ніг у тіло. Це може призвести до зменшення кількості рідини в суглобі, наприклад, у пальці ноги. Тобто для розчинення кристалів сечової кислоти використовується менше рідини, і вони можуть вивільнитися і викликати запалення.

Хоча біль за подагри зазвичай проявляється вночі, її загострення може статися в будь-який час доби. На думку доктора Філдса, деякими з головних причин нападу подагри є:

Травма чи пошкодження суглоба.

Зневоднення.

Вживання в їжу продуктів із високим вмістом пуринів.

Як довго триває загострення подагри

Подагра – це хронічне захворювання, яке технічно не лікується. Але послідовне лікування допоможе повністю усунути загострення. Тривалість загострення подагри варіюється і залежить від того, наскільки швидко ви почали його лікувати. Доктор Філдс зазначає, що симптоми найбільше виражені в перший день або два дні загострення, оскільки запалення швидко наростає. Якщо ви почнете лікувати напад подагри одразу ж, загострення має затихнути протягом кількох днів. Якщо ви не можете швидко вилікувати захворювання або спробувати пережити його, загострення може тривати до двох тижнів. У міру того, як запалення посилюється, часто потрібно більше часу та вищі дози ліків, щоб усунути загострення.

Найкращі швидкодійні ліки від подагри

Фото: Credits

Справжніх ліків від подагри не існує, але 10-хвилинна перерва, щоб випити імбирний чай, може значно зменшити біль під час загострення. Фактично щоденне вживання до 4-х склянок імбирного чаю заспокоює запалення подагри так само, як і ліки, що відпускаються за рецептом, згідно з дослідженням, опублікованим в Annals of Biological Research.

Просто заваріть пакетик імбирного чаю або шматочок імбиру завбільшки з лісовий горіх у склянці гарячої води на 5-10 хвилин, а потім випийте. Порада: додайте в чашку чаю трохи лимонного соку. Дослідження, опубліковані в "Анналах ревматичних захворювань", показують, що лимон нейтралізує сечову кислоту, яка циркулює в організмі, посилюючи ефект чаю під час боротьби з подагрою.

Якщо ви не любитель імбиру або боретеся з особливо болісним нападом подагри та потребуєте невеликого додаткового полегшення, ці швидкі домашні засоби можуть допомогти.

Прикладіть лід

Фото: Getty Images

Локальне прикладання льоду приблизно на 10 хвилин за раз може полегшити біль під час загострення подагри, стверджує доктор Філдс. Доказ того, що це працює: дослідження, опубліковане в "Журналі ревматології", показало, що у людей, які страждають на загострення подагри та які прикладали лід, спостерігалося зменшення болю на 43% більше, ніж у тих, хто не використовував охолоджувальне лікування. Лід приборкує болісне запалення, яке погіршує напад подагри. Просто прикладіть пакет із льодом до хворих уражених суглобів на 10 хвилин. Повторюйте 3-4 рази надень або в міру необхідності.

Спробуйте безрецептурне знеболювальне

Протизапальні препарати, що продаються без рецепта, на думку доктора Філдса, можуть допомогти за подагри. Проте дози цих ліків, необхідних для боротьби із захворюванням, вищі, ніж безрецептурні дози, зазначені в інструкції. Вам варто заздалегідь дізнатися у свого лікаря, чи є у вас протипоказання до їхнього приймання, наприклад, активна виразкова хвороба, неконтрольована гіпертонія або серйозне захворювання серця, попереджає Філдс. Ваш лікар може допомогти вам визначити правильну дозу, щоб гарантувати безпечне полегшення.

4 прості поради, як запобігти загостренню подагри

Щойно спалах подагри вщухне, вам треба зайнятися профілактикою. І це простіше, ніж ви вважаєте. Ось чотири способи запобігти загостренню у майбутньому.

Випийте терпкий вишневий сік . Перекушування 10 терпкими вишнями чи випивання від 100 до 200 мл 100% чистого терпкого вишневого соку щодня запобігає болю за подагри. Терпкий вишневий сік вивчався протягом багатьох років щодо його здатності знижувати рівень сечової кислоти і зменшувати напади подагри. За словами невролога Девіда Перлмуттера, доктора медичних наук, багато наукових досліджень зосереджені на ролі рослинних хімікатів, які називаються біофлавоноїдами, як активних інгредієнтів, що впливають на утворення сечової кислоти. Фактично дослідження, опубліковане в журналі Current Developments in Nutrition, показало, що терпкий вишневий сік знижує вироблення сечової кислоти на 19%. А ще одне дослідження, присвячене артриту й ревматизму, показало, що вживання соку протягом двох днів знижує ризик нападу подагри на 35%. І ця кількість досягає 75% серед людей, які вже приймали ліки від подагри.

. Перекушування 10 терпкими вишнями чи випивання від 100 до 200 мл 100% чистого терпкого вишневого соку щодня запобігає болю за подагри. Терпкий вишневий сік вивчався протягом багатьох років щодо його здатності знижувати рівень сечової кислоти і зменшувати напади подагри. За словами невролога Девіда Перлмуттера, доктора медичних наук, багато наукових досліджень зосереджені на ролі рослинних хімікатів, які називаються біофлавоноїдами, як активних інгредієнтів, що впливають на утворення сечової кислоти. Фактично дослідження, опубліковане в журналі Current Developments in Nutrition, показало, що терпкий вишневий сік знижує вироблення сечової кислоти на 19%. А ще одне дослідження, присвячене артриту й ревматизму, показало, що вживання соку протягом двох днів знижує ризик нападу подагри на 35%. І ця кількість досягає 75% серед людей, які вже приймали ліки від подагри. Спробуйте стародавній фрукт . Ті, хто практикує аюрведичну медицину, вже давно прописують солодко-терпкі плоди дерева терміналія белерика людям, які страждають на захворювання суглобів. Тепер 6-місячне дослідження у клінічній фармакології показало, що він гальмує вироблення сечової кислоти, блокуючи фермент під назвою ксантиноксидаза. І у 89% людей, які приймали 500 мг екстракту терміналії белерики двічі на день, це призвело до зниження підвищеного рівня сечової кислоти до нормального рівня – достатнього, щоб уникнути майбутніх нападів подагри.

. Ті, хто практикує аюрведичну медицину, вже давно прописують солодко-терпкі плоди дерева терміналія белерика людям, які страждають на захворювання суглобів. Тепер 6-місячне дослідження у клінічній фармакології показало, що він гальмує вироблення сечової кислоти, блокуючи фермент під назвою ксантиноксидаза. І у 89% людей, які приймали 500 мг екстракту терміналії белерики двічі на день, це призвело до зниження підвищеного рівня сечової кислоти до нормального рівня – достатнього, щоб уникнути майбутніх нападів подагри. Живіть у прохолоді . Підтримуйте температуру у власному будинку в діапазоні 18–21 градусів, щоб почуватися комфортно і не відчувати болю за подагри. Дослідження, опубліковане в Американському журналі епідеміології, показало, що вплив температур, значно вищих за 21 градус, протягом 48 годин збільшує ризик подагри на 60%. Це пов'язано з тим, що високі температури можуть спричинити метаболічний ацидоз – накопичення кислоти в організмі, яке може збільшити ризик кристалізації сечової кислоти.

. Підтримуйте температуру у власному будинку в діапазоні 18–21 градусів, щоб почуватися комфортно і не відчувати болю за подагри. Дослідження, опубліковане в Американському журналі епідеміології, показало, що вплив температур, значно вищих за 21 градус, протягом 48 годин збільшує ризик подагри на 60%. Це пов'язано з тим, що високі температури можуть спричинити метаболічний ацидоз – накопичення кислоти в організмі, яке може збільшити ризик кристалізації сечової кислоти. Випийте ще горнятко кави. Наступного разу, коли ви вирішите випити каву, випийте велику порцію замість середньої. Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що у жінок, які випивали 1-3 горнятка кави на день, ризик розвитку подагри був на 22% нижчим. А у тих, хто випивав 4 й більше горняток, ризик був на 57% нижчим, ніж у тих, хто взагалі не пив кави. Кофеїн, що міститься в каві, блокує вироблення сечової кислоти, запобігаючи її накопиченню в суглобах. Але якщо ви не п'єте кофеїн, не сумуйте: кава без кофеїну також має захисну дію. Це знижує ризик нападів подагри на 23%, якщо ви п'єте 4 горнятка на день. Завдяки хлорогеновій кислоті, яка покращує чутливість до інсуліну, знижується вироблення сечової кислоти.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування або змінювати систему харчування.

Читайте також: