Як полегшити мігрень за допомогою домашніх засобів

Мігрень зазвичай проявляється сильними головними болями, з якими важко впоратися, особливо якщо вони виникають без попередження. Хоча може знадобитися спроб проб, щоб знайти те, що підходить саме вам, домашні засоби, як-от компреси з льодом і сон, можуть полегшити симптоми.

Мігрень - це пульсуючий біль в одній частині голови характерний для мігрені, сильного типу головного болю, який часто викликає додаткові симптоми, такі як чутливість до світла та нудота.

Незважаючи на те, що багато людей мають рецепти, які допомагають зменшити частоту мігрені, ліки не завжди повністю зупиняють напади мігрені, і деякі з них потрібно приймати правильно за часом, щоб забезпечити найбільше полегшення. Якщо ви відчуваєте напад мігрені, і ваші стратегії лікування не допомагають, додавання деяких домашніх засобів може покращити ваш рівень комфорту.

Про те, що ви можете зробити в домашніх умовах, щоб полегшити біль, розповідає Нealthline.

Немає «однозначного» домашнього засобу для полегшення мігрені, але є різноманітні варіанти домашнього лікування, які доповнюють поточну медичну терапію та ліки.

Прикладіть пакет з льодом або теплий компрес

Основні причини мігрені до кінця не вивчені, але біль при мігрені часто виникає через активацію вашої трійчастої судинної системи, мережі, що складається з трійчастого нерва та пов’язаних з ним кровоносних судин.

Трійчастий нерв є найбільшим черепним нервом у вашій голові та відповідає за передачу відчуттів від вашого обличчя до мозку.

Серед багатьох інших процесів активація трійчастої судинної системи викликає вивільнення хімічних речовин, які викликають розширення кровоносних судин у мозку. Це може призвести до запалення та пульсуючого головного болю мігрені.

Застосування холодних компресів до голови або плечей може допомогти полегшити біль при мігрені, заохочуючи кровоносні судини звужуватися, зменшуючи запалення та сповільнюючи сигнали болю, що проходять по нервах.

Холодні компреси слід прикладати не довше 15 хвилин за раз. Якщо ви використовуєте пакет з льодом, помістіть його в рушник, щоб захистити вашу шкіру від занадто низьких температур.

У деяких людей напруга м’язів може посилити мігрень. У цьому випадку застосування теплого компресу до плечей може допомогти розслабити й заспокоїти м’язи, а також трохи полегшити біль від нападу мігрені.

Ви можете спробувати самі перевірити, чи полегшують ваші напади мігрені холодні компреси чи теплі компреси.

Заходи для зняття стресу

Як полегшити мігрень / Фото: Credits

Тригери мігрені – це обставини, які підвищують ймовірність того, що ви відчуєте мігрень.

Стрес є найпоширенішим збудником мігрені, і керування стресом може допомогти зменшити частоту сильних головних болів, а також зменшити гостроту болю, якщо у вас напад мігрені.

Керуючи стресом в даний момент, ви позбавляєтеся каталізатора, що спровокує реакцію на мігрень.

Способи зменшення стресу під час мігрені включають:

дихальні вправи;

медитація;

перебування в прохолодному, тихому, темному місці;

прослуховування заспокійливу музику;

прогресивне розслаблення м'язів;

використання уявних образів;

методи заземлення, такі як усвідомлення тіла або позитивні твердження.

Масаж і точковий масаж

Масаж голови кінчиками пальців під час нападу мігрені може бути заспокійливим. Масаж м’язів голови покращує кровообіг і може допомогти зняти напругу - фактора, які сприяють мігрені у деяких людей.

Дослідження того, які типи масажу є найефективнішими, обмежені, але систематичний огляд і мета-аналіз 2020 року показують, що туйна, тип традиційного китайського масажу, зосередженого на точках акупресури в голові, може бути особливо ефективним при головних болях, пов’язаних із напругою.

Лікар, що займається туйною, може проінструктувати вас про різні рухи, пов’язані з застосуванням цього мистецтва масажу при мігрені. Розминання, штовхання, утримання та перекочування мають особливу терапевтичну мету в туйні.

Інші точки для масажу також можуть допомогти полегшити біль при мігрені. Невелике дослідження 2023 року показало, що стиснення точки тиску між великим і вказівним пальцями допомогло полегшити біль при мігрені у 6 із 7 учасників дослідження.

Щоб спробувати цей засіб, ритмічно натискайте на м’яз у місці з’єднання великого та вказівного пальців на тій руці, яка відповідає стороні голови, де відчувається біль (наприклад, ліва рука при головному болю зліва).

Масаж і точковий масаж підходять не всім. Якщо мігрень підвищує вашу чутливість до дотиків, ці домашні засоби можуть викликати додатковий дискомфорт.

Можливість подрімати

Як полегшити мігрень / Фото: Credits

Симптоми мігрені можуть викликати бажання подрімати. Чутливість до світла та звуку, а також тиск у вашій голові можуть природним чином викликати у вас бажання закрити очі та охопити темне тихе середовище.

Зв'язок між сном і мігренню складний. Занадто багато або занадто мало сну може спровокувати мігрень, а напади мігрені можуть негативно вплинути на ваш сон.

Поліпшення сну може зменшити частоту нападів мігрені та їхню тяжкість, якщо вони трапляються. Під час нападу можливість подрімати може принести полегшення.

Сон відновлює. Це час, коли ваше тіло переходить у режим підтримки, регулюючи запалення, балансуючи когнітивні функції та усуваючи втому. Дрімота також позбавляє вас від сенсорного перевантаження та відключає зовнішні подразники, які можуть викликати стрес.

Регідратація

Зневоднення, коли вашому тілу не вистачає води для підтримки своїх функцій, може сприяти симптомам мігрені через порушення кровообігу, впливаючи на баланс рідини в мозковій тканині та створюючи дисбаланс запальних хімічних речовин і продуктів життєдіяльності.

Питна вода або напій, що містить електроліти, може допомогти повернути вас на правильний шлях, але може знадобитися деякий час, перш ніж ви помітите наслідки, залежно від того, наскільки ви зневоднені. Якщо причиною мігрені є зневоднення, регідратація може допомогти полегшити ваші симптоми протягом кількох годин.

Опустіть ноги в таз з гарячою водою

Деякі люди повідомляють про полегшення мігрені після замочування ніг у тазику з гарячою водою.

Хоча немає конкретних досліджень, які підтверджують цей домашній засіб, теорія, що стоїть за ним, припускає, що посилений кровообіг у ваших ногах від тепла допомагає відводити кров від голови, знімаючи тиск і запалення.

Які рослинні добавки полегшують біль при мігрені

Кілька трав’яних лікарських засобів і добавок є перспективними для зменшення частоти нападів мігрені, але дані неоднозначні щодо використання трав’яних добавок під час нападу мігрені для швидкого зменшення болю.

В одному систематичному огляді від 2020 Trusted Source стверджується, що ментол і ромашка можуть запропонувати деяке полегшення при нападі мігрені.

Чи можна запобігти мігрені природним шляхом

Як полегшити мігрень / Фото: Credits

Цілком можливо допомогти запобігти нападам мігрені шляхом змін способу життя, таких як:

налагодження якісного сну;

збалансоване харчування;

регулярні фізичні вправи;

практика зниження стресу;

зволоження;

виявлення та уникнення тригерів.

Чи можуть домашні засоби погіршити мігрень

Домашні засоби можуть погіршити мігрень для деяких людей. Окремі тригери та симптоми можуть зробити вас більш чутливими до певних подразників, як-от температура чи дотик.

Чого не можна робити під час активного епізоду мігрені

Хоча фізичні вправи вважаються частиною профілактики мігрені, під час нападу мігрені виконувати вправи не рекомендується. Інтенсивні фізичні вправи можуть збільшити фізичне напруження та втому, сприяти зневодненню та підвищити артеріальний тиск у всьому тілі, включно з головою.

Проте деякі люди можуть помітити, що легкі рухи, такі як йога, розтяжка або ходьба, допомагають полегшити біль від мігрені.

Лікування мігрені вдома означає пошук природних засобів, які підійдуть саме вам. Холодні компреси, гарячі ванни для ніг, масаж і сон – це лише деякі варіанти, які можуть полегшити симптоми під час нападу.

Розмова з фахівцем з мігрені дає можливість вивчити ліки та медичну терапію, які лікують мігрень. Обовʼязково обговоріть із ним можливість застосування домашніх стратегій боротьби з мігренню.

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