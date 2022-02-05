Як пов'язані харчування і рак товстої кишки

Оскільки рак товстої кишки (колоректальний рак) належить до видів онкологічних захворювань, які зустрічаються часто, виникає запитання: як від нього захиститися? Наприклад, зараз багато говорять про те, що веганство (відмова від тваринної їжі) – один з найбільш надійних способів профілактики онкологічних захворювань кишківника. Розібратися, чи так це, нам допоміг онкохірург клініки "Добробут" Шудрак Анатолій Анатолійович.

Рак товстої кишки вважається захворюванням, що виникають під впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Насамперед це вік: до групи ризику потрапляють люди після 50 років. Оскільки у нас немає таких скринінгових програм, як, наприклад, в Америці і в Європі, я б рекомендував усім після 50 років раз на рік проходити ректоскопію і раз на три роки – колоноскопію (повне обстеження товстої кишки).

Спадковість – ще один фактор ризику розвитку онкології кишківника, який згадав онкохірург. Наприклад, за такого генетичного захворювання, як сімейний поліпоз, ризик появи ракової пухлини кишківника становить 100%. Тому пацієнтам з таким діагнозом вже в молодому віці видаляють всю товсту кишку.

Важливим зовнішнім фактором, що підвищує ризик розвитку колоректального раку, є харчування. Наприклад, найбільш високий рівень захворюваності на колоректальний рак в Україні реєструється на Закарпатті. Це багато в чому пояснюється тим, що в меню жителів цього регіону у великих кількостях присутнє м'ясо, причому копчене, а отже, воно містить підвищену кількість канцерогенів.

Колоректальний рак дійсно частіше діагностується у людей, які вживають багато м'яса і мало клітковини. Але це зовсім не означає, що повна відмова від вживання тваринної їжі (веганство) знижує ризик захворіти онкологічним захворюванням.

Онкохірург клініки "Добробут" Шудрак Анатолій Анатолійович

У звичайних людей і у веганів розвиток онкологічних процесів йде за однаковим принципом: не частіше і не рідше. Існують також дослідження, які показують, що в разі переходу винятково на рослинну їжу через покоління-два ризик розвитку онкологічного процесу, а, навпаки, збільшується. Тому я б не рекомендував впадати в крайнощі. Раціон повинен бути максимально різноманітним. У групу ризику потрапляють не ті, хто їсть м'ясо, а люди, які зловживають продуктами, що містять канцерогени. Канцерогени – це речовини, що провокують збій в імунній системі, за якого пухлинна клітина перестає розпізнаватися організмом як чужорідна. Тоді і починається безконтрольний ріст пухлини.

Канцерогени містяться також у багатьох харчових добавках: барвниках, консервантах, підсилювачах смаку, стабілізаторах і т. д. Вони потрапляють в овочі і фрукти через добрива, які вносять у ґрунт. Але у кожного з цих речовин є безпечні концентрації, які ніяк не підвищують ризик виникнення онкології.

Кажуть, якщо ми їмо копченості, то підвищується ризик розвитку раку. Так, підвищується, якщо ними зловживати. Якщо ж у раціоні переважають натуральні і корисні продукти, то можна дозволити собі і трохи копчених продуктів. Головне – дотримуватися у всьому міри!