Як позбутися безсоння: поради лікаря

Безсоння — це проблема, яка стосується багатьох людей у сучасному світі та мало хто знає, як з нею боротися.

Лікар Василь Чайка поділився своїм баченням цього явища та надав поради для того, щоб покращити якість сну та відпочинку.

За словами лікаря, сном не керує свідомість, або бажання людини виспатися. Основним регулятором сну є центр у головному мозку, розташований у гіпоталамусі, відомий як супрахіазматичне ядро. Цей центр відповідає за виділення мелатоніну, гормону, який сигналізує організму про необхідність сну.

Коли мелатонін починає виділятися, ви відчуваєте потребу у сні. Однак, якщо ваш організм під впливом стресу, активується симпатична нервова система, а це призводить до зниження вироблення мелатоніну. Таким чином, поки ви перебуваєте в стані стресу, чи поки проблема має для вас значення, заснути буде важко.

Лікар Чайка пропонує кілька способів, які можуть допомогти вам подолати безсоння:

Якщо ви відчуваєте стрес через певну ситуацію, спробуйте знайти її вирішення. Це може бути будь-що — від розмови з другом до консультації з фахівцем. Важливо звільнитися від думок, які вас турбують, перш ніж лягати спати.

Введіть у свій вечірній ритуал практики розслаблення, такі як медитація, дихальні вправи або читання книг. Це допоможе знизити рівень стресу та підготувати організм до сну.

Регулярні фізичні вправи протягом дня також сприяють поліпшенню сну. Однак намагайтеся уникати інтенсивних навантажень безпосередньо перед сном.

За годину до сну намагайтеся уникати використання телефонів, комп'ютерів та телевізорів. Синє світло, яке випромінюють ці пристрої, може пригнічувати вироблення мелатоніну.

Безсоння може бути важкою перешкодою на шляху до здорового способу життя. Однак, за словами спеціаліста, ключ до гарного сну полягає в усуненні стресу та створенні комфортних умов для відпочинку.

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