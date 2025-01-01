Як позбутися похмілля у домашніх умовах: 6 природних засобів

Відновлення після похмілля може бути швидким і ефективним, якщо підійти до цього комплексно та використати натуральні засоби.

Видання Tua Saude поділилося порадами, як ефективно боротися з наслідками бурхливих вечірок і святкувань у домашніх умовах. Ось шість природних засобів, які допоможуть вам швидко відновити сили та повернутися до звичного ритму життя.

Імбирний чай

Імбирний чай — ідеальний напій, який допоможе вивести токсини з організму та зменшити запалення. Імбир також має протизапальні та детоксикаційні властивості, які сприяють швидшому відновленню після алкогольного навантаження.

Інгредієнти:

Свіжий імбир 2 см (або 1 чайна ложка подрібненого імбиру)

Вода 200 мл

Приготування:

Наріжте імбир невеликими шматочками та помістіть у каструлю з водою. Кип'ятіть 15 хвилин, процідіть, підсолодіть медом і пийте протягом дня. Цей напій також може заспокоїти шлунок і допомогти уникнути нудоти.

Мед

Мед — один із найефективніших способів боротися з похміллям завдяки його природним цукрам та антитоксичним властивостям. Він допомагає організму швидше відновлювати енергію.

Рекомендації:

Вживайте 1 ст. л меду кожні дві години протягом дня. Цей натуральний засіб підходить для будь-якого типу напоїв, які спричинили похмілля.

Грушевий сік

Цей напій — чудовий варіант для профілактики похмілля. Вживання 220 мл грушевого соку перед вживанням алкоголю допомагає уникнути неприємних симптомів наступного дня.

Чому це працює:

Груші багаті водою, натуральним цукром і клітковиною, а це сприяє швидкому виведенню алкоголю з організму. Це допомагає зменшити чутливість до світла, втомленість і інші прояви похмілля.

Цитрусовий сік

Цей яскравий напій багатий на вітаміни та мінерали, які відновлюють організм після зловживання алкоголем.

Інгредієнти:

Апельсин 2 шт.

Диня ¼ шт.

Ананас ¼ шт.

Ківі 1 шт.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти у блендері та випийте відразу після приготування. Напій можна споживати кілька разів протягом дня. Бромелайн у складі ананаса заспокоює шлунок, а вітамін C з апельсинів відновлює імунну систему.

Томатний сік

Томатний сік багатий на лікопін — біоактивну сполуку, яка допомагає печінці детоксикуватися та зменшує симптоми похмілля.

Інгредієнти:

Стиглі помідори 4 шт.

Петрушка (або шніт-цибуля) 2 ст. л

Лавровий листок 1 шт.

Сіль

Приготування:

Збийте всі інгредієнти у блендері, додайте трохи холодної води та кубики льоду. Напій рекомендується вживати натщесерце для максимального ефекту.

Смузі з йогурту та грейпфрута

Смузі з грейпфрута та йогурту — це смачний та корисний спосіб швидко відновити сили. Він підтримує оптимальну роботу печінки та сприяє ефективному усуненню токсинів.

Інгредієнти:

Грейпфрут 2 шт.

Натуральний йогурт 1 стакан

Газована вода ½ склянки

Приготування:

Змішайте грейпфрут і йогурт у блендері, додайте газовану воду. Напій можна вживати двічі на день для швидшого ефекту.

Поради

Пийте багато звичайної чи кокосової води для зволоження.

Уникайте жирної їжі та паління.

Зробіть акцент на свіжих овочах і фруктах у своєму раціоні.

Дотримуйтеся режиму відпочинку та уникайте яскравого світла.

Прислухайтеся до свого організму та обирайте способи, які найкраще вам підходять.

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