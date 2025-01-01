Як позбутися похмілля у домашніх умовах: 6 природних засобів

Відновлення після похмілля може бути швидким і ефективним, якщо підійти до цього комплексно та використати натуральні засоби.
Видання Tua Saude поділилося порадами, як ефективно боротися з наслідками бурхливих вечірок і святкувань у домашніх умовах. Ось шість природних засобів, які допоможуть вам швидко відновити сили та повернутися до звичного ритму життя.
Імбирний чай
Імбирний чай — ідеальний напій, який допоможе вивести токсини з організму та зменшити запалення. Імбир також має протизапальні та детоксикаційні властивості, які сприяють швидшому відновленню після алкогольного навантаження.
Інгредієнти:
- Свіжий імбир 2 см (або 1 чайна ложка подрібненого імбиру)
- Вода 200 мл
Приготування:
Наріжте імбир невеликими шматочками та помістіть у каструлю з водою. Кип'ятіть 15 хвилин, процідіть, підсолодіть медом і пийте протягом дня. Цей напій також може заспокоїти шлунок і допомогти уникнути нудоти.
Мед
Мед — один із найефективніших способів боротися з похміллям завдяки його природним цукрам та антитоксичним властивостям. Він допомагає організму швидше відновлювати енергію.
Рекомендації:
Вживайте 1 ст. л меду кожні дві години протягом дня. Цей натуральний засіб підходить для будь-якого типу напоїв, які спричинили похмілля.
Грушевий сік
Цей напій — чудовий варіант для профілактики похмілля. Вживання 220 мл грушевого соку перед вживанням алкоголю допомагає уникнути неприємних симптомів наступного дня.
Чому це працює:
Груші багаті водою, натуральним цукром і клітковиною, а це сприяє швидкому виведенню алкоголю з організму. Це допомагає зменшити чутливість до світла, втомленість і інші прояви похмілля.
Цитрусовий сік
Цей яскравий напій багатий на вітаміни та мінерали, які відновлюють організм після зловживання алкоголем.
Інгредієнти:
- Апельсин 2 шт.
- Диня ¼ шт.
- Ананас ¼ шт.
- Ківі 1 шт.
Приготування:
Змішайте всі інгредієнти у блендері та випийте відразу після приготування. Напій можна споживати кілька разів протягом дня. Бромелайн у складі ананаса заспокоює шлунок, а вітамін C з апельсинів відновлює імунну систему.
Томатний сік
Томатний сік багатий на лікопін — біоактивну сполуку, яка допомагає печінці детоксикуватися та зменшує симптоми похмілля.
Інгредієнти:
- Стиглі помідори 4 шт.
- Петрушка (або шніт-цибуля) 2 ст. л
- Лавровий листок 1 шт.
- Сіль
Приготування:
Збийте всі інгредієнти у блендері, додайте трохи холодної води та кубики льоду. Напій рекомендується вживати натщесерце для максимального ефекту.
Смузі з йогурту та грейпфрута
Смузі з грейпфрута та йогурту — це смачний та корисний спосіб швидко відновити сили. Він підтримує оптимальну роботу печінки та сприяє ефективному усуненню токсинів.
Інгредієнти:
- Грейпфрут 2 шт.
- Натуральний йогурт 1 стакан
- Газована вода ½ склянки
Приготування:
Змішайте грейпфрут і йогурт у блендері, додайте газовану воду. Напій можна вживати двічі на день для швидшого ефекту.
Поради
- Пийте багато звичайної чи кокосової води для зволоження.
- Уникайте жирної їжі та паління.
- Зробіть акцент на свіжих овочах і фруктах у своєму раціоні.
- Дотримуйтеся режиму відпочинку та уникайте яскравого світла.
Прислухайтеся до свого організму та обирайте способи, які найкраще вам підходять.
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