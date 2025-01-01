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Як позбутися похмілля у домашніх умовах: 6 природних засобів

Як позбутися похмілля у домашніх умовах: 6 природних засобів

Як позбутися похмілля у домашніх умовах / Фото: Credits

Відновлення після похмілля може бути швидким і ефективним, якщо підійти до цього комплексно та використати натуральні засоби. 

Видання Tua Saude поділилося порадами, як ефективно боротися з наслідками бурхливих вечірок і святкувань у домашніх умовах. Ось шість природних засобів, які допоможуть вам швидко відновити сили та повернутися до звичного ритму життя.

Імбирний чай

Імбирний чай — ідеальний напій, який допоможе вивести токсини з організму та зменшити запалення. Імбир також має протизапальні та детоксикаційні властивості, які сприяють швидшому відновленню після алкогольного навантаження.

Інгредієнти:

  • Свіжий імбир 2 см (або 1 чайна ложка подрібненого імбиру)
  • Вода 200 мл

Приготування

Наріжте імбир невеликими шматочками та помістіть у каструлю з водою. Кип'ятіть 15 хвилин, процідіть, підсолодіть медом і пийте протягом дня. Цей напій також може заспокоїти шлунок і допомогти уникнути нудоти.

Мед 

Мед — один із найефективніших способів боротися з похміллям завдяки його природним цукрам та антитоксичним властивостям. Він допомагає організму швидше відновлювати енергію.

Рекомендації

Вживайте 1 ст. л меду кожні дві години протягом дня. Цей натуральний засіб підходить для будь-якого типу напоїв, які спричинили похмілля.

Грушевий сік

Цей напій — чудовий варіант для профілактики похмілля. Вживання 220 мл грушевого соку перед вживанням алкоголю допомагає уникнути неприємних симптомів наступного дня.

Чому це працює: 

Груші багаті водою, натуральним цукром і клітковиною, а це сприяє швидкому виведенню алкоголю з організму. Це допомагає зменшити чутливість до світла, втомленість і інші прояви похмілля.

Цитрусовий сік

Цей яскравий напій багатий на вітаміни та мінерали, які відновлюють організм після зловживання алкоголем.

Інгредієнти:

  • Апельсин 2 шт.
  • Диня ¼ шт.
  • Ананас ¼ шт.
  • Ківі 1 шт.

Приготування: 

Змішайте всі інгредієнти у блендері та випийте відразу після приготування. Напій можна споживати кілька разів протягом дня. Бромелайн у складі ананаса заспокоює шлунок, а вітамін C з апельсинів відновлює імунну систему.

Томатний сік

Томатний сік багатий на лікопін — біоактивну сполуку, яка допомагає печінці детоксикуватися та зменшує симптоми похмілля.

Інгредієнти:

  • Стиглі помідори 4 шт.
  • Петрушка (або шніт-цибуля) 2 ст. л
  • Лавровий листок 1 шт.
  • Сіль 

Приготування

Збийте всі інгредієнти у блендері, додайте трохи холодної води та кубики льоду. Напій рекомендується вживати натщесерце для максимального ефекту.

Смузі з йогурту та грейпфрута

Смузі з грейпфрута та йогурту — це смачний та корисний спосіб швидко відновити сили. Він підтримує оптимальну роботу печінки та сприяє ефективному усуненню токсинів.

Інгредієнти:

  • Грейпфрут 2 шт.
  • Натуральний йогурт 1 стакан 
  • Газована вода ½ склянки 

Приготування

Змішайте грейпфрут і йогурт у блендері, додайте газовану воду. Напій можна вживати двічі на день для швидшого ефекту.

Поради

  • Пийте багато звичайної чи кокосової води для зволоження.
  • Уникайте жирної їжі та паління.
  • Зробіть акцент на свіжих овочах і фруктах у своєму раціоні.
  • Дотримуйтеся режиму відпочинку та уникайте яскравого світла.

Прислухайтеся до свого організму та обирайте способи, які найкраще вам підходять.

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