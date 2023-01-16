Як позбутися затяжної застуди: 4 натуральні засоби

Для багатьох із нас зима означає сплеск простудних захворювань, які супроводжуються нежиттю й болями в горлі та слабкістю. Якщо ви – в епіцентрі набридливого головного болю, закладеності носа та інших класичних симптомів застуди, вам може здаватися, що це триватиме весь сезон.

Якщо холодної пори року вам ніяк не вдається позбутися застуди, видання Womans World пропонує скористатися натуральними засобами.

Природно, перш ніж дотримуватися цих рекомендацій, вам варто порадитися з вашим лікарем.

Почніть гудіти

Мукання під час вдиху й видиху через ніс від 60 до 120 разів чотири рази на день може усунути закладеність носа протягом чотирьох днів, йдеться у звіті про медичні гіпотези. Вібрації, спричинені гудінням, можуть збільшити потік повітря між пазухами та носовими порожнинами, допомагаючи захистити вас від інфекції.

Спробуйте полоскання

Багато лікарів рекомендують своїм пацієнтам із синуситом полоскання солоною водою, тому якщо ваш лікар рекомендував вам цей спосіб, не нехтуйте його порадою. Згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Family Practice, воно може видаляти слиз і бактерії, щоб зняти закладеність та постназальне затікання. Просто закип'ятіть одну чашку води, потім додайте по половині чайної ложки солі й харчової соди. Дайте охолонути і використовуйте розчин із перевернутої пляшки для обережного промивання носових пазух двічі на день.

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Додайте куркуму

Дослідження показало, що приймання куркуміну – сполуки, що міститься в куркумі – двічі на день полегшувало симптоми застуди. Куркуміноїди мають протизапальну дію, оскільки вони можуть збільшити вироблення інтерлейкіну-10 – речовини імунної системи, яка знімає запалення. Але необов'язково починати приймання добавки, яке, звичайно ж, вимагає консультації лікаря. Можна приготувати собі "золоте молоко". Для цього розмішайте чайну ложку куркуми в чашці теплого молока (можна мигдального чи кокосового) та додайте корицю, імбир і мед за смаком.

Вдихайте евкаліпт

Дослідження, опубліковане в журналі The Laryngoscope, показало, що коли пацієнти, які страждають на закладеність носа і нежить, приймали капсули цинеолу тричі на день, вони повідомляли про зменшення симптомів. Цинеол є основним компонентом евкаліптової олії, а це означає, що запах евкаліптової олії і додавання евкаліпта під час приймання душу може полегшити закладеність носа завдяки природній здатності цинеолу очищати дихальні шляхи від слизу і пригнічувати кашель. Тож якщо у вас немає алергії і ваш лікар схвалює евкаліпт як засіб проти нежитю, купіть собі масло евкаліпта, аромолампу і регулярно ними користуйтеся.

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