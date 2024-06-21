Як працюють феромони: розповідає біолог-еволюціоніст

Феромон – надзвичайно сильне слово, воно асоціюється з сексом та втратою контролю нас собою, чи так воно насправді та, чи можна купити феромони у пляшці.

Феромон - молоде слово, йому близько 50 років, адже вперше воно прозвучало у 1959 році. Біолог-еволюціоніст Tristram D. Wyatt розповів своїм слухачам, що воно таке і прочинив завісу таємничості цього сексуалізованого слова.

Якщо ви введете це слово у пошуку, вам знайде мільйони сторінок і майже кожен сайт буде доводити вам, що це "дуже необхідна штука, яка зробить вас максимально привабливим всього за якихось 10 доларів". Звучить цікаво і перспективно, чи не так?

Чарівні молекули, що не працюють

Річ в тім, що молекули, які вписані у склад феромонів, що продаються на таких сайтах, дійсно мають досить наукові назви. І кожна наступна назва менш читабельна за попередню. А якщо, промовляючи ці слова уявляти людей в білих халатах, сумнівів немає, воно справді має працювати.

На жаль, це брехня та махінації. Річ в тім, що попри велику кількість надрукованих наукових статей та робіт, вчених, що кричать на кожному кроці, що розгадали таємницю феромонів, справжньої науки та підґрунтя таких висновків немає. Не було проведено систематичних дослідів всіх запахів, які виробляє людське тіло, а мова йде про тисячі молекул та речовин і саме десь там, серед них, можливо і є феромони.

Всі експерименти та висновки побудовані на маленькому відсотку людських секрецій, отже, чи можна вважати такі висновки надійними доказами.

Аромат та звабливість

Незважаючи ні на що, аромат - дійсно важлива складова у симпатії людини. Наполеон навіть писав своїй коханій, бувши у від’їзді, щоб вона не милась, аби, коли він повернеться, не було втрачено жодної краплини її аромату.

Сьогодні ж, ми якомога ретельніше намагаємось митися, щоб змити свій рідний запах і витрачаємо чималі кошти на дорогі парфуми, щоб нанести інший запах на своє тіло.

Всі ми знаємо, що велика кількість тварин, якщо говорити про самців і самок, орієнтується на запах. Отже, є дещо у них в організмах, що дуже впливає на протилежну стать. Людина – та ж тварина, отже сміємо припустити, що у нас все так само. Основна задача – знайти та зрозуміти хімічний склад феромона.

Як працюють феромони / Фото: Credits

Коли у гру вступає наука

З наукової думки, феромон – "збудження, що передається" одним індивідом іншому. Однією з причин, чому людство почало розмірковувати про феромони, став наш розвиток, адже з самого дитинства ми принюхуємось до усього і даємо оцінку, що пахне гарно, а що ні. На нас впливає суспільство, стверджуючи, де гарний, а де поганий запах і ми віримо.

Та навіть попри це, є ті чи інші продукти та речовини, які однім здаються надзвичайно ароматними, а інших від них вивертає. Найпростішим прикладом тут стане кухня різних народів та національностей. Наприклад, сир! Погодьтеся, існують такі його запахи, що відчувши їх хочеться вийти геть із приміщення, а хтось не просто нюхає, а їсть його. Приправи, згадайте запах у магазині з травами та приправами, помічали цих людей, що стоять поруч в очікуванні тих, хто зайшов всередину, ці люди ніколи туди не зайдуть, адже почнуть чхати, у них може розболітись голова і навіть знудити.

Як працює наш нюх

Від мозку до носа тягнуться нерви, на котрих розташовані рецептори. На ці рецептори потрапляє повітря і молекули запахів, які взаємодіють з ним, які ми втягуємо носом. Якщо відбувається ця реакція, рецептори відправляють нервам сигнал, котрий повертається до мозку.

Не всі рецептори однакові, а у людини їх близько 400. Мозок розуміє, який це конкретний запах по комбінаціях рецепторів і нервових клітин, які вони активізують. Саме ці комбінації дають нам розуміння, подобається нам аромат чи ні та розпізнати, який саме це запах: кориці чи коріандру, мила чи чипсів. У кожного з нас свій індивідуальний світ ароматів.

Як працюють феромони / Фото: Credits

Цікаво, що більшість вчених намагаються знайти феромони саме під пахвами. Причина цього в тому, що саме там у людини розташована велика кількість секреторних залоз, які весь час утворюють запах у великій кількості. Але ці речовини, при утворенні з залоз, зовсім не мають запаху, а аромат, який ми можемо відчувати вже утворюється завдяки різним бактеріям, які добре розмножується у нашому волоссі.

Тож, якщо ви хочете зменшити запах можна прибрати волосся і, зокрема, побрити пахви, прибравши привабливе середовище ваших бактерій.

Але вивчати феромони за допомогою пахв теж не вийде, адже 20% людей всього світу, не мають там запаху, бо їхня секреція не виробляє конкретні речовини. Зокрема, це жителі Китаю, Японії, Кореї та інших частин північно-східної Азії.

Досліди французських вчених

Цікаві досліди проводять вчені з Франції, вони почали розглядати секреції матері та дитини. Коли мати годує дитину груддю можна помітити, що коли дитина їсть, все її обличчя торкається соска, а навколо нього є маленькі білі цяточки – це секреторні залози, цікаво, що їх мають як чоловіки, так і жінки, але секрет вони виділяють саме тоді, коли мама годує немовля.

Вчені провели цікавий дослід: до носика сплячої дитини піднесли чисту піпетку і в малечі не було жодної реакції. Потім до носика наблизили піпетку, яку попередньо тримали біля грудей матері, що годує, і дитина почала відкривати рот, причмокувати та проявляти активність. Отже, можна сказати, що це також феромони. А ще вчені виявили, що кількість цих залоз у жінок різна і чим вона більша, тим швидше дитина почне смоктати молоко.

Якщо вчені зможуть відтворити цей феромон, багато дітей скоріше почнуть смоктати молоко, а це підвищить їх життєздатність. І варто розуміти, що феромони – це не синонім слова "секс", це про різні аспекти нашого життя та можливість впливати на нього.

Читайте також: