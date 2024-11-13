Як правильно доглядати за лінзами та очима в холодну пору року: поради офтальмологині

В перехідний сезон очі зазнають негативних факторів впливу. Висока вологість повітря, різкий холодний вітер, часті дощі можуть позначитися на комфорті носіння контактних лінз. Тож важливо дотримуватися правил догляду за ними, а також рекомендацій щодо захисту очей у цей період.

Погода різко змінилася: пішли дощі, подули вітри, температура знизилася. Ті, хто носить окуляри, одразу відчули всі “принади” осіннього сезону. З огляду на це контактні лінзи значно зручніші. Проте і для такого методу корекції зору є свої особливості.

Що треба враховувати в холодний сезон тим, хто носить лінзи, розповідає офтальмологиня медичного центру “Ексімер” Надія Лисенко.

Чому контактні лінзи в холоди є гарною альтернативою окулярам

Наведемо чотири головні переваги:

Захист від погодних умов. На відміну від окулярів, контактні лінзи не запотівають, що вкрай важливо в холодну погоду. Це дає змогу уникнути дискомфорту в разі виходу з теплого приміщення на вулицю.

На відміну від окулярів, контактні лінзи не запотівають, що вкрай важливо в холодну погоду. Це дає змогу уникнути дискомфорту в разі виходу з теплого приміщення на вулицю. Ширше поле зору. Контактні лінзи забезпечують природне поле зору без обмежень, що зручно під час активного відпочинку, прогулянок і занять спортом. Особливо цінують таку перевагу водії, для яких важливий бічний огляд.

Контактні лінзи забезпечують природне поле зору без обмежень, що зручно під час активного відпочинку, прогулянок і занять спортом. Особливо цінують таку перевагу водії, для яких важливий бічний огляд. Відсутність дискомфорту. Лінзи не тиснуть на перенісся, не холодять обличчя, не створюють незручностей, коли носиш шапку або загортаєшся в теплий шалик.

Як поводитися з контактними лінзами восени і взимку

П'ять головних правил, яких важливо дотримуватися:

1. Регулярно очищуйте лінзи від забруднень. Щоб запобігти бактеріальному інфікуванню, використовуйте розчини для дезінфекції, а не звичайну воду. В такому ж розчині треба зберігати лінзи. Пам’ятайте і про очищення контейнера: регулярно промивайте його і кожні 3 місяці змінюйте.

2. Зволожуйте очі. Для підтримання комфортної температури в приміщенні вмикають кондиціонери або електронагрівальні прилади. Ці заходи, а також центральне опалення сушать повітря, що може призводити до сухості очей. Використовуйте зволожувальні краплі, щоб запобігти дискомфорту.

3. Не носіть лінзи довго. Дотримуйтеся рекомендованого часу, в жодному разі не спіть у денних лінзах. Якщо відчуваєте дискомфорт, краще зніміть їхі дайте очам відпочити.

4. Використовуйте додатковий захист від вітру. За вітряної погоди, щоб захистити очі від потрапляння пилу, піску та іншого дрібного сміття, надівайте некорекційні окуляри.

5. Слідкуйте за здоров'ям очей. Якщо відчуваєте біль, свербіж або почервоніння, зверніться до офтальмолога. Це може бути ознакою подразнення або алергічної реакції.

Що враховувати в холодну пору року

Для комфортного носіння лінз і збереження здоров'я очей важливо зважати на кілька негативних факторів:

Сезонна алергія. Жовтень і навіть листопад все ще залишаються періодом підвищеної концентрації пилку, грибкових спор та інших алергенів. Вони можуть викликати запалення, свербіж і сльозотечу, що позначається на комфорті носіння лінз.

Рекомендовано: якщо ви страждаєте на алергію, під час загострення краще перейти на окуляри і крапати антигістамінні краплі, призначені лікарем.

Вітер. Призводить до сухості й подразнення очей, а в разі потрапляння пилу – і до запалення. Щодо лінз, то він посилює відчуття дискомфорту.

Рекомендовано: за вітряної погоди для додаткового захисту можна надівати окуляри і користуватися зволожувальними краплями.

ГРЗ чи застуди. Восени ці хвороби частіше вражають людей і такі стани можуть супроводжуватися запаленням слизової оболонки ока (кон'юнктивітом) або іншими ускладненнями.

Рекомендовано: за перших симптомів застуди чи захворювань дихальних шляхів краще тимчасово припинити користування лінзами і проконсультуватися з лікарем.

Зміна вологості повітря. Як надлишок (дощі, тумани), так і нестача цього показника (сухе повітря у приміщеннях через опалення) позначаються на комфорті носіння лінз.

Рекомендовано: в кімнаті забезпечте нормальну вологість за допомогою побутових зволожувачів і за потреби крапайте в очі зволожувальні краплі.

Стрес і втома. Осінь для певної категорії людей буває важкою порою року: вони відчувають апатію, дратівливість, сонливість, слабкість. Це часто впливає на загальний стан організму і відповідно на комфорт під час носіння контактних лінз.

Правила безпеки носіння лінз

Їх небагато:

використовуйте зволожувальні краплі;

регулярно очищайте і правильно зберігайте лінзи;

уникайте тривалого перебування на вітрі без додаткового захисту;

не носіть лінзи за певних обставин (читайте нижче);

дотримуйтеся правил гігієни.

Основні гігієнічні настанови:

перед надіванням лінз ретельно мийте руки з милом і витирайте їх чистим рушником;

попередньо перевірте лінзи на цілісність: не використовуйте пошкоджені або забруднені;

завжди надівайте лінзу, починаючи з одного й того самого ока, щоб уникнути плутанини.

Чому потрібно зволожувати очі

Буває, що контактні лінзи призводять до сухості, свербежу чи подразнення, особливо в разі тривалого носіння. Тож зволожувальні краплі допомагають підтримувати вологість рогівки і зменшують дискомфорт.

Нехтування цим правилом може призвести до проблем, як-от кон'юнктивіт чи кератит. Крім того, сухість очей нерідко впливає на якість зору, спричиняючи розмитість зображення.

Коли не можна носити лінзи

П'ять головних застережень:

під час хвороб – застуди, грипу або очних інфекцій, як-от кон'юнктивіт чи запалення;

займаючись контактними видами спорту через ризик травмування очей, у басейні – через їхнє інфікування та подразнення;

за несприятливих погодних умов – у вітряну, дощову чи дуже холодну погоду, якщо відчуваєте дискомфорт;

в разі тривалої роботи за комп’ютером – коли працюєте понад 8 годин на день, плануйте перерви для відпочинку очей і розгляньте можливість зняття лінз;

якщо з’явилися печіння, свербіж або інші незручності, зніміть лінзи та проконсультуйтеся з офтальмологом.

Яка ж альтернатива? Окуляри. Хоча є й інше, дуже зручне рішення – лазерна корекція. Вона дає змогу покращити зір та оминати чимало факторів, які впливають на комфорт, а точніше дискомфорт очей будь-якої пори року. Цей метод, щоправда, теж має свої обмеження. Тож щоб отримати детальну інформацію та контролювати стан власної зорової системи, звертайтеся до профільних клінік і досвідчених офтальмологів.

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