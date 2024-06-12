Менструальні чаші стають все більш популярним вибором у всьому світі. Але не всі вміють ними правильно користуватися.

Ви знали, що жінка з регулярною щомісячною менструацією, витрачає на неї в середньому близько 6 років свого життя. Важливою й однією з найпереконливіших переваг використання менструальної чаші є те, що вона багаторазова та не так забруднює навколишнє середовище.

На сторінці Period Nirvana вийшло пізнавальне відео про те, як користуватись і ставити менструальну чашу, щоб вам було зручно і комфорту у ці дні.

Виробники рекомендують міняти тампон кожні 4-8 годин, а прокладки – кожні 8 годин, менструальну чашу можна носити до 12 годин. Це пояснюється більшою місткістю: нічна прокладка може вмістити від 10 до 15 мл крові, тоді як великий тампон вміщає 12 мл рідини. Залежно від розміру вашої чашки, місткість може коливатися від 25 до 30 мл.

Як правильно користуватись менструальною чашею / Фото: Credits

Існує великий вибір чаш, зроблені вони з різних матеріалів і різних розмірів. Менший розмір найкраще підходить тим, у кого легкі або середні виділення і тим, хто молодше 30 років. Більша версія підходить тим, у кого сильні виділення, хто старше 30 років або вже народив дитину. Для того, щоб точно не прогадати з розміром чаші, можете звернутись за допомогою до свого гінеколога і лікар вам підкаже. Більшість менструальних чаш зроблені з силікону або гуми. Тож, якщо ви чутливі до латексу, варто обрати силіконову, щоб уникнути будь-яких проблем.

Як вставити менструальну чашу

Помийте руки;

Складіть менструальну чашу навпіл. Варіантів згортання її є багато, тож треба спробувати декілька, щоб зрозуміти, як зручно саме вам і щоб вона правильно відкрилась;

Вставте чашу. Тримаючи її складеною, помістіть в піхву. Це дещо нагадую встановлення тампона без аплікатора. Двома пальцями просовуйте її всередину;

Коли чаша вставлена і на кілька сантиметрів нижче вашої шийки матки, спробуйте її трохи прокрутити, це допоможе їй повністю відкритися. Якщо все зроблено правильно, ви її не будете відчувати. Хвостик чаші не має випирати з піхви, інакше вам буде дискомфортно і він може натерти;

Деякі дівчата трохи підрізають його ножицями, щоб було зручно.

Як вийняти менструальну чашу

Помийте руки;

Великий і вказівний пальці засуньте у піхву, візьміться за чашу і трохи здавіть її, що порушити вакуум. Потім просто обережно потягніть вниз, щоб вийняти її;

Не тягніть просто за хвостик, це викличе дискомфорт і ви можете його відірвати;

Після того, як ви вийняли чашу, вилийте її наповнення в туалет;

Добре промийте чашу чистою водою з м’яким милом без запаху.

Зверніть увагу, що перед першим використанням чашу треба прокип’ятити декілька хвилин. І по закінченню менструального періоду, після останнього використання її також варто прокип’ятити.

Менструальні чаші мають багато переваг і єдиний спосіб дізнатися підходить вона вам, чи ні - це спробувати. Пам’ятайте, що вони бувають різних форм і розмірів, тому, якщо одна вам не підійшла, спробуйте іншу.

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