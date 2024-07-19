Як правильно обрати компресійні панчохи

Компресійні панчохи сприяють покращенню кровотоку в ногах, їхнє стиснення м’яко стимулює рухатися потік крові вгору по нозі, допомагає запобігти набрякам і навіть утворенню тромбів.

Якщо ви помітили у себе набряки ніг або появу варикозного розширення вен, компресійні шкарпетки можуть стати розв'язанням цих проблем. Багато людей отримують користь від них після операції, під час вагітності або коли мають болі в ногах, набряки або відчувають важкість.

Судинний хірург Владислав Горбовець розповів про компресійні панчохи та дав поради у їх виборі, адже не всі вони однакові.

Перш ніж обрати компресійні панчохи необхідно знати дві важливі речі - ступінь компресії та коректний розмір. З цим вам має допомогти лікар або медичний працівник, проте, ви можете зробити це самі.

Вранці до появи набряку виміряйте окружність щиколотки (навколо щиколотки), окружність литки та довжину литки (від коліна до п’яти, сидячи з ногами під кутом 90 градусів). Потім, подивіться на таблицю розмірів шкарпеток (вона має бути надрукована на упаковці), щоб підібрати необхідний варіант.

Ступінь стиснення варіюється від легкого до надміцного:

Легка компресія (15-20 мм рт. ст.)

Профілактика та полегшення варикозного розширення вен від незначного до середнього ступеня тяжкості, полегшення втомленого болю в ногах, полегшення незначного набряку стоп і ніг.

Помірне стиснення (20-30 мм рт. ст.)

Профілактика та полегшення варикозного розширення вен середнього та важкого ступеня, лікування середнього та важкого лімфатичного набряку та лікування активних виразок або посттромботичного синдрому.

Сильне стиснення (30-40 мм рт.ст.)

Лікування виразки, посттромботичний синдром.

Дуже важливо обрати правильний розмір та стиснення, якщо ви не хочете, щоб панчохи врізались вам у ноги та викликали не лише дискомфорт, а й біль. Пам'ятайте, що зі змінами ваших об’ємів ніг, мають змінюватися і панчохи.

Зверніть увагу, що підходять вони не всім. Отже, людям з якими хворобами не можна носити компресійні панчохи:

Захворювання периферичних судин, що вражає нижні кінцівки;

Ішемічна хвороба;

Цукровий діабет. Люди можуть мати підвищений ризик ускладнень, оскільки невропатія заважає їм відчувати зміни на стопах.

Під час їхнього носіння треба звертати особливу увагу на колір пальців ніг і повідомляти про будь-які відмінності кольору пальців на стопі чи нозі своєму лікареві. Річ в тім, що може виникнути ефект джгута, який може перешкоджати кровообігу. Задокументуйте колір, відчуття, набряк і температуру пальців ніг перед тим, як надіти компресійні гольфи.

Перед використанням компресійних панчіх слід враховувати ще кілька факторів:

Необхідно ретельно стежити за ознаками погіршення кровотоку до стопи;

Якщо у вас тендітна шкіра, ви можете відчувати певний дискомфорт від матеріалу панчіх;

Якщо вам не вистачає сили чи рухливості рук, щоб надіти шкарпетки, треба звернутися по допомогу або придбати спеціальний пристрій для зручного вдягання;

Довжина панчіх може бути різною, але висоти до коліна має бути достатньо;

Вироби з відкритими носками, блискавками або липучками краще підійдуть людям з такими деформаціями стоп, як шишки, ревматоїдний артрит або діабет.

Перед використанням компресійних шкарпеток для лікування будь-якого захворювання важливо проконсультуватися з лікарем. Це допоможе визначити потрібний рівень компресії, обрати відповідний стиль і забезпечити правильну посадку саме для вас.

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