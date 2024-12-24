Як правильно обрати спортивне бра, щоб вам було зручно

На жаль більшість жінок, які займаються спортом, носять неправильно підібрані спортивні бюстгальтери. Це може впливати не лише на комфорт під час тренувань, а й на здоров’я.

Видання Stylist розповіло, де ми робимо помилки при виборі спортивного бра і як їх уникнути.

Правильний вибір спортивного бюстгальтера

Майже всі жінки, які займаються спортом, носять бюстгальтери неправильного розміру. Тож, підстрибування грудей під час бігу не лише має незручний вигляд, але й може викликати дискомфорт і навіть біль у спині.

Виявляється майже 90% жінок носять спортивні бра, які не відповідають їхнім розмірам чи потребам. Це дуже погано, адже ми всі знаємо, що правильно підібраний бра — основа комфорту під час тренувань.

Чому ми носимо неправильні спортивні бра

Більшість проблем виникає через два фактори:

Незнання про рівні підтримки. Багато жінок вважають, що один бра підходить для всіх видів активності, але це не так. Для різних вправ потрібна різна підтримка.

Невміння обрати правильну посадку. Жінки часто не знають, як має виглядати та відчуватися ідеальний спортивний бюстгальтер.

5 кроків для вибору ідеального спортивного бюстгальтера

Виберіть рівень підтримки залежно від активності

Для бігу чи інших активностей із високою інтенсивністю потрібен бра із сильною підтримкою: кілька рядів гачків, поєднання стиснення та інкапсуляції.

Для силових вправ, йоги чи пілатесу підходять компресійні бра, які тримають груди ближче до тіла, але не викликають надмірного стиснення.

Для прогулянок або вправ із низьким ударним навантаженням оберіть легкі моделі без підкладки.

Перевірте розмір ремінця

80% підтримки бюстгальтера забезпечує саме нижня смужка під грудьми. Одягнувши бра, проведіть тест: під ремінець має комфортно входити два пальці. Якщо вільно проходить більше — потрібен менший розмір.

Оцініть чашки

Чашки мають щільно прилягати до грудей, не викликаючи "розливів" тканини з боків чи зверху. Якщо між чашками є прогалини — бра завеликий.

Перевірте центральну частину

Між чашками бюстгальтер має прилягати до тіла. Це забезпечує правильну підтримку та комфорт.

Оцініть лямки

Лямки мають бути зручними, без надмірного натягу. Використовуйте правило двох пальців: якщо лямки можна трохи розтягнути пальцями, вони підходять.

Як зрозуміти, що пора купувати новий бра

Спортивні бюстгальтери зношуються. Якщо нижній ремінець починає розтягуватися чи бра більше не забезпечує потрібного рівня підтримки, час змінити його. Подовжити термін служби можна, якщо прати бра у холодній воді (30 °C) та використовувати мішок для білизни.

Проблеми з доступністю розмірів

На жаль, не всі бренди пропонують широкий асортимент для різних типів фігури. Жінкам із великим розміром грудей іноді доводиться носити два бра одночасно чи вибирати компромісні варіанти, а це, на жаль, може шкодити їхньому комфорту.

Важливо знайти бренд, який пропонує моделі для всіх форм і розмірів, адже добре підібраний спортивний бюстгальтер — це інвестиція у ваше здоров’я.

Пам’ятайте, що правильно підібраний бюстгальтер має відповідати вашій активності, бути зручним і забезпечувати потрібну підтримку. Не бійтеся експериментувати з різними моделями та звертайтеся за допомогою до консультантів у магазинах.

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