Як правильно використовувати вазелін

Вазелін – унікальний засіб, який можна використовувати у багатьох сферах життя і, скажімо чесно, не всі вони пов’язані з доглядом за шкірою.
Вазелін – універсальний продукт, який 100% має стояти на поличці у вашій ванній кімнаті і на своїй сторінці TikTok дерматологиня toralvaidyamd поділилася корисними, а подекуди, цікавими лайфгаками навіщо ж вам це. Забіжимо наперед і одразу скажемо, що варіанти його використання не обмежуються лише заспокоєнням попрілостей і подряпин.
- Використовуйте його для приборкання неслухняних брів, адже він менше сушить шкіру, ніж гелі для брів.
- Використовуйте його, щоб заспокоїти висипання на повіках.
- Вазеліном можна змащувати куточку губ, якщо є заїди.
- Вазелін утримує вологу у шкірі, зволожує її, відновлюючи та зменшуючи сухість.
- Вазеліном можна зняти стійкий макіяж.
- Він полегшує свербіння після гоління та подразнення після використання бритви.
- Якщо змішати його з цукром, сіллю або кавою, ви отримаєте чудовий та натуральний скраб для тіла.
- Якщо вазелін поєднати з невеликою кількістю помади, ви отримаєте рум’яна необхідного вам відтінку.
- Вазелін захистить вашу шкіру під час фарбування волосся. Просто нанесіть вазелін уздовж лінії волосся, на вуха та шию й у вас не буде жодних проблем зі стійкими плямами від фарби там, де вони вам не потрібні.
- Якщо говорити про спорт, то вазелін допоможе вам від натирання. Намастіть вазеліном проблемні ділянки, такі як стегна, плечі, соски (у чоловіків) або інші місця.
- Він може допомогти видалити потертості на шкіряних черевиках, куртках або сумках.
- Він ідеально підходить для захисту металевих виробів від іржі.
- Вазеліном можна прибрати скрип дверей, якщо змастити ним дверні завіси.
Це недорогий засіб для догляду за шкірою, який можна придбати в більшості аптек.
Читайте також:
- Від чого залежить колір вашої сечі: розповідає фітнес-тренер
- Як приготувати натуральний ополіскувач ротової порожнини: розповідає блогерка
- Чи справді корисна клізма: розповідає проктологиня