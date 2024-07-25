Як правильно використовувати вазелін

Вазелін – унікальний засіб, який можна використовувати у багатьох сферах життя і, скажімо чесно, не всі вони пов’язані з доглядом за шкірою.

Вазелін – універсальний продукт, який 100% має стояти на поличці у вашій ванній кімнаті і на своїй сторінці TikTok дерматологиня toralvaidyamd поділилася корисними, а подекуди, цікавими лайфгаками навіщо ж вам це. Забіжимо наперед і одразу скажемо, що варіанти його використання не обмежуються лише заспокоєнням попрілостей і подряпин.

Використовуйте його для приборкання неслухняних брів, адже він менше сушить шкіру, ніж гелі для брів.

Використовуйте його, щоб заспокоїти висипання на повіках.

Вазеліном можна змащувати куточку губ, якщо є заїди.

Вазелін утримує вологу у шкірі, зволожує її, відновлюючи та зменшуючи сухість.

Вазеліном можна зняти стійкий макіяж.

Він полегшує свербіння після гоління та подразнення після використання бритви.

Якщо змішати його з цукром, сіллю або кавою, ви отримаєте чудовий та натуральний скраб для тіла.

Якщо вазелін поєднати з невеликою кількістю помади, ви отримаєте рум’яна необхідного вам відтінку.

Вазелін захистить вашу шкіру під час фарбування волосся. Просто нанесіть вазелін уздовж лінії волосся, на вуха та шию й у вас не буде жодних проблем зі стійкими плямами від фарби там, де вони вам не потрібні.

Якщо говорити про спорт, то вазелін допоможе вам від натирання. Намастіть вазеліном проблемні ділянки, такі як стегна, плечі, соски (у чоловіків) або інші місця.

Він може допомогти видалити потертості на шкіряних черевиках, куртках або сумках.

Він ідеально підходить для захисту металевих виробів від іржі.

Вазеліном можна прибрати скрип дверей, якщо змастити ним дверні завіси.

Це недорогий засіб для догляду за шкірою, який можна придбати в більшості аптек.

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