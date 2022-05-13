Як правильно витягати кліща і що робити після укусу

Разом із теплом та прогулянками на природі до нас повернувся сезон кліщів! За статистикою, цей шкідник найбільш активний саме в травні. Від укусів кліщів щорічно страждають 20 тисяч українців. І це лише ті, хто офіційно звернувся по допомогу до лікаря. А якщо ще порахувати й тих людей, які видаляють кліща самостійно, ця цифра може збільшитися у десятки разів!

Як у теплі травневі дні вберегтися від укусу кліща? Та що робити, якщо це вже сталося – дізнаємось просто зараз! Наш гість – голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.

Чим небезпечний укус кліща

Кліщі переносять на собі багато небезпечних захворювань. Деякі з них смертельні, як наприклад, кліщовий енцефаліт, є хвороби, які призводять до інвалідності, такі як хвороба Лайма. Кліщі, що переносять хворобу Лайма, зустрічаються на всій території України. А ось кліщовий енцефаліт в Україні начебто не зустрічається, проте він є у Польщі, де поширений настільки, що щеплення від нього входить до обов'язкового календаря. Звичайно, не може бути, щоб у сусідніх країнах була така різна картина з кліщовим енцефалітом, тому ймовірність поширення цього захворювання у нас висока і вже зараз потрібно вживати якихось заходів щодо включення цього щеплення до календаря.

Щеплень від хвороби Лайма немає, але кожен 3-4-й кліщ є її переносником. Дуже часто цю хворобу не виявляють своєчасно і дізнаються про неї через 20-30 років після укусу зараженим кліщем. Трапляються випадки, коли пацієнта госпіталізують із клінічною картиною інсульту, а в нього насправді хвороба Лайма.

Які симптоми мають насторожити

Зазвичай за три тижні після укусу кліща на тілі з'являються червоні плями, які називаються мігрувальною еритемою. Вони можуть переміщуватися тілом – спочатку на нозі, потім перейти на спину. Ці плями можуть бути схожими на алергію. Також може з'явитися температура та симптоми ГРВІ. Такий вигляд має перебіг період гострого захворювання, яке згодом переходить у стадію хронічного. Хронічна стадія хвороби Лайма потребує дуже тривалого лікування.

Що робити, якщо вас вкусив кліщ

Спочатку треба витягти кліща. Потім слід записатися на прийом до інфекціоніста. Найімовірніше, лікар призначить постконтактну профілактику. Лише одна призначена лікарем пігулка різко зменшить шанси захворіти на хворобу Лайма.

Як правильно витягти кліща

Для видалення кліщів є спеціальний пристрій – екстрактер. Його можна придбати у ветеринарній аптеці. Екстрактером треба підчепити кліща і почати його неквапливо викручувати. Крутити можна в будь-якому напрямку, навіть з боку в бік. Але не варто використовувати пінцет – ним ви розрубаєте кліща навпіл і всі його лапки залишаться в місці укусу, яке може загноїтися. Перед процедурою місце укусу та самого кліща нічим не треба змащувати. Також не варто робити з кліщем таке:

тиснути;

виривати;

заливати олією чи спиртом;

фіксувати лаком для нігтів.

Після видалення кліща треба просто обробити рану антисептиком і звернутися до інфекціоніста.

Чи потрібно нести кліща на аналіз

Якщо вас вкусив кліщ, не варто намагатися зберегти його і віднести на аналіз. Це не дуже ефективно, і від цієї практики вже відмовилися.

Після видалення кліща зверніться до свого сімейного лікаря.

Як убезпечити себе від укусів кліщів

Є препарати-репеленти, якими можна обробити одяг від кліщів. Також під час походів на природу слід виконувати наступні рекомендації:

носити закритий одяг;

носити головний убір;

користуватися репелентами;

оглядати себе кожні 30 хвилин;

можна обмотати ноги в зоні кісточки клейкою стрічкою – кліщ підніматиметься одягом знизу вгору (кліщі не падають з дерев) і прилипати до скотча.

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