Як приготувати цибулевий сироп проти кашлю

Цей простий рецепт цибулевого сиропу поєднує природні властивості цибулі та меду, і є доступним домашнім засібом, який можна швидко приготувати власноруч.

Осінь і зима приносять з собою не лише прохолодні дні, а й часті застуди та кашель. На сторінці jkb.journal розповіли, як приготувати корисний цибулевий сироп від кашлю, інфекцій верхніх дихальних шляхів та болю в горлі.

Мед століттями використовувався для внутрішнього та зовнішнього лікування. Він має протимікробну, противірусну та антиоксидантну дію, здатен заспокоїти біль у горлі та зменшити гостроту та тривалість кашлю.

Цибуля — звичайний продукт, який є майже у кожного на кухні, її століттями використовували у лікуванні та полегшенні кашлю.

Користь цибулі:

Протизапальні властивості: кверцетин і кемпферол можуть допомогти зменшити запалення в дихальних шляхах.

кверцетин і кемпферол можуть допомогти зменшити запалення в дихальних шляхах. Відхаркувальні властивості: сполуки сірки діють як природний відхаркувальний засіб, очищають слизову та допомагають очистити дихальні шляхи.

сполуки сірки діють як природний відхаркувальний засіб, очищають слизову та допомагають очистити дихальні шляхи. Антимікробні властивості: флавоноїди та аліцин борються з бактеріями та вірусами, які можуть бути присутніми в організмі.

флавоноїди та аліцин борються з бактеріями та вірусами, які можуть бути присутніми в організмі. Заспокійливий: леткі сполуки, присутні в цибулі, можуть полегшити подразнення горла та пригнічують кашльовий рефлекс.

леткі сполуки, присутні в цибулі, можуть полегшити подразнення горла та пригнічують кашльовий рефлекс. Підтримка імунної системи: вміст вітаміну С і антиоксидантів може допомогти підтримати організм під час інфекції

Приготування:

Наповніть скляну банку на 3/4 сирою нарізаною цибулею. Залийте медом, доки баночка повністю не заповниться. Закрийте кришкою та залиште настоюватися на столі протягом 2-3 днів. Процідіть і зберігайте у холодильнику до 6 місяців.

Вживання:

Вживайте по 1 столовій ложці щогодини, якщо кашель не припиняється.

Цей рецепт підходить для дорослих і дітей старших 3 років. Продукти на основі меду не рекомендують для дітей молодших 1 року. Якщо симптоми кашлю посилюються чи не зникають протягом тривалого часу, зверніться до лікаря.

Цибулевий сироп від кашлю — простий, швидкий та ефективний засіб, який може зберегти ваше здоров'я у холодний сезон.

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