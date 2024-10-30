Як приготувати цибулевий сироп проти кашлю

Цей простий рецепт цибулевого сиропу поєднує природні властивості цибулі та меду, і є доступним домашнім засібом, який можна швидко приготувати власноруч.
Осінь і зима приносять з собою не лише прохолодні дні, а й часті застуди та кашель. На сторінці jkb.journal розповіли, як приготувати корисний цибулевий сироп від кашлю, інфекцій верхніх дихальних шляхів та болю в горлі.
Мед століттями використовувався для внутрішнього та зовнішнього лікування. Він має протимікробну, противірусну та антиоксидантну дію, здатен заспокоїти біль у горлі та зменшити гостроту та тривалість кашлю.
Цибуля — звичайний продукт, який є майже у кожного на кухні, її століттями використовували у лікуванні та полегшенні кашлю.
Користь цибулі:
- Протизапальні властивості: кверцетин і кемпферол можуть допомогти зменшити запалення в дихальних шляхах.
- Відхаркувальні властивості: сполуки сірки діють як природний відхаркувальний засіб, очищають слизову та допомагають очистити дихальні шляхи.
- Антимікробні властивості: флавоноїди та аліцин борються з бактеріями та вірусами, які можуть бути присутніми в організмі.
- Заспокійливий: леткі сполуки, присутні в цибулі, можуть полегшити подразнення горла та пригнічують кашльовий рефлекс.
- Підтримка імунної системи: вміст вітаміну С і антиоксидантів може допомогти підтримати організм під час інфекції
Приготування:
- Наповніть скляну банку на 3/4 сирою нарізаною цибулею.
- Залийте медом, доки баночка повністю не заповниться.
- Закрийте кришкою та залиште настоюватися на столі протягом 2-3 днів.
- Процідіть і зберігайте у холодильнику до 6 місяців.
Вживання:
- Вживайте по 1 столовій ложці щогодини, якщо кашель не припиняється.
Цей рецепт підходить для дорослих і дітей старших 3 років. Продукти на основі меду не рекомендують для дітей молодших 1 року. Якщо симптоми кашлю посилюються чи не зникають протягом тривалого часу, зверніться до лікаря.
Цибулевий сироп від кашлю — простий, швидкий та ефективний засіб, який може зберегти ваше здоров'я у холодний сезон.
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