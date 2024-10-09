Як приготувати домашню корисну мазь для розтирання грудей під час застуди

У часи застуди та грипу добре мати під рукою натуральні домашні засоби, які можуть допомогти полегшити симптоми.

Одним із таких засобів є рослинний бальзам, приготований на основі натуральних олій. На сторінці Essential Oil Education розповіли про простий рецепт, який ви можете легко приготувати вдома.

Інгредієнти:

Кокосова олія 3 ст. л

Олія ши 2 ст. л

Бджолиний віск 1 ст. л

Ефірні олії: евкаліпт, лаванда, перцева м’ята

Приготування:

У пароварці чи каструлі на паровій бані розтопіть кокосову олію, олію ши та бджолиний віск до однорідної маси;

Зніміть суміш з вогню та дайте їй охолонути протягом 1 хвилини. Потім додайте ефірні олії та ретельно перемішайте;

Перелийте отриману суміш у скляну ємність для зберігання;

Дайте мазі охолонути протягом 2 годин перед використанням.

Використання

Наносьте бальзам на зону шиї та грудей для полегшення дихання та зняття симптомів застуди.

Дозування за віком

Для дітей віком від 6 років:

Олія евкаліпта 15 крапель

Олія лаванди 8 крапель

Олія перцевої мʼяти 4 краплі

Для дітей віком від 3 до 6 років:

Олія евкаліпта 6 крапель

Олія лаванди 8 крапель

Олія перцевої мʼяти 2 краплі

Для дітей до 3 років:

Олія евкаліпта 3 краплі

Олія лаванди 4 краплі

Переваги натуральних засобів

Ефірні олії, такі як евкаліпт, лаванда та перцева м’ята, відомі своїми антисептичними, протизапальними та релаксовими властивостями. Кокосова олія та олія ши не лише живлять шкіру, а й сприяють глибшому проникненню активних інгредієнтів.

Ця проста, але ефективна мазь на основі натуральних інгредієнтів може стати вашим надійним союзником у боротьбі із застудою. Завдяки легкості приготування та можливості регулювати дозування, ви зможете забезпечити собі та своїм близьким природне полегшення в період захворювання. Пам'ятайте, що перед використанням нових засобів завжди краще проконсультуватися з лікарем, особливо коли мова йде про дітей.

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