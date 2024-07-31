Як приготувати корисне "золоте молоко" для вашого здоров’я

"Золоте молоко" містить антиоксидантні та протизапальні сполуки, що можуть принести користь для здоров’я, а приготувати його дуже просто в домашніх умовах.

На сторінці waistlinewarriors1 розповіли про дивовижний і корисний напій, який має назву "золоте молоко" і показали як його приготувати у себе вдома. Цей яскраво-жовтий напій традиційно готують, підігріваючи коров’яче або рослинне молоко з куркумою та іншими спеціями, такими як кориця та імбир.

Інгредієнти:

Куркума - 1 ч.л

Кориця (порошок) - 1 ч.л

Імбир (порошок) - ½ ч.л

Чорний перець – маленька дрібка

Молоко – 2 склянки ( на ваш смак можна використати рослинне чи безлактозне)

Мед

Приготування:

Змішайте всі сипучі інгредієнти;

На вогні розігрійте молоко і залишайте його на середньому вогні помішуючи;

Як побачите, що молоко починає кипіти знизьте температуру і додайте перемішані сипучі інгредієнти;

Проваріть молоко на невеликому вогні близько 5 хвилин;

Перелийте у чашку і додайте невелику кількість меду.

Можна випивати 1 склянку "золотого молока" кожного вечора, перед тим, як збираєтеся лягати спати.

Навіщо пити "золоте молоко":

Ключові інгредієнти багаті антиоксидантами

Золоте молоко багате антиоксидантами, які допомагають захистити клітини від пошкоджень, боротися з хворобами та інфекціями та сприяють загальному здоров’ю. Куркумін, активний компонент куркуми, століттями використовувався в аюрведичній медицині завдяки своїм сильним антиоксидантним властивостям.

Може допомогти зменшити запалення й біль у суглобах

Куркума, імбир і кориця - основні інгредієнти золотого молока, мають сильні протизапальні властивості, які можуть зменшити запалення та біль у суглобах. Вважається, що хронічне запалення відіграє важливу роль у хронічних захворюваннях, включаючи рак, метаболічний синдром, хворобу Альцгеймера та хвороби серця. З цієї причини дієти, багаті протизапальними сполуками, можуть знизити ризик цих захворювань.

Може покращити пам'ять і роботу мозку

Деякі інгредієнти золотого молока можуть сприяти покращенню пам'яті та зменшувати вплив хвороб Альцгеймера та Паркінсона на функції мозку. Куркумін може підвищувати рівень нейротрофічного фактора мозку (BDNF). BDNF — це сполука, яка допомагає мозку формувати нові зв’язки та сприяє зростанню клітин мозку.

Куркумін у складі куркуми може покращити настрій

Куркумін, активний інгредієнт куркуми, може допомогти зменшити симптоми депресії. Депресія також може бути пов'язана з низьким рівнем нейротрофічного фактора мозку (BDNF). Оскільки куркумін, який є активним компонентом куркуми, може підвищувати рівень BDNF, він може зменшити симптоми депресії.

Може захистити від хвороб серця

Куркума, імбир і кориця — основні інгредієнти золотого молока, усі вони мають властивості, які можуть сприяти роботі серця та захищати від серцевих захворювань. На додаток, куркумін може покращити функцію оболонок кровоносних судин, відому як функцію ендотелію. Правильна функція ендотелію важлива для здорового серця.

Може знижувати рівень цукру в крові

Кориця та імбир, два основні інгредієнти "золотого молока", можуть знизити рівень цукру в крові та підвищити чутливість до інсуліну. Інсулінорезистентні клітини менш здатні поглинати цукор із вашої крові, тому зниження резистентності до інсуліну зазвичай знижує рівень цукру в крові. Кориця зменшує кількість глюкози, яка всмоктується в кишківник після їжі, що може додатково покращити контроль цукру в крові.

Варто зазначити, що більшість рецептів "золотого молока" підсолоджують медом або кленовим сиропом. Переваги зниження рівня цукру в крові, ймовірно, будуть помітні лише при вживанні несолодких варіантів.

Має антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості

Куркумін має антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості, які можуть допомогти запобігти інфекціям і боротися з ними. Сполуки свіжого імбиру можуть пригнічувати ріст деяких бактерій. Екстракт імбиру може боротися з респіраторно-синцитіальним вірусом людини (HRSV), поширеною причиною респіраторних інфекцій.

Імбир і куркума покращують травлення

Хронічний розлад травлення, також відомий як диспепсія, характеризується болем і дискомфортом у верхній частині шлунка. Затримка випорожнення шлунка є потенційною причиною нетравлення. Імбир, один з інгредієнтів "золотого молока", може допомогти полегшити цей стан, прискорюючи спорожнення шлунка у людей, які страждають на диспепсію. Куркума також може покращити перетравлення жиру, збільшуючи вироблення жовчі до 62%.

"Золоте молоко" легко приготувати вдома, дотримуючися наведеного рецепта. Просто змішайте інгредієнти в каструлі та нагрійте їх, щоб отримати смачний і корисний напій.

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