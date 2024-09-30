Як приготувати корисну для шкіри олію з нагідок

Ця олія дуже корисна для краси та здоровʼя вашої шкіри завдяки багатому вмісту антиоксидантів, флавоноїдів і незамінних жирних кислот.

На сторінці scienceofessentials розповіли, як отримати настояну олію з рослин лікарських нагідок.

Переваги олії нагідок:

Протизапальні, протигрибкові та антивікові властивості;

Загоєння ран;

Загоєння тканин та опіків;

Допомагає проти сухості шкіри;

Допомагає проти запалення шкіри;

Заспокоює укуси комах;

Допомагає у загоєнні рубців;

Сприяє міцнішому та блискучому волоссю.

Як приготувати олію з нагідок:

Якщо ви збираєте нагідки власноруч, то краще робити це у сонячний день пізно вранці чи вдень після висихання роси. Збирайте квіти, коли вони повністю розкриті;

Помістіть квіти в дегідратор або покладіть на сушарку для висихання протягом 5-7 днів;

Помістіть висушені нагідки в чисту стерилізовану скляну банку;

Трохи утрамбуйте квіти;

Залийте сухі квіти соняшниковою олією, мигдалевою олією, олією жожоба чи оливковою;

Поставте банку на вікно, щоб на неї потрапляли сонячні промені на 4 тижні;

Через 4 тижні за допомогою марлі чи ситечка процідіть рідину, прибравши рослинний матеріал. Можна використовувати марлю з пресом, щоб відцідити додаткову олію.

Після проціджування зберігайте олію в темному прохолодному місці.

Таку олію можна використовувати як мазь для загоєння ран, замість масла для тіла чи маски для волосся, сироватки для обличчя та безпосередньо на шкіру, щоб заспокоїти сонячні опіки, укуси комах тощо.

Нагідки дуже просто вирощувати. Ця рослина добре переносить як холодний, так і спекотний клімат.

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