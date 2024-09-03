Як приготувати натуральний напій для полегшення кашлю з бананом

Приготуйте цей простий напій проти кашлю всього з двох інгредієнтів і вам не знадобляться аптечні пастилки.

На сторінці Modern Herbalist розповіли, як приготувати натуральний банановий напій, який полегшить ваш кашель. Банани містять багато корисних компонентів, які можуть допомогти заспокоїти подразнене горло та зменшити симптоми кашлю.

Банани — джерело калію, який допомагає підтримувати водний баланс організму та покращує загальне самопочуття. Це важливо для пом'якшення слизових оболонок горла та зменшення подразнення, що може зменшити частоту й інтенсивність кашлю. Банани також містять природні антиоксиданти та вітамін C, який підтримує імунну систему та допомагає організму боротися з інфекціями, що можуть бути причиною кашлю. Вітамін C сприяє загоєнню слизових оболонок горла.

Інгредієнти:

Банан 1 шт.

Апельсин 1 шт.

Приготування:

Розімніть банан вилкою та пересипте в ємність;

Залийте його склянкою гарячої води та дайте настоятися близько 10 хв;

Вичавіть сік одного лимону та за 10 хвилин додайте його до банана;

Гарно все перемішайте, а потім процідіть напій, прибравши макуху.

Поради:

У чашку готового напою можна додати ложку меду.

Пийте цей напій протягом дня та ви відчуєте, як горлу стає легше. Якщо кашель не дає вам спати вночі, за 30 хвилин до того, як лягаєте спати, випийте цей напій. Вам стане легше.

Напій має алергенні продукти, тому перед вживанням, переконайтеся, що не маєте на них алергії.

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