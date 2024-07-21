Як приготувати натуральний ополіскувач ротової порожнини: розповідає блогерка

Гігієна ротової порожнини – важлива складова щоденного догляду за собою і зокрема здоров’я ваших зубів та ясен.
Блогерка Lauren Gallegos дала своїм підписникам пораду, як зробити натуральний зубний ополіскувач без жодних хімічних додатків.
Інгредієнти:
- Кориця - 2-3 палички;
- Гвоздика;
- Харчова сода - 1 ст. л;
- Масло гвоздики;
- Масло орегано;
- Масло чайного дерева;
- Вода 2-3 склянки
Приготування:
- Додайте всі інгредієнти у банку з кришкою і залийте теплою або гарячою водою;
- Гарненько все перемішайте і дайте постояти годину;
- Полощіть ротову порожнину цим засобом близько 30 секунд, до хвилини щодня.
Поради:
Можна також додати м’яту або м’ятну олію.
Просто тримайте його у ванній і його вистачить на кілька тижнів. Засіб має чудовий аромат. Проте, зверніть увагу, що ковтати його не рекомендується.
Антибактеріальний, протизапальний ополіскувач, який легко зробити в домашніх умовах без шкоди для вашого здоров’я.
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