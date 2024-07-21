Як приготувати натуральний ополіскувач ротової порожнини: розповідає блогерка

Гігієна ротової порожнини – важлива складова щоденного догляду за собою і зокрема здоров’я ваших зубів та ясен.

Блогерка Lauren Gallegos дала своїм підписникам пораду, як зробити натуральний зубний ополіскувач без жодних хімічних додатків.

Інгредієнти:

Кориця - 2-3 палички;

Гвоздика;

Харчова сода - 1 ст. л;

Масло гвоздики;

Масло орегано;

Масло чайного дерева;

Вода 2-3 склянки

Приготування:

Додайте всі інгредієнти у банку з кришкою і залийте теплою або гарячою водою;

Гарненько все перемішайте і дайте постояти годину;

Полощіть ротову порожнину цим засобом близько 30 секунд, до хвилини щодня.

Поради:

Можна також додати м’яту або м’ятну олію.

Просто тримайте його у ванній і його вистачить на кілька тижнів. Засіб має чудовий аромат. Проте, зверніть увагу, що ковтати його не рекомендується.

Антибактеріальний, протизапальний ополіскувач, який легко зробити в домашніх умовах без шкоди для вашого здоров’я.

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