Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати натуральний ополіскувач ротової порожнини: розповідає блогерка

Як приготувати натуральний ополіскувач ротової порожнини: розповідає блогерка

Як приготувати натуральний ополіскувач ротової порожнини / Фото: Credits

Гігієна ротової порожнини – важлива складова щоденного догляду за собою і зокрема здоров’я ваших зубів та ясен.

Блогерка Lauren Gallegos дала своїм підписникам пораду, як зробити натуральний зубний ополіскувач без жодних хімічних додатків.

Інгредієнти:

  • Кориця - 2-3 палички;
  • Гвоздика;
  • Харчова сода - 1 ст. л;
  • Масло гвоздики;
  • Масло орегано;
  • Масло чайного дерева;
  • Вода 2-3 склянки

Приготування:

  • Додайте всі інгредієнти у банку з кришкою і залийте теплою або гарячою водою;
  • Гарненько все перемішайте і дайте постояти годину;
  • Полощіть ротову порожнину цим засобом близько 30 секунд, до хвилини щодня.

Поради:

Можна також додати м’яту або м’ятну олію.

Просто тримайте його у ванній і його вистачить на кілька тижнів. Засіб має чудовий аромат. Проте, зверніть увагу, що ковтати його не рекомендується.

Антибактеріальний, протизапальний ополіскувач, який легко зробити в домашніх умовах без шкоди для вашого здоров’я.

Читайте також:

Догляд за зубною емаллю: як зберегти зуби білими? – Здорова усмішка

Догляд за зубною емаллю: як зберегти зуби білими? – Здорова усмішка

Повʼязані теми:

Наступна публікація