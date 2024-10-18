Як приготувати натуральний протизапальний засіб

Якщо ви втомилися від болю в суглобах, відчуваєте "затьмареність мозку" або страждаєте від запалення, яке не зникає, цей протизапальний засіб може стати для вас справжнім порятунком.

Хронічне запалення може спричинити різноманітні проблеми зі здоровʼям, від артриту і серцевих захворювань до зниження когнітивних функцій. Замість того, щоб покладатися на синтетичні засоби, на сторінці Baltic Health розповіли, як приготувати натуральну протизапальну мікстуру.

Активна сполука куркуми блокує молекули, які відіграють ключову роль у запаленні. Імбир, багатий гінгеролом, допомагає знижувати окислювальний стрес, а мед містить багато антиоксидантів, які підтримують вашу імунну систему. І не забудьте про чорний перець – він збільшує засвоюваність куркуміну на 2000%.

Інгредієнти:

мед – 7 ст. л.

порошок куркуми – 1 ч. л.

порошок імбиру – 1 ч. л.

чорний перець

Приготування:

Додайте мед, куркуму, імбир і чорний перець до скляної ємності з кришкою. Добре все перемішайте до однорідної пасти.

Поради:

Для найкращого результату приймайте 1 ст. л. суміші щодня натщесерце один раз на день протягом принаймні 2 тижнів.

Для м’якшого смаку розмішайте все у склянці теплого молока чи улюбленого трав’яного чаю.

Замість імбирного порошку можна використати свіжий імбир, але його треба гарно подрібнити.

Зберігайте в холодильнику та використайте протягом двох тижнів.

Переваги:

Зменшує запалення і полегшує біль у суглобах. Покращує роботу мозку та може допомогти запобігти нейродегенеративним захворюванням. Зміцнює вашу імунну систему та підтримує загальний стан здоров'я. Перед вживанням цього засобу ви маєте бути певні, що не маєте алергії на його компоненти, та проконсультуватися з лікарем.

Запалення – це природний механізм захисту організму, проте хронічне запалення може призводити до різних проблем зі здоров'ям. На щастя, природа пропонує нам безліч інгредієнтів, які можуть допомогти зменшити його вплив на наше здоровʼя.

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