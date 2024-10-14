Як приготувати натуральний та корисний напій проти наслідків синуситу

Коли настає холодна погода чи ви відчуваєте закладеність носа, особливо корисно мати під рукою напій, який не лише зігріває, а й допомагає полегшити симптоми синуситу.

На сторінці Ancient Digin розповіли про простий та смачний рецепт, який варто спробувати.

Переваги:

Лимон : містить вітамін С, який може зменшити запалення та підтримувати здоров’я дихальних шляхів.

: містить вітамін С, який може зменшити запалення та підтримувати здоров’я дихальних шляхів. Мед : заспокоює горло та має антимікробні властивості.

: заспокоює горло та має антимікробні властивості. Кориця : багата протизапальними сполуками, які можуть допомогти зменшити запалення.

: багата протизапальними сполуками, які можуть допомогти зменшити запалення. Оливкова олія: забезпечує корисні жири та антиоксиданти з потенційною протизапальною дією.

Інгредієнти:

Лимонний сік 1/2 шт.

Мед 1 ч. л

Кориця 1/4 ч. л

Оливкова олія 1 ст. л

Тепла вода 1 склянка

Приготування:

Нагрійте воду до комфортної температури (не кип’ятіть);

Вичавіть у неї сік половини лимона;

Додайте мед і розмішайте до повного розчинення;

Додайте корицю та ще раз ретельно перемішайте;

Додайте оливкову олію та можна пити.

Цей напій призначений для підтримки загального комфорту. Він не є заміною медичної консультації чи лікування. Тож перед його використанням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і ви маєте бути певними, що не маєте алергії на його інгредієнти.

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