Як приготувати натуральний та корисний напій проти наслідків синуситу

Коли настає холодна погода чи ви відчуваєте закладеність носа, особливо корисно мати під рукою напій, який не лише зігріває, а й допомагає полегшити симптоми синуситу.
На сторінці Ancient Digin розповіли про простий та смачний рецепт, який варто спробувати.
Переваги:
- Лимон: містить вітамін С, який може зменшити запалення та підтримувати здоров’я дихальних шляхів.
- Мед: заспокоює горло та має антимікробні властивості.
- Кориця: багата протизапальними сполуками, які можуть допомогти зменшити запалення.
- Оливкова олія: забезпечує корисні жири та антиоксиданти з потенційною протизапальною дією.
Інгредієнти:
- Лимонний сік 1/2 шт.
- Мед 1 ч. л
- Кориця 1/4 ч. л
- Оливкова олія 1 ст. л
- Тепла вода 1 склянка
Приготування:
- Нагрійте воду до комфортної температури (не кип’ятіть);
- Вичавіть у неї сік половини лимона;
- Додайте мед і розмішайте до повного розчинення;
- Додайте корицю та ще раз ретельно перемішайте;
- Додайте оливкову олію та можна пити.
Цей напій призначений для підтримки загального комфорту. Він не є заміною медичної консультації чи лікування. Тож перед його використанням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і ви маєте бути певними, що не маєте алергії на його інгредієнти.
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