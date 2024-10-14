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Як приготувати натуральний та корисний напій проти наслідків синуситу

Як приготувати натуральний та корисний напій проти наслідків синуситу

Як приготувати натуральний та корисний напій проти наслідків синуситу / Фото: Credits

Коли настає холодна погода чи ви відчуваєте закладеність носа, особливо корисно мати під рукою напій, який не лише зігріває, а й допомагає полегшити симптоми синуситу. 

На сторінці Ancient Digin розповіли про простий та смачний рецепт, який варто спробувати.

Переваги:

  • Лимон: містить вітамін С, який може зменшити запалення та підтримувати здоров’я дихальних шляхів.
  • Мед: заспокоює горло та має антимікробні властивості. 
  • Кориця: багата протизапальними сполуками, які можуть допомогти зменшити запалення. 
  • Оливкова олія: забезпечує корисні жири та антиоксиданти з потенційною протизапальною дією. 

Інгредієнти:

  • Лимонний сік  1/2 шт.
  • Мед 1 ч. л
  • Кориця 1/4 ч. л
  • Оливкова олія 1 ст. л
  • Тепла вода 1 склянка 

Приготування:

  • Нагрійте воду до комфортної температури (не кип’ятіть);
  • Вичавіть у неї сік половини лимона;
  • Додайте мед і розмішайте до повного розчинення;
  • Додайте корицю та ще раз ретельно перемішайте;
  • Додайте оливкову олію та можна пити.

Цей напій призначений для підтримки загального комфорту. Він не є заміною медичної консультації чи лікування. Тож перед його використанням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і ви маєте бути певними, що не маєте алергії на його інгредієнти. 

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