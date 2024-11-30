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Як приготувати натуральний та корисний засіб проти грипу

Як приготувати натуральний та корисний засіб проти грипу

Натуральний та корисний засіб проти грипу / Фото: Credits

З настанням холодів, коли чхання та кашель стають звичним фоном у транспорті, офісі чи навіть вдома, важливо подбати про свій імунітет. Замість аптечних засобів спробуйте натуральний сироп — домашній антигрип, багатий на корисні компоненти, які допоможуть підтримати здоров'я.

На сторінці ziolowyzakatek_pauli розповіли про простий у приготуванні засіб, який можна зберігати у холодильнику. Його інгредієнти багаті на вітаміни та корисні речовини, які допомагають боротися із застудами та вірусами. 

Чому цей сироп працює

  • Мед — природний антиоксидант і антисептик, який знімає запалення та пом’якшує горло.
  • Імбир — стимулює імунну систему, має протизапальні та антибактеріальні властивості.
  • Куркума — природний імуномодулятор, багатий на куркумін, що сприяє боротьбі з вірусами.
  • Лимон — джерело вітаміну С, який зміцнює захисні сили організму.
  • Часник — природний антибіотик, який допомагає боротися з бактеріями та вірусами.
  • Перець — посилює дію куркуми та сприяє кращому засвоєнню її корисних речовин.

Інгредієнти

  • Натуральний мед 175 г 
  • Кип'ячена вода 100–150 мл 
  • Корінь імбиру 1,5 см 
  • Куркума 1/2 ч. л
  • Сік двох лимонів
  • Часник 3–4 зубчики
  • Мелений перець

Приготування

  1. Підготуйте банку, в якій буде настоюватися сироп. Ретельно помийте її та обшпарте окропом для стерилізації.
  2. Імбир очистіть і натріть на дрібній тертці. Часник подрібніть або пропустіть через прес.
  3. У глибокій посудині змішайте мед, теплу кип’ячену воду, натертий імбир, куркуму та щіпку меленого перцю. Добре перемішайте до повного розчинення меду.
  4. Вичавіть сік двох лимонів і додайте його до медової суміші. Далі покладіть подрібнений часник. Знову все перемішайте.
  5. Перелийте суміш у підготовлену банку, закрийте кришкою та залиште у холодильнику настоюватися протягом 2 днів. 

Як вживати засіб

Використовуйте його як сироп. Приймайте його по 1–2 чайні ложки вранці натще чи протягом дня перед їжею. Не додавайте сироп у гарячий чай, щоб зберегти всі корисні властивості.

Переваги

  • Натуральний склад, без консервантів, барвників та штучних добавок.
  • Завдяки поєднанню цілющих компонентів засіб допомагає зміцнити імунітет і швидко відновити сили.
  • Готовий сироп можна зберігати у холодильнику кілька тижнів.

Піклуйтесь про власне здоров’я за допомогою цього корисного сиропу і будьте готові до будь-яких сезонних викликів. Перед вживанням цього засобу обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем.

Нещодавно ми писали про те, як приготувати натуральний засіб проти застуди на основі віскі.

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