Як приготувати натуральний вітамінний порошок для імунітету

Виявляється, апельсинова шкірка містить майже в три рази більше вітаміну С, ніж м'якуш, тому з неї можна зробити натуральний засіб, який зміцнить імунітет усієї родини, особливо у сезон застуд і грипу.

На сторінці emilyxlevi розповіли про простий та ефективний спосіб використання апельсинових шкірок, які більшість із нас зазвичай викидає. Цей метод дозволяє отримати вітамінний порошок, який легко зберігати та додавати до страв чи напоїв.

Чому апельсинова шкірка така корисна

Вона багата на:

Вітамін С, який підтримує імунітет і бореться з інфекціями.

Флавоноїди, що мають антиоксидантні властивості та знижують запалення.

Ефірні олії, які сприяють гарному настрою та мають антисептичну дію.

Завдяки цим корисним речовинам апельсиновий порошок є чудовою альтернативою синтетичним вітамінам.

Приготування

Ретельно помийте апельсини під проточною водою. Очистіть м'якуш і залишите лише шкірку. Розкладіть шкірки на деко в один шар, щоб вони рівномірно зневоднювалися. Помістіть деко в духовку, розігріту до 90°C. Зневоднюйте їх протягом 4 годин. Час може варіюватися залежно від вологості та товщини шкірок. Готові шкірки мають стати сухими та ламкими. Помістіть висушені шкірки у блендер, кухонний комбайн або кавомолку. Подрібнюйте до утворення дрібного порошку. Пересипте порошок у герметичний контейнер. Зберігайте в прохолодному, сухому місці.

Термін придатності — кілька місяців.

Використання

Готовий продукт універсальний у застосуванні.

Додайте до напоїв: розмішуйте порошок у склянці теплої води, чаю чи смузі. Це забезпечить приємний цитрусовий аромат і підвищить вміст вітаміну С у напої. Для випічки: використовуйте порошок як натуральний ароматизатор у кексах, печиві чи тортах. Для сніданків: посипайте порошком вівсянку, йогурт або мюслі. Догляд за собою: змішайте порошок із медом і водою для створення натуральної маски для обличчя. Вітамін С допомагає освіжити шкіру та надати їй здорового сяяння.

Поради:

Щоб уникнути шкідливих хімікатів, краще використовувати апельсини без пестицидів.

Хоча порошок зберігається довго, з часом концентрація вітаміну С може зменшитися.

Якщо шкірки недостатньо сухі, вони можуть запліснявіти під час зберігання.

У наш час багато продуктів містять штучні добавки, а вітаміни часто синтетичні. Натуральний апельсиновий порошок — це спосіб забезпечити свою родину корисним засобом для зміцнення імунітету без хімії. Крім того, це економічно вигідно, адже ви повторно використовуєте те, що зазвичай йде у смітник.

Однак, зверніть увагу, що продукт алергенний, тож перед використанням краще проконсультуватися з лікарем.

Нещодавно ми писали про те, як приготувати справжній вітамінний коктейль.

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