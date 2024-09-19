Як приготувати натуральний засіб проти неприємного запаху з рота

Спробуйте приготувати цей простий засіб з інгредієнтів, які вже є у вас вдома.

Якщо ви поєднаєте гвоздику та імбир зі звичайною зубною пастою, ви зможете зберегти свіжість дихання протягом усього дня, про це розповіли на сторінці athenavitality.

Гвоздика відома своїми антибактеріальними властивостями, які допомагають боротися з мікробами, що викликають неприємний запах з рота. Імбир з його природною протизапальною дією заспокоїть порожнину рота та сприятиме травленню.

Інгредієнти та їхні переваги:

Порошок гвоздики:

Переваги : ​​антибактеріальні властивості допомагають вбити мікроби, через які може зʼявитися неприємний запах з рота.

: ​​антибактеріальні властивості допомагають вбити мікроби, через які може зʼявитися неприємний запах з рота. Порада: використовуйте невелику кількість порошку гвоздики, оскільки він може бути досить гострим.

Імбир:

Переваги : ​​протизапальна та травна допомога, може зменшити кількість бактерій ротової порожнини та заспокоїти шлунок.

: ​​протизапальна та травна допомога, може зменшити кількість бактерій ротової порожнини та заспокоїти шлунок. Порада: порошок можна замінити свіжим імбиром, просто його треба буде натерти.

Зубна паста:

Переваги : очищає зуби, а гвоздика та імбир посилюють ефект свіжого подиху.

: очищає зуби, а гвоздика та імбир посилюють ефект свіжого подиху. Порада: для цієї суміші використовуйте звичайну зубну пасту.

Вода:

Переваги : ​​Допомагає досягти потрібної консистенції пасти.

: ​​Допомагає досягти потрібної консистенції пасти. Порада: воду додайте повільно, щоб суміш не стала занадто рідкою.

Цей засіб не займає багато місця, його можна накласти в невелику ємність та брати з собою.

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