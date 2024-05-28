Як приготувати смачний та корисний сніданок: порада від Ольги Богомолець

Полуниця надзвичайно смачний та корисний продукт, особливо зараз, у період коли її можна всюди купити, треба максимально ввести її у свій раціон.

Полуниця майже на 90% складається з води та попри свою солодку привабливість, низькокалорійна. У 100 г полуниці міститься всього 35–40 ккал. У свіжому вигляді її можна додавати до салатів, легких десертів, фруктових супів.

На своїй сторінці TikTok лікарка та докторка наук Ольга Богомолец поділилась як зробити смачний та корисний сніданок всього з трьох інгредієнтів, включно з полуницею.

Вам знадобиться:

Сир;

Йогурт;

Полуниця.

Це ідеальний сніданок не тільки тому, що полуниця містить цинк, мідь та залізо, вона також багата на мікроелементи, адже в полуниці є вся група вітамінів групи B, а вони, своєю чергою, працюють як антидепресанти, які нам так необхідні у сучасних реаліях життя.

У середньому, на день можна з’їсти 200 г полуниці. За відсутності захворювань та гарному здоров'ю, звичайно, можна з'їсти й більше, але не більше пів кіло. А от якщо у вас є алергія, хронічні захворювання чи діабет, вживання полуниці варто обмежити.

До речі, нещодавно ми писали про те, “Як приготувати ідеальний полуничний мілкшейк”.

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