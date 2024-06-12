Як приготувати справжній вітамінний коктейль: поради фудблогерки

Якщо ви не хочете витрачати чималі кошти на вітаміни та різні вітамінні добавки, можемо запропонувати вам натуральний, вітамінізований шот, який підтримає ваш імунітет.

Фудблогерка Carleigh Bodrug справжня чарівниця цікавих рецептів. Якщо ви хочете швидкий і смачний рецепт, без роздумів завітайте до неї на сторінку. В одному зі своїх відео вона показала, як приготувати справжній вітамінний коктейль для вашого імунітету без зайвих зусиль у себе вдома!

Інгредієнти Імбир Апельсин 1 шт. Куркума Чорний перець Сік лайму Вода 2 склянки

Приготування:

Наріжте свіжий імбир і закиньте його у блендер;

Наріжте апельсин зі шкіркою і теж закиньте у блендер;

Додайте трохи куркуми та чорного перцю, а ще соку лайма;

Залийте все двома склянками води та гарненько переблендеріть;

За допомогою сита або марлі процідіть сік, щоб прибрати макуху;

Сік перелийте у маленькі баночки, щоб було зручно випивати по одній кожного дня.

Поради:

Автор не очистила імбир від шкірки, але краще все ж зробити це, адже ви не можете бути стовідсотково певними за яких умов його вирощували;

Макуху не викидайте, а підсушіть. У вас вийде гостра приправа до смаженої картоплі;

Імбир - хороший протизапальний засіб для травлення, насиченим антиоксидантами. Пити такий коктейль краще зранку, але не на голодний шлунок, а після сніданку;

Тримати готовий напій у холодильнику не довше чотирьох днів;

Якщо у вас алергія на цитрусові, можна спробувати замінити їх яблуками чи ананасами.

Смачний та корисний рецепт для вашого імунітету, замість жмені бадів та таблетованих вітамінів.

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