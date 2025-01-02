Як природним шляхом зупинити тремтіння рук і що має викликати занепокоєння: прості поради від лікаря 

Мимовільне тремтіння частини вашого тіла може бути неприємним, особливо якщо немає чіткої причини. Наприклад, тремтіння рук може ускладнювати повсякденні дії, такі як письмо або їжа.

Певні причини тремтіння рук пов’язані зі способом життя та їх можна легко усунути, інші можуть свідчити про більш серйозний основний стан здоров’я.

Woman`s World попросили лікаря пояснити, що може спровокувати проблему та як природним чином зупинити тремтіння рук.

Що викликає тремтіння рук

Першим кроком до зменшення тремтіння рук є з’ясування того, що насамперед викликає у вас тремтіння. Деякі з найпоширеніших причин включають:

Неврологічний стан. Есенціальний тремор — це поширений неврологічний стан, який часто зустрічається і зазвичай погіршується під час руху та використання рук, пояснює Рендалл Тернер , сертифікований лікар. Особливістю цього типу тремору є те, що тремтіння часто описують як «ритмічне». Крім рук, воно може вражати голову, голос та інші частини тіла.

Есенціальний тремор — це поширений неврологічний стан, який часто зустрічається і зазвичай погіршується під час руху та використання рук, пояснює , сертифікований лікар. Особливістю цього типу тремору є те, що тремтіння часто описують як «ритмічне». Крім рук, воно може вражати голову, голос та інші частини тіла. Хвороба Паркінсона. Хвороба Паркінсона (ХП) — це прогресувальний нейродегенеративний розлад, який зазвичай призводить до тремтіння в стані спокою, а також ригідності м’язів і уповільнених рухів, каже лікар Тернер. За даними Фонду Паркінсона, тремтіння часто є першим моторним симптомом хвороби Паркінсона, і воно зникає під час сну та коли уражена частина тіла активно використовується. Хоча цей тремор також може проявлятися в нижній губі, щелепі або нозі, найчастіше він спостерігається в руках. Це відчуття часто описують як «катання таблетки», коли ви відчуваєте, ніби тримаєте таблетку між великим і вказівним пальцями і безперервно катаєте її. Крім того, уражена долоня може обертатися вгору та вниз.

Хвороба Паркінсона (ХП) — це прогресувальний нейродегенеративний розлад, який зазвичай призводить до тремтіння в стані спокою, а також ригідності м’язів і уповільнених рухів, каже лікар Тернер. За даними Фонду Паркінсона, тремтіння часто є першим моторним симптомом хвороби Паркінсона, і воно зникає під час сну та коли уражена частина тіла активно використовується. Хоча цей тремор також може проявлятися в нижній губі, щелепі або нозі, найчастіше він спостерігається в руках. Це відчуття часто описують як «катання таблетки», коли ви відчуваєте, ніби тримаєте таблетку між великим і вказівним пальцями і безперервно катаєте її. Крім того, уражена долоня може обертатися вгору та вниз. Звички способу життя. Звичайно, ми всі час від часу відчуваємо напруженість. Але підвищений стрес і занепокоєння можуть призвести до тремтіння, оскільки підвищений рівень адреналіну в періоди загострення емоцій може тимчасово спричинити тремтіння рук, каже Тернер. Надмірне споживання кофеїну або використання стимуляторів, таких як певні ліки від астми, також може сприяти тремору рук.

Звичайно, ми всі час від часу відчуваємо напруженість. Але підвищений стрес і занепокоєння можуть призвести до тремтіння, оскільки підвищений рівень адреналіну в періоди загострення емоцій може тимчасово спричинити тремтіння рук, каже Тернер. Надмірне споживання кофеїну або використання стимуляторів, таких як певні ліки від астми, також може сприяти тремору рук. Основні захворювання. Надмірна активність щитоподібної залози, яка прискорює ваш метаболізм, або низький рівень цукру в крові, викликаний голодуванням або діабетом, можуть викликати тремтіння рук. Деякі ліки, включаючи деякі антидепресанти або стимулятори, можуть викликати тремтіння як потенційний побічний ефект.

Як зупинити тремтіння рук природним шляхом

За словами Тернера, є кілька практичних підходів, які допоможуть природним чином впоратися з тремтінням рук або навіть допомогти йому зупинити його. Ось кілька стратегій, які він рекомендує:

Практикуйте техніки релаксації. Уважність або медитація можуть суттєво допомогти впоратися зі стресом і тривогою, оскільки ці практики заспокоюють нервову систему та зменшують викид адреналіну, який часто посилює тремтіння, стверджує лікар. Дихальні вправи також можуть допомогти заспокоїти стрес, коли він настає. Що ще може зупинити тремор рук природним шляхом, так це рухи. Легкі заняття, такі як йога і тай-чі, особливо корисні, оскільки вони поєднують рух із релаксацією, сприяючи більшій стійкості рук, додає Тернер.

Уважність або медитація можуть суттєво допомогти впоратися зі стресом і тривогою, оскільки ці практики заспокоюють нервову систему та зменшують викид адреналіну, який часто посилює тремтіння, стверджує лікар. Дихальні вправи також можуть допомогти заспокоїти стрес, коли він настає. Що ще може зупинити тремор рук природним шляхом, так це рухи. Легкі заняття, такі як йога і тай-чі, особливо корисні, оскільки вони поєднують рух із релаксацією, сприяючи більшій стійкості рук, додає Тернер. Відкоригуйте свій раціон. Обмежте вживання кофеїну та нікотину. Доктор Тернер зазначає, що скорочення або виключення подібних стимуляторів може бути надзвичайно корисним для запобігання посиленню тремору.

Обмежте вживання кофеїну та нікотину. Доктор Тернер зазначає, що скорочення або виключення подібних стимуляторів може бути надзвичайно корисним для запобігання посиленню тремору. Отримуйте більше магнію. Додавання продуктів, багатих магнієм, таких як листова зелень, мигдаль, банани та авокадо, може підтримувати роботу нервів і м’язів.

Додавання продуктів, багатих магнієм, таких як листова зелень, мигдаль, банани та авокадо, може підтримувати роботу нервів і м’язів. Підтримуйте стабільний рівень цукру в крові. Забезпечення стабільного рівня цукру в крові шляхом невеликого збалансованого приймання їжі протягом дня також може допомогти запобігти тремору, спричиненому гіпоглікемією, пояснює доктор Тернер.

Забезпечення стабільного рівня цукру в крові шляхом невеликого збалансованого приймання їжі протягом дня також може допомогти запобігти тремору, спричиненому гіпоглікемією, пояснює доктор Тернер. Випийте води. Зволоження також має вирішальне значення, оскільки зневоднення може погіршити тремтіння.

Зволоження також має вирішальне значення, оскільки зневоднення може погіршити тремтіння. Підвищуйте рівень калію. Вживання багатих на калій продуктів, таких як апельсини або солодка картопля, може ще більше сприяти електролітному балансу, каже доктор Тернер.

Вживання багатих на калій продуктів, таких як апельсини або солодка картопля, може ще більше сприяти електролітному балансу, каже доктор Тернер. Спробуйте вправи для рук. Щоб поступово покращити контроль над м’язами та координацію, лікар Тернер пропонує стиснути м’яч для навантаження або розім’яти пальці. Навіть якщо тремтіння рук не є симптомом ХП, вправи, подібні до наведених у відео нижче, можуть допомогти заспокоїти тремтіння природним шляхом.

Коли звернутися до лікаря, щоб допомогти зупинити тремтіння рук

Хоча природні засоби можуть принести полегшення багатьом людям, бувають випадки, коли необхідно звернутися до лікаря. Стійкі тремтіння або тремтіння, що посилюються, особливо ті, які заважають повсякденній діяльності, як-от їжа чи письмо, повинні спонукати до походу до лікаря.

Тремтіння, яке виникає або посилюється у спокої, а не під час руху, може свідчити про більш серйозний стан, наприклад хворобу Паркінсона, зазначає Тернер.

Якщо тремтіння рук супроводжується іншими симптомами, такими як м’язова слабкість, утруднення мови або проблеми з рівновагою, вам слід звернутися до лікаря, щоб визначити, чиосновну причину, радить він.

Ваш лікар також може призначити ліки, які допоможуть зупинити тремор рук. Одні із поширених - бета-блокатори, які зазвичай використовуються для зниження високого кров’яного тиску, особливо корисні для лікування есенціального тремору.

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