Як пришвидшити загоєння сонячних опіків

Навіть знаючи про наслідки сонячних опіків, ми все ж інколи забуваємо захистити себе, а потім страждаємо від неприємних наслідків.

Зверніть увагу, навіть у похмуру погоду можна отримати сонячний опік, тому захищати себе необхідно за будь-яких умов. Хмари недостатньо фільтрують ультрафіолетове випромінювання, перш ніж воно проникне в шкіру, тому потім, вам доведеться боротися з їх наслідками.

Спеціально для читачів WomanAndHome фармацевт Carolina Gonçalves та дерматолог Dr Kajal Babamiri розповіли, як боротися з наслідками сонячних опіків і допомогти своєму організму.

Зволожувальний крем

Якщо ви помітили, що обгоріли, одразу нанесіть на шкіру заспокійливий зволожувальний крем. Бажано, щоб у його складі містилось алое, адже він має антибактеріальні та протизапальні властивості, а це робить його ідеальним проти запобігання лущення шкіри та зменшенню почервоніння. Такий крем допоможе відновити втрачену вологу та заспокоїти уражену ділянку, він полегшить запалення та почервоніння.

Замість крему можна використати лосьйон на основі алое. Головне, щоб вони були без ароматизаторів, містили гіалуронову кислоту, гліцерин або кераміди.

Холодний компрес протягом дня

Окрім крему, рекомендовано охолоджувати шкіру протягом кількох годин після сонячних опіків за допомогою холодного компресу. Він може зменшити запалення та заспокоїти шкіру. Низька температура допомагає звузити кровоносні судини, зменшивши почервоніння та набряк.

Щоб зробити холодний компрес, змочіть тканину в холодній воді та обережно покладіть на обгорілу сонцем шкіру. Робіть це протягом 10-15 хвилин кілька разів на день. Уникайте використання льоду безпосередньо на шкірі, оскільки це може завдати більшої шкоди.

Сонцезахисний одяг

Звичайно важливо носити сонцезахисний одяг, але не варто нехтувати ним навіть після отримання опіків. Сонцезахисний або темніший одяг дозволить ураженій ділянці відновитися, зменшуючи ймовірність нових і загоєнню старих сонячних опіків. Одяг UPF виготовляється зі спеціальної тканини, яка допомагає блокувати шкідливі ультрафіолетові промені. Темніший одяг же, навпаки, поглинає УФ-промені та не дозволяє їм досягати шкіри, що допомагає захистити її від опіків.

Як пришвидшити загоєння сонячних опіків / Фото: www.credits

На період загоєння змініть догляд за шкірою

Коли сонячні опіки загоюються, уникайте використання будь-яких абразивних засобів для догляду, як-от скраби, а також тих, що містять інгредієнти, які можуть затримувати тепло, наприклад вазелін та інші продукти на масляній основі.

Не вживайте алкоголь

Сонячні опіки вже спричиняють зневоднення, адже рідина зсередини тіла проходить в тканини уражених ділянок шкіри, сприяючи набряку та почервонінню. Вживання алкоголю може посилити цей ефект зневоднення, збільшивши сечовипускання та зупинивши затримку води.

В період загоєння краще пити кокосову воду, молоко, спортивні напої та свіжі фруктові соки.

Уникайте подразників шкіри

Коли ви обгоріли, найкраще якомога довше не чіпати шкіру, окрім нанесення зволожувального крему чи холодних компресів. Тож спробуйте тримати себе в руках і не чесати, дряпати або робити щось з обгорілою ділянкою. Почісування або спеціальне лущення ураженої шкіри може видалити захисний шар і бактерії проникнуть до уражених частин тіла, що може призвести до потенційного зараження небажаними інфекціями. Пухирі теж не треба чіпати та проколювати самостійно, оскільки це може збільшити ймовірність інфікування шкіри, посилити біль і спричинити виникнення рубців.

Холодний душ

Крім того, що гарячий душ неприємний на ніжній шкірі, він шкодить процесу загоєння, тож краще приймати максимально прохолодний для вас душ.

Протизапальний та болезаспокійливий засіб

Приймання такого засобу, протягом перших кількох годин після опіку, може допомогти швидше їм загоїтись, зменшити біль і запалення.

Пийте багато води

Під час загоєння сонячних опіків дуже важливо запобігти зневодненню організму. Питна вода також може допомогти зменшити появу почервоніння. Зволоження – ключовий аспект підтримки здоров’я шкіри та коли ваше тіло добре зволожене, шкіра більш готова до самовідновлення. Звичайно, це не буде негайний результат, але є важливою складовою комплексного підходу у лікуванні сонячних опіків.

На жаль, вилікувати сонячні опіки (залежно від стадії) за два дні фактично неможливо, адже легкі опіки можуть загоюватися протягом кількох днів, натомість для загоєння тяжких опіків може знадобитися кілька тижнів. Важливо набратися терпіння та продовжувати доглядати за шкірою, навіть коли здається, що стан помітно покращився.

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