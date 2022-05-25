Як розпізнати інфаркт та інсульт та яку допомогу треба надати: розповідає кардіохірург Костянтин Руденко

Як розпізнати інфаркт та інсульт та яку допомогу треба надати: розповідає кардіохірург Костянтин Руденко

За кількістю серцево-судинних захворювань наша країна залишається одним із європейських лідерів. Щороку цю недугу констатують у 130 тисяч українців, ще в 40 тисяч щороку виявляють інфаркт. Через війну рівень стресу підвищується, а доступ до медицини обмежений.

Чому симптоми інфаркту та інсульту має знати кожен? Як надати першу домомедичну допомогу говоримо з кардіохірургом Костянтином Руденком.

Які заходи слід вживати для профілактики інфаркту та інсульту

Дуже важливою є профілактика цих станів. Загальновідомо, що зайва вага та підвищений тиск, рівень цукру в організмі та холестерину в крові – параметри, які людина може контролювати самостійно, не вдаючись до допомоги лікаря. І починати моніторити стан свого організму слід із 25-30 років. Щорічно людина повинна робити ліпідограму, кардіограму та ехокардіограму серця.

Симптоми інфаркту та перша допомога пацієнтові

Інфаркт – це гостре порушення кровопостачання серцевого м'яза, яке призводить до того, що до певної зони серця не надходить кров і вона гине – розвивається некроз цієї ділянки.

Ознаками інфаркту є:

біль у грудях та грудині, лівій руці та щелепі;

непритомнення;

страх смерті;

біль, який не знімає нітрогліцерин;

біль, який триває понад 15 хвилин

задишка;

слабкість.

Що потрібно зробити, якщо ви відзначили у себе чи близького схожі симптоми:

1. Викликати швидку допомогу.

2. Покласти людину на спину, забезпечити спокій.

3. Зігнути ноги в колінах.

4. Розстебнути комір сорочки

5. Забезпечити доступ кисню (відкрити вікна в закритому приміщенні)

6. Дати хворому нітрогліцерин або попросити розжувати одну таблетку аспірину.

Слід пам'ятати, що у разі інфаркту лікарі мають лише півтори-дві години для порятунку пацієнта.

Симптоми та види інсульту перша допомога пацієнтові

Інсульт — порушення кровообігу головного мозку, при якому втрачається його функція і людина інвалідизується.

Ознаками інсульту є:

проблеми зі свідомістю та втрата свідомості;

оніміння руки чи ноги, порушення рухових функцій;

погіршення чи втрата зору;

обличчя втрачає звичні контури;

втрата пам'яті, біль голови, складності під час ковтання;

Інсульт може бути двох видів:

ішемічний інсульт, коли проблеми подібні до тих, що людина відчуває під час гострого інфаркту — йде тромбоз або закупорювання судини і певна ділянка головного мозку не забезпечується кров'ю;

геморагічний інсульт, коли судина головного мозку лопається і відбувається крововилив у головний мозок.

Симптоматика цих видів інсульту схожа, але лікування кардинально відрізняється.

Що потрібно зробити, якщо ви відзначили у себе чи близького схожі симптоми:

1. Викликати швидку.

2. Покласти людину горизонтально.

3. Підняти голову та плечі.

4. Не давати їсти та пити.

Що потрібно робити, якщо на ваших очах людині стало погано:

Насамперед необхідно перевірити наявність пульсу, у разі його відсутності, розпочати серцево-легеневу реанімацію.

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