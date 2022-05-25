Як розпізнати інфаркт та інсульт та яку допомогу треба надати: розповідає кардіохірург Костянтин Руденко

За кількістю серцево-судинних захворювань наша країна залишається одним із європейських лідерів. Щороку цю недугу констатують у 130 тисяч українців, ще в 40 тисяч щороку виявляють інфаркт. Через війну рівень стресу підвищується, а доступ до медицини обмежений.
Чому симптоми інфаркту та інсульту має знати кожен? Як надати першу домомедичну допомогу говоримо з кардіохірургом Костянтином Руденком.
Які заходи слід вживати для профілактики інфаркту та інсульту
Дуже важливою є профілактика цих станів. Загальновідомо, що зайва вага та підвищений тиск, рівень цукру в організмі та холестерину в крові – параметри, які людина може контролювати самостійно, не вдаючись до допомоги лікаря. І починати моніторити стан свого організму слід із 25-30 років. Щорічно людина повинна робити ліпідограму, кардіограму та ехокардіограму серця.
Симптоми інфаркту та перша допомога пацієнтові
Інфаркт – це гостре порушення кровопостачання серцевого м'яза, яке призводить до того, що до певної зони серця не надходить кров і вона гине – розвивається некроз цієї ділянки.
Ознаками інфаркту є:
- біль у грудях та грудині, лівій руці та щелепі;
- непритомнення;
- страх смерті;
- біль, який не знімає нітрогліцерин;
- біль, який триває понад 15 хвилин
- задишка;
- слабкість.
Що потрібно зробити, якщо ви відзначили у себе чи близького схожі симптоми:
1. Викликати швидку допомогу.
2. Покласти людину на спину, забезпечити спокій.
3. Зігнути ноги в колінах.
4. Розстебнути комір сорочки
5. Забезпечити доступ кисню (відкрити вікна в закритому приміщенні)
6. Дати хворому нітрогліцерин або попросити розжувати одну таблетку аспірину.
Слід пам'ятати, що у разі інфаркту лікарі мають лише півтори-дві години для порятунку пацієнта.
Симптоми та види інсульту перша допомога пацієнтові
Інсульт — порушення кровообігу головного мозку, при якому втрачається його функція і людина інвалідизується.
Ознаками інсульту є:
- проблеми зі свідомістю та втрата свідомості;
- оніміння руки чи ноги, порушення рухових функцій;
- погіршення чи втрата зору;
- обличчя втрачає звичні контури;
- втрата пам'яті, біль голови, складності під час ковтання;
Інсульт може бути двох видів:
- ішемічний інсульт, коли проблеми подібні до тих, що людина відчуває під час гострого інфаркту — йде тромбоз або закупорювання судини і певна ділянка головного мозку не забезпечується кров'ю;
- геморагічний інсульт, коли судина головного мозку лопається і відбувається крововилив у головний мозок.
Симптоматика цих видів інсульту схожа, але лікування кардинально відрізняється.
Що потрібно зробити, якщо ви відзначили у себе чи близького схожі симптоми:
1. Викликати швидку.
2. Покласти людину горизонтально.
3. Підняти голову та плечі.
4. Не давати їсти та пити.
Що потрібно робити, якщо на ваших очах людині стало погано:
Насамперед необхідно перевірити наявність пульсу, у разі його відсутності, розпочати серцево-легеневу реанімацію.
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