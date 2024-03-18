Як розпізнати та лікувати проблеми з печінкою: розповідає лікар

Здоров'я печінки – ключовий аспект загального здоров'я організму. Раннє виявлення проблем та комплексний підхід до їхнього лікування можуть допомогти підтримати функцію печінки та зберегти загальне здоров'я.

Які є перші ознаки проблеми з печінкою, як їх виявити та запобігти їм, розповідає лікар з комплексним підходом Василь Чайка.

Печінка – один із найбільших органів людського тіла, який виконує дві основні функції. Вона здійснює фільтрацію венозної крові та очищає її від шкідливих речовин, після чого кров надходить до легень, де насичується киснем. Також печінка синтезує жовч, обсяг якої становить від 1 до 1,2 літра щодня у дорослої людини. Жовч відіграє важливу роль у розщепленні жирів, стимулює перистальтику кишківника, запобігає бродінню, допомагає засвоєнню жиророзчинних вітамінів, нейтралізує кислоту шлунка та активує роботу підшлункової залози. Тому, якщо відбувається порушення відтоку жовчі, наприклад, через механічні перешкоди в жовчних шляхах або розлад у кишківнику, це може призвести до серйозних проблем із шлунково-кишковим трактом.

Крім того, печінка відома своєю високою здатністю до регенерації: навіть при втраті значної частини своєї маси, вона може відновити свою функцію.

Порушення її роботи може призвести до серйозних проблем.

Перші ознаки проблеми з печінкою:

1. Поява червоних родимок

Червоні родимки свідчать про зниження функції очищення печінки. Це може статися через інтенсивне очищення організму, що перевантажує печінку.

2. Розмір печінки

Зверніть увагу на збільшення розмірів печінки, яке може супроводжуватися болем у правому плечовому суглобі, навіть якщо травми плеча не було. Біль зникає, коли розмір печінки зменшується.

3. Відбитки зубів на язику

Виявлення відбитків зубів на язику може також вказувати на проблеми з функцією печінки.

4. Жовтий або зелений наліт на язику

Наявність жовтого нальоту на язику може свідчити про порушення виділення жовчі та інші проблеми з печінкою.

5. Хропіння

Хропіння може бути не лише проблемою носоглотки, але й сигналом проблем з печінкою, особливо після вживання алкоголю.

6. Здуття кишківника

Постійне роздування кишківника та запори можуть свідчити про порушення відтоку жовчі та проблеми з печінкою.

7. Порушення зору

8. Клацання верхнього щелепного суглоба

9. Поява пігментних плям

10. Лущення шкіри, почервоніння та висипання

Важливо розуміти, що остаточно підтвердити чи спростувати наявність проблем з печінкою можуть тільки лікарі. Для цого вони спершу направлять вас на лабораторні тести. Аналіз крові на показники АЛТ, АСТ, ГГТ можуть допомогти виявити порушення функції печінки.

Методи, якими можна відновити функцію печінки

Лікар переконує, що лише комплексний підхід, який включає роботу на рівні фізичному та поведінковому, дає кращий ефект.

1. Нормалізація відтоку жовчі через вісцеральну терапію

Цей метод включає відкриття сфінктера Одді та зменшення тиску повітря в дванадцятипалій кишці. Це створить умови для вільного відтоку жовчі із печінки.

2. Споживання продуктів, що стимулюють відтік жовчі

Для покращення функції печінки рекомендується включити до раціону жирні, гострі та кислі продукти. Жирні продукти, такі як сало (від 15-30 гр на день) чи олія, а також гострі спеції та кислі продукти, такі як калина, чорна редька, кисла капуста, квашені помідори, можуть допомогти у стимуляції виділення жовчі. Крім того, використання фітозборів (розторопша, гліцетин, таурин або артишок) може бути корисним, але їх варто вживати з обережністю. Спершу потрібно зняти набряки та газоутворення.

Для відновлення функції печінки важливо застосовувати комплексний підхід, який включає різноманітні методи. Нормалізація відтоку жовчі через вісцеральну терапію та споживання продуктів, що стимулюють виділення жовчі, можуть допомогти покращити роботу печінки. Проте, важливо пам'ятати, що успішний результат залежить від систематичності та комплексності заходів, а також від підтримки спеціаліста.

Якщо у вас виникають будь-які симптоми або підозри на проблеми з печінкою, обов'язково зверніться до лікаря. Рання діагностика та вчасне лікування можуть значно полегшити стан та покращити якість життя.

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