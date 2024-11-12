Як розпізнати утворення тромбів: розповідає флеболог

Тромбоз — серйозний стан, який може виникнути як у поверхневих, так і в глибоких венах. Процес утворення тромбу здатний розвинутися швидко й без попередження та важливо вчасно помітити можливі симптоми.

Флеболог Владислав Горбовець розповів, як самостійно розпізнати тромбоз на початкових стадіях та що потрібно знати, щоб уникнути серйозних ускладнень.

Тромбоз поверхневих вен: симптоми

Тромбоз поверхневих вен зазвичай супроводжується рядом симптомів, які легко помітити.

Почервоніння та затвердіння в ділянці розширеної вени. Якщо венозний малюнок стає більш помітним, а на дотик відчувається ущільнення, це може бути сигналом початку тромбозу.

Якщо венозний малюнок стає більш помітним, а на дотик відчувається ущільнення, це може бути сигналом початку тромбозу. Біль у місці ураження. Біль може мати різну інтенсивність, але в багатьох випадках посилюється при ходьбі чи тривалому стоянні.

Біль може мати різну інтенсивність, але в багатьох випадках посилюється при ходьбі чи тривалому стоянні. Запалення. Запальний процес супроводжується місцевим підвищенням температури та дискомфортом.

Фахівці рекомендують звернути увагу на ці симптоми, особливо якщо вони з’являються у зоні варикозно розширених вен. Це перші ознаки поверхневого тромбозу та якщо їх ігнорувати, стан може погіршитися.

Ознаки тромбозу глибоких вен

Тромбоз глибоких вен є значно небезпечнішим через ймовірність того, що тромб може відірватися та потрапити до легень, викликати тромбоемболію легеневої артерії, яка несе серйозну загрозу життю. Основні симптоми цього виду тромбозу відрізняються від поверхневого і яскраво вираженіші.

Набряк кінцівки , який може з'являтися раптово та швидко прогресувати. Це є однією з найпоширеніших ознак глибокого тромбозу.

, який може з'являтися раптово та швидко прогресувати. Це є однією з найпоширеніших ознак глибокого тромбозу. Сильний біль у ногах, найчастіше в ділянці литок, що не зникає під час відпочинку та може посилюватися при навантаженні.

найчастіше в ділянці литок, що не зникає під час відпочинку та може посилюватися при навантаженні. Відчуття розпирання в ураженій кінцівці, ніби нога стає важчою чи набряклою.

в ураженій кінцівці, ніби нога стає важчою чи набряклою. Зміни кольору шкіри. Шкіра може бліднути, набувати ціанотичного (синюшного) відтінку, інколи з’являється локальне почервоніння.

Ці симптоми мають слугувати сигналом для термінового звернення до лікаря. Флеболог наголошує, що раннє виявлення тромбозу глибоких вен дозволяє уникнути важких наслідків.

Як уникнути тромбозу

Найчастіше утворення тромбів стає наслідком незворотних змін у судинній системі, зокрема варикозного розширення вен, що вже має хронічний характер. Владислав Горбовець рекомендує не відкладати лікування варикозу на ранніх етапах, щоб уникнути ризику тромбозу. Виявлення проблеми на початку розвитку допомагає запобігти ускладненням і покращити якість життя.

До основних заходів профілактики належать:

регулярне обстеження у флеболога при наявності варикозу чи спадкової схильності до судинних хвороб;

активний спосіб життя: ходьба, плавання та інші фізичні вправи для стимулювання кровообігу;

контроль за вагою та здоровий раціон, багатий на вітаміни C і K, що сприяють зміцненню судин;

уникання тривалого перебування у статичному положенні — стоячи чи сидячи.

Своєчасне виявлення перших симптомів, а також увага до власного здоров'я допомагають уникнути багатьох проблем. Обізнаність і звернення до лікаря за перших ознак проблеми — найважливіші кроки на шляху до здоров’я судинної системи.

Нешодавно ми писали, що не можна робити, якщо у вас варикозне розширення вен.

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